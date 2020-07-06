В Узбекистане закрывают в принудительный карантин "неправильных" журналистов. И тебя вылечат...

14:09 08.07.2020 У редактора газеты "Адабиет", которого удерживали на принудительном карантине, выявлен коронавирус



У 61-летнего Бахтияра Карима, являющегося одним из инициаторов создания социально-демократической партии "Справедливость и развитие" и главным редактором газеты "Адабиет" ("Литература"), выявлен коронавирус. В разговоре с журналистом "Озодлика" 4 июля журналист заявил, что мог заразиться опасным вирусом во время содержания на принудительном карантине. Неделю назад он сообщал нашему радио, что удерживается на принудительном карантине по политическим соображениям и выражал опасение по поводу риска заразиться коронавирусом во время нахождения на карантине.



Коронавирус у 61-летнего главного редактора газеты "Адабиет" ("Литература") Бахтияра Карима был выявлен 3 июля, спустя месяц после того, как его в принудительном порядке отправили в карантин.



Эту информацию "Озодлику" 4 июля подтвердил сам журналист.



- 3 июля мне сообщили, что у меня выявлен коронавирус. Днем ранее у меня брали анализы. Сейчас меня из карантинной зоны перевели в ТашМи. Мое состояние удовлетворительное, затруднение дыхания пока нет, - сказал Бахтияр Карим.



Напомним, что 6 июня, после того, как среди коллег сына Бахтияра Карима был выявлен коронавирус, главного редактора газеты "Адабиет" вместе с семьей увезли в карантинный лагерь в поселке "Уртасарай" в Уртачирчикском районе Ташкентской области.



Спустя 11 дней после помещения в принудительный карантин, 17 июня Бахтияра Карима отделили от семьи и отправили в кожно-венерологическую клинику в Ташкенте, которую временно превратили в карантинный лагерь.



26 июня в телефонном разговоре с журналистом "Озодлика" Бахтияр Карим говорил, что удерживается на принудительном карантине по политическим соображениям и выражал опасение по поводу риска заразиться коронавирусом во время нахождения на карантине.



- У меня были опасения, которые позже подтвердились. Я говорил ранее, что здоровый человек может спокойно заболеть тут. В течение месячного карантина я целых пять раз сдавал анализы на коронавирус. Все результаты были отрицательными, только последние анализы на коронавирус вышли положительными. Следовательно, вирусом я заразился во время нахождения на принудительном карантине, - говорит Бахтияр Карим.



Бахтиер Карим говорил нашему радио, что является координатором создаваемой новой партии "Справедливость и развитие", и что переговоры по организационным вопросам ведет именно он.



Еще один из инициаторов создания новой партии, ученый-экономист Хидирназар Аллакулов 26 июня в разговоре с "Озодликом" заявлял, что принудительное удерживание Бахтияра Карима в карантине связано с его политической деятельностью.



- Естественно, тут имеются политические причины. Потому что сейчас мы ведем в областях и районах республики работы по созданию организационных групп партии. А Бахтияр Карим являлтся нашим координатором, который вел все переговоры с людьми, интересующимися нашей партией, - говорил Хидирназар Аллакулов.



В этом году газете "Адабиет", главным редактором которой является Бахтияр Карим, исполнилось три года. По мнению читателей, за этот период издание успело превратиться в трибуну для выражения различных мнений.



В своей газете Карим публиковал статьи авторов, в частности, бывших политических заключенных, с которыми боялись сотрудничать официальные издания.



- Естественно, это не нравится "верхушке", особенно господину Хайриддину Султанову (долгие годы курировал деятельность узбекских СМИ, ныне спичрайтер президента Узбекистана - Ред.). Именно поэтому в 2018 году они изъяли из продажи тираж газеты "Адабиет". Сейчас я вынужден сотрудничать с областнми типографиями, так как все типографии в Ташкенте отказались печатать мою газету, - сказал "Озодлику" Бахтияр Карим.



Напомним, что в прошлом году наше радио сообщало о том, что Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана запретило редакции газеты "Адабиет" ("Литература") очернять действующий режим, критиковать покойного первого президента Ислама Каримова и упоминать в своих материалах имя оппозиционного лидера Мухаммада Салиха.



Хурмат Бабаджанов/Озодлик



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УЗБЕКСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ВЫРАЗИЛИ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЕМ ПОД КАРАНТИН КОЛЛЕГИ, ВЗЯВШЕГО ИНТЕРВЬЮ У ОППОЗИЦИОННОГО АКТИВИСТА



Понедельник, 06 Июля 2020



Группа независимых журналистов опубликовала обращение к президенту Узбекистана, Комитету защиты журналистов, организации "Репортеры без границ", Международной ассоциации по защите свободы слова, Международному ПЕН-клубу и Хьюман Райтс Вотч с просьбой обратить внимание на подозрительный случай помещения под карантин журналиста Бахтиера Каримова. По их мнению, его изоляция может быть не случайной.



"Мы, группа независимых журналистов Узбекистана, выражаем серьезную озабоченность в связи с использованием властями в республике карантинных мер для необоснованной изоляции представителей политической оппозиции, а также для запугивания независимых журналистов. Явный пример тому - случай с главным редактором "Адабиет газетаси" ("Литературная газета") Бахтиером Каримовым (творческий псевдоним - Бахтиер Карим, - ред.).



Возглавляя независимую газету вот уже три года, известный журналист стал одним из активистов организуемой ныне в Узбекистане оппозиционной социал-демократической партии "Справедливость и прогресс". Партия быстрыми темпами формируется вокруг профессора, бывшего ректора Термезского государственного университета Хидирназара Оллокулова.



Спустя два дня после того, как Б.Карим взял интервью у Оллокулова, и эта публикация вызвала широкий резонанс в обществе, Б.Карим вместе с семьей неожиданно был помещен на 14 дней в карантинный лагерь для наблюдения. Основание - на работе сына, вместе с которым проживает Б.Карим, был выявлен случай заражения коронавирусом. По истечении 14 дней анализы всех членов семьи были положительными (инфекции не было выявлено - ред.).



Домой отпустили всех, кроме Бахтиера Карима. Глава семьи был оставлен еще на 14 дней для дополнительного наблюдения. Задержку объяснили тем, что Бахтиер Карим в период карантина общался с человеком, заболевшим коронавирусом.



По истечении второго цикла контроля, 3 июля, врачи извещают, что он может ехать домой.



Но... тут же объявляют об обнаружении у Бахтиера Карима коронавируса и в качестве доказательства предъявляют направление на лечение №3, с клиническим анализом от первого июля под номером 712.



Возникает вопрос: если обнаружен вирус, почему врачи объявляли о выписке пациента?



Почему до последнего результаты анализа не были предъявлены самому Бахтиеру Кариму? К тому же, в направлении на лечение №3 не заполнена графа "День и час отправления анализа на лабораторию". Плюс ко всему, в заключении отсутствует графа приема лабораторией взятых у Бахтиера Карима клинических образцов.



Все это дает нам основание полагать, что справка о наличии коронавируса у Б.Карима не что иное, как выдумка и фальсификация, заказанные со стороны заинтересованных кругов с целью препятствовать его журналистской и политической деятельности.



В связи с возникшей ситуацией мы, независимые журналисты, обращаемся к Вам, уважаемый Президент, с просьбой срочного выяснения обстоятельств пребывания Б.Карима в карантинной зоне.



Мы требуем проведения независимой экспертизы на факт заражения Бахтиера Карима коронавирусом.



Такая необходимость объясняется еще и тем, что в социальных сетях немало писем и обращений, суть которых - антидемократические силы ни перед чем не остановятся, чтобы убрать физически независимого журналиста и одного из лидеров организуемой оппозиционной политической партии".



Салиджон Абдурахманов, заместитель председателя Комитета защиты прав личности Узбекистана



Юсуф Рузимурод, независимый журналист, правозащитник



Рузибой Азимий



http://www.asiaterra.info/ Источник - ЦентрАзия

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