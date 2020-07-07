Как излечиться от ковидомании? - Эрик Зани

16:38 07.07.2020

Как излечиться от ковидомании?



Прочитав несколько популярных статей, посвященных пандемии, я пришел к неутешительному выводу, что серьезно болен. Не вызывал сомнений и диагноз, поставленный таким как я, - ковидомания. Ее симптомы - обязательное ношение защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции в два метра да еще безоглядная вера СМИ, которые рассказывают сказки про победное шествие коронавируса на нашей планете. Все эти признаки у меня присутствовали в полной мере.



Масла в огонь добавила пожилая соседка.



- Вы что, всерьез воспринимаете всю эту ерунду про смертельный вирус? - искренне удивилась она. - Посмотрите на меня - никаких правил даже в самый суровый период самоизоляции не соблюдала. Тем не менее, живая и невредимая. И covid-19 меня не достал. "Пандемия нужна, чтобы получать огромные средства для борьбы с ней и оправдывать провалы в экономике", безапелляционно заявила напоследок продвинутая женщина.



В общем, передо мной во весь рост встали актуальные вопросы: как лечиться? Какие препараты принимать? К какому врачу обратиться? Однако, выяснилось, что мнения специалистов по поводу нового заболевания серьезно расходятся. Одни считают, что темпы распространения ковидомании и ее заразный характер настоятельно диктуют необходимость изоляции больных минимум на 15 дней. Другие придерживаются мнения, что так как это разновидность повального помешательства, то на ранней стадии можно обойтись амбулаторными методами. Что же касается лекарств, то в предвкушении будущих прибылей мировые компании подсуетились и уже испытывают таблетки на обезьянах и морских свинках. Однако, в аптеках они появятся лишь в будущем году.



Короче, хочешь, не хочешь, но, учитывая общемировой характер помешательства надо обращаться… к психиатру. Но я представил себе, как тот постучит молоточком по моей коленке и грустно покачает головой. Как пронзительно смотря мне в глаза, вкрадчиво спросит: а вы голоса не слышите?



- Нет, не слышу, но, признаюсь, я его иногда вижу.



- Кого его?



- Covid-19.



- Интересно. И как же он выглядит?



- Традиционно, шар зеленоватый с многочисленными присосками. Но мне кажется, что это живое существо, которое… нас слышит. Да, да, доктор, он нас не только слышит, но и реагирует на это. Вот сказали специалисты ВОЗ, что это не пандемия, так он им быстро доказал обратное. Неосторожно где-то обронили про лучшую медицину в мире, так он поспешил к ней, чтобы наглядно продемонстрировать, что это не так. Обвинили его в том, что боится жары, так он крушит рекорды в самых жарких странах мира.



- Интересная мысль. Очень интересная, - согласится психиатр и… вызовет бригаду санитаров.



Впрочем, можно заняться самолечением, не привлекая узких специалистов. Для начала решительно опустить защитную маску на горло. Демонстративно проигнорировать одноразовые перчатки в супермаркете. А придя домой, принципиально не помыть руки с мылом.



А потом устало откинуться в кресле перед голубым экраном, чтобы настроиться на крутой боевик или жутковатый триллер. И без всякой информации о пандемии! Но что это там, в бегущей строке? Что за цифра 342? Откуда она - из Южной Америки? Или Африки? Ну, не может она быть из родного Отечества! Ведь совсем недавно в конце июня наша страна преодолела планку в 200 заразившихся в день. Тогда казалось, что это какая-то нелепость, случайность, временный пиковый зигзаг, и мы вновь опустимся на привычные для нас 50-60 больных в сутки, которые наблюдались во время первой волны пандемии в апреле-мае. Но ежедневно эти показатели неумолимо увеличивались, пока 2 июля не перевалили за 300.



Как трудно смириться с этой ужасной цифрой - 342! Даже на миг представить, что она может возрасти. И забыв про ковидоманию, виновато бредешь в ванную, чтобы тщательно промыть руки с мылом. А потом еще обрабатываешь их гелевым раствором. Четко надеваешь маску, полностью закрывая и рот, и нос, хотя нужно лишь выбросить мусор. И шарахаешься от соседки на пять метров, ведь она вновь будет доказывать, что ей не страшна смертельная зараза.



Нет, все-же лучше быть живым ковидоманом, чем заразившимся пандемией пациентом, задыхающимся от легочной недостаточности в ожидании прибора ИВЛ.



Эрик Зани. г. Ташкент.