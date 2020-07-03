НеСвобода - не Жизнь. О 13-й статье Основного Закона Республики Узбекистана. Часть 2, - Б.Мусаев

15:29 07.07.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. НЕСВОБОДА – НЕ ЖИЗНЬ.

Откровения простодушного по поводу и в контексте 13 й статьи Конституции Республики Узбекистан

Окончание Часть 2-я.



"Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье"

Андрей Сахаров



В нашем крае – стане нет движения вперед во всех смыслах, будь то социальном, экономическом, политическом, правовом, нравственно – духовном и др. И не ожидается, пока имеет место рабское бесправие и верховенствует всесильная ложь,. За это говорит и то, что видно даже не вооруженным взглядом, а именно, плачевный уровень жизни населения и его заметное деградирование. А если кто из самых – самых патриотов, которым за державу обидно и они, знающие все, тертые и осмотрительные, благоразумные и мудрые возмущены таковым моим откровением простодушного - то им всем привет от миллионов безработных, множества обиженных и оскорбленных узбекистанцев, изгнанных и ограбленных, оболганных, оклеветанных .и несправедливо осужденным, вынужденных замолчать, .....

Хотел бы думать, что вышеприведенные строки выражают суть, точнее, являются обобщаюшим выводом предыдущей первой части настоящей заметки.

I.Теперь мне предстоит закончить "базар" на предмет озаглавленного. Приступаю к этому, начав с избранных высказываний участников Форума сайта относительно первой части откровений простодушного. Выборка случайна. Да, из нечего -.то и выбирать. По обыкновению, ведь эти суждения (отзывы) на Форуме, как погляжу, отражают не столь стремление читателей понять представляемый текст, сколь отношение их к автору. Лично я всегда получаю ...- ну, как тот Чапаев, который однажды шел в свой штаб весь в грязи, одежда мятая и обговненная. А ему навстречу Петька.

- Василий Иванович, откуда вы такой?!

- Все оттуда же, Петя, из последнего анекдота.

.

ОДНАКО вернемся к нашим баранам. Вот, что говорят участники форума.

4:10 06.07.2020 | 95.213.218.171 [x]



Баходир-ака.. достойны уважения твои рассуждения. У нас демократии настолько насколько денежна наша экономика. Тихо-тихо идем вперед. В мировом маразме-капитализме,т.е. среди волков быстро двигаться трудно,сожрут гиганты или жандармы этого маразма.

07:28 06.07.2020 Заноза | 46.20.206.41 [x]



вот хрень то! все дело в определениях?!

а в общем похоже на графоманию

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07:26 06.07.2020 665 | 81.200.23.120 [x]



рассуждения возможно единственного интеллектуала во всем Узбе, которого власть недолюбливает но не трогает, что уже хорошо, а не воспринимают его те, кому чуждо самосознание

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06:42 06.07.2020 Олга! | 91.188.153.126 [x]



".. для нас самой главной целью является превращение национальной идеи и идеологии независимости в основу мировоззрения , духовный стержень каждого живущего в нашей стране человека"*************

Все уже превратилось. Национальной идеей стало обогащение любым путем.Независимость от человеческих чести и совести обретена.. Вперед,к победе хайвонизма!

21:58 06.07.2020 tamerlan | 131.128.120.157 [x]



===вскоре обнажила всю мерзость власти==



Скорее обнажила убожество основной массы населения. Власть сама по себе не станет воровской и не будет беспредельничать. это позволяет и к этому даже толкает народ - такой же безбашенный, беспринципный который не заслужил луч шей жизни, власти... и не заслужил государства. не сформировались у него (народа) в голове принципы государственности. Говорим спасибо богу что мы еще есть на карте. Как появились так можем и исчезнуть. 6 секунд...

Что ж, господа-товарищи (читатели –знатоки), Аллах с вами и вашими, мягко выражаясь, нейтрально-неодобрительными фразами. Каждому свое. Я пойду дальше "тихо-тихо" своим путем, между делом предавая анафеме башизм –каримизм и "хайвонизм" жизни, зажиревших холуев из "верхов", сосущих кровь и соки множества (масс). Да, чуть не забыл. Надо бы включить сюда и всех тех, кто не перестает быть занят в процессах "купи-продайка-отнимайка". Словом, буду верным себе, читай, сеять свою "хрень" типа ереси. Как же иначе, если кругом утвердились порядки типа Узбпаханата и жизнь сложилась таким образом, когда и где живут по понятиям, если ... Впрочем, нечего ходить вокруг да около, разводить дипломатический политес, равно пытаться выглядеть политкорректтным (толерантным, правильным) писарчуком. Все это ныне должно отбросить. О чем речь, когда у нас реанимированы и здравствуют сплошь и рядом Трайбализм, Непотизм, Кумовство, Здесь же бок о бок в одном ряду триумфально шествуют Воры и Коррупционеры, .Крысы и крысы, шакалы и .... Впрочем, лучше процитировать одного советского и русского писателя, написавшего следующие строки от лица своего литературного персонажа.

"Когда государство превращается в мафию, то все государственные институты – отделения мафии. Живущие по законам мафии. Одни прорвались к пирогу и защищают его, как двадцать восемь панфиловцев -Дубосеково, другие рвутся к нему, как танки Гудериана к Москве"

М. Веллер Долина идолов. Санкт –Петербург 2003, с. 510

II.Полагаю, читающие настоящую заметку не воспринимают вещи, о которых напоминается, как заявку автора на роль первооткрывателя. .Просто они к месту и потом никто не вправе отказывать мне в честности. Памятуя, где мы живем и в какие времена, главное, на мой взгляд, не столько иметь семь пядей во лбу, а сколько быть честным человеком, отстаивающим правду. Последнее – неблагодарное занятие, т.к. правда – лекарство горькое, чаще всего, если не абсолютно всегда, относилось и относится к факультету ненужных вещей. Вот, к примеру, махалля, если говорить о ее природе и истории, социальном назначении, казалось бы относится к хрестоматийно известным. Так нет же, это игнорируется по различным причинам. В одном случае игнорирование объясняется недомыслием, второй раз невежеством. А третья причина кроется ....Впрочем, читатели, обращаюсь к вам, считающими себя и без того все знающими , или тот господин Чтец, позволяющий себе делать хамовато-глупое замечание "вот хрень то! все дело в определениях?!"

Прошу всех вас, найти время в своем досуге и, отрешившись от шума и ярости нашей серой, мутной повседневности, погрузиться в тишину и потрудиться, внимательно ознакомится, хотя бы с одним-двумя моими опусами, заглянуть и по адресу иных, близких мне по духу и взглядам авторов, выступающих в Сети на актуальные темы, вот уже более четверти века. Могу предложить в качестве затравки для размышлений о дне сегодняшнем почитать в Сети, например,, доклад "Махалля как генная клетка узбекского авторитаризма, выступление "Клон фиктивной демократии или "парламентаризм" в Узбекистане". (см. Бахадыр Мусаев назв соч. www.centrasia.ru 31 08 2006, 10.09.2007).

Заверяю вас, если, конечно, не безнадежны в умственном отношении, вы посмотрите другими глазами вам на нечто о чем и не подозревали, а именно, увидите корни лжи о народовластии, штрихи к портрету власти, моральное и интеллектуальное убожество тех, ......., что нет фундамента у нашего дома, ...

Уважьте, господа – читатели, хоть урюком назовите меня, но не сочтите за труд большой прочитать, попимо названных работ и несколько фрагментов, тезисов статьи " Aктуальные задачи и перспективы развития Узбекистана", написанные в августе 2003 г , (00. 27 08 08 2003) доктором физико-математических наук, проф. Атаназаром Арифовым



"Показатели уровня обеспеченности граждан фундаментальными правами на свободу в устном и письменном слове, на свободу в мыслях и убеждениях, на свободу от страха и опасностей, на свободу от нужды и бедности, которые являются общепризнанными критериями оценки деятельности правительств мира, продолжают от года в год падать по сравнению с международными нормами. Репрессированы и репрессируются все, кто имеет свое, альтернативное в отношении официального мнения содержание, независимое мнение, вне зависимости от его принадлежности к той или иной партии, к той или иной группе".



"Совместно, бок о бок, существуют коррупция и взяточничество, вседозволенность и насилие, бюрократия и волокита в структурах государственной власти с одной стороны, а с другой - бедность и нужда, безработица и бездоходность, страх и безнадежность в структурах общества.



Каждое из этих явлений в отдельности прогрессируется в соответствии с присущими только себе особенностями. Официально объявленные программы и концепции, указы и законы, заявления и выступления, направленные на исправление ситуации, не содержат в себе самые необходимые критерии, в частности, нет критериев, позволяющих доказательно утверждать о якобы происходящем прогрессе, что составляет повседневный предмет разглагольствования местной прессы.



Декларированная 20 июня 1990 года по инициативе и в авторстве партии "Эрк"("Свобода) Независимость Узбекистана не претворилась в жизнь. С первого необходимого шага - достижения государственной независимости, - она пошла не в сторону свободы гражданина, нации, народа. Она пошла в обратную сторону.



Свободы все меньше и меньше. Административно-командная форма правления не только сохранилась, продолжая усугубляться она перешла в командно-кулачную форму правления". в Узбекистане векторы политики и прогресса являются антипараллельными векторами".



"Крепко вошедшая в судопроизводство Узбекистана фабрикация уголовных дел взяла ориентацию на создание видимости расширения масштабов терроризма, экстремизма, наркобизнеса.



Это стало выгодным делом. Возникли новые превосходства структур власти над структурами общества..Репрессивная политика пошла на усиление, на создание новых очагов терроризма"



Цитируемые строки сказаны 17 лет назад (05 08 2003)

Ныне в год 2020 (2 июля) на странице фейсбука А. Арифова читаем пост следующего содержания.

"Фундаментальные свободы - НЕПРИКОСНОВЕННЫ. Гарантировать именно этой НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ как главная функция государственной власти придает ориентацию прогресса жизни общества.

Концентрация у государственной власти полномочий управления фундаментальными свободами, не занимаясь гарантией, наоборот посягая на неприкосновенность фундаментальных свобод, непременно приведет к хаосу в жизни общества"

3 июля 2020

"Жизнь Человека Полноценна Лишь Тогда, Когда Ее Озаряют Фундаментальные Свободы".

III ОДНАКО о чем говорить нам, господа –товарищи (читатели). Ведь все вы все знаете, чай не на луне обитаете, а в крае – стане нашем, где мы - "низы" и "верхи" столько лет вместе ходим и ходим по кругу, но, правда, "сверху" подсказывают "низам", что : страна де идет вперед, вот мы на повороте, углубляемся, расширяемся (в смысле реформ и демократии тоже).

Да уж ....Так мы устроены в плане чрезмерной доверчивости, точнее, , в бездумности, выражаемой в том, что не всегда оправданно повторяем то, что подсказывают старшие, с которыми, как правило, значительная часть общества типа нашего отождествляет носителей власти.

Между тем, многие беды общества происходят, как верно подмечено классиком, от чрезмерной склонности людей "петь хором" (М.Булгаков. Собачье сердце).

Я часто думаю: быть может, ошибаюсь и мир наш (строй правления, равно утвердившийся политический режим) системен , а значит и разумен, но почему же тогда он в своем диахронном развертывании предстает зримо, без прикрас, натурально, особенно, здесь и сейчас, на моей стороне, не более чем зона. Как же еще мне воспринимать этот мир и молчать, когда временами будто воочию слышу слова поэта: "У нас на земле творятся подлости, унижения..." и мое "сердце горит!" (А. Фитрат)

Хотя ........Таковы обстоятельства жизни, при которых все силы ума и души соотечественников всецело обременены лишь одной заботой элементарного физического выживания. Фактически они доведены до такого состояния, когда начинают забывать, что являются гомо сапиенсом – человеком рассуждающим.



Ничем иным, лично я, не могу объяснить, например, когда видел, слышал, читал и читаю поныне в масс – медиа про то, как "правильно" реагируют "низы" на слова и поступки "верхов", еще точнее, проявляют готовность стать в ряды хора.



Все же, их можно и необходимо понять: Вот одно из печальных подтверждений того, что власть имущие небезуспешно пытаются возродить вышеупомянутые черты людей времен классического тоталитаризма, в частности, чрезмерную склонность "петь хором".

"Биз хичкимдан кам эмасмиз" ("Мы ничем не хуже остальных"). Эти слова произнес однажды президент И. Каримов со своей недосягаемо высокой трибуны. И этот, скажем так, его очередной выход в народ и длинный монолог был обставлен идеологами президентского аппарата так, что будто глава государства ведет диалог с обществом.



Через некоторое время открытие И. Каримовым "истины" о том, что де мы не хуже остальных стало повторяться в выступлениях персон из первого эшелона власти. Далее заработали медиальные механизмы, чтобы подсказать всем: изреченное свыше известной персоной и есть истина. Словом, еще немного и еще чуть – чуть, и хор спелся. Вскоре в эфире уже зазвучала песня с одноименным названием…



Не имеем ли мы перед собой образец проявления ущербности известной персоны власти, которой он "заразил" и общество? Несомненно, это так. НО скажу больше. По моему разумению, творцу "Биз хичкимдан ...", судя по тому, кем он был по роду деятельности в 80 –е гг., как он себя показал здесь и сейчас (1989-2016), а именно, что оставил в неприкосновенности природу социалистического строя., следует ....

Что хочу сказать?

Известно в бытность СССР ( социализма, социалистического строя правления) была свершена национализация средств производства. Она так и не была изменена в условиях Республики Узбекистан. Эпизодические же проявления приватизации сводились и поныне сводятся на нет 55 статьей Основного Закона.

Спрашивается, кто они власть имущие, т.н. слуги народа в законе? Не коммунисты ли перед нами? Отнюдь. Ведь статья 6 Конституции 1977, которая гласила

"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет ...."

отменена в самом начале 1990 г.

Вместо P.S.

Полагаю, вышесказанного достаточно, чтобы подвести итог относительно темы разговора и последних поставленных вопросов, "догадаться" наконец, где зарыта собака, откуда произрастают наши беды и почему у нас такая жизнь, когда и где мы вынуждены вновь, спустя 30 лет задаваться далеко не риторическими вопросами.

Действительно, от чего и какая свобода нужна нам для того, чтобы стать людьми конструктивными, творческими, не оторванными от своей культуры , результатов труда , управления и власти, создать экономику гуманную как основу для формирования

раскованной мысли, сознания и в целом системы общественных отношений, где будут обеспечены условия для защиты человеческого, гражданского , национального достоинства , чести ижизни каждого? (см об этом подробнее Бахадыр Мусаев .ПАРИТЕТ ИЛИ ПРИОРИТЕТ? Размышления о свободе, правах нации и правах человека....,//.ж. "Человек и Политика." 1991, №9, с. 50-57)

Чем сказанное не в тему на предмет озаглавленного. ? Убежден, это для нас было и является также повесткой дня на сегодня и завтра.



Бахадыр Ф. Мусаев 07. 07 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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