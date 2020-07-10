Айя-София. Наш ответ Эрдогану, - П.Густерин

15:38 10.07.2020

П.В. Густерин

Наш ответ Эрдогану



Чем Россия может ответить в случае, если Анкара примет решение изменить статус Айя-Софии, т.е. превратить музей в мечеть?



Тонкость вопроса состоит в том, что ответить надо так, чтобы и недоброжелателя уязвить, и своих мусульман не обидеть.



Здесь было бы неравноценно запрещать ввоз турецких помидоров и призывать не ездить в Турцию. А по сему!



Известно, что город, в котором расположена Айя-София, до 1930 г. назывался Константинополь. Его название было изменено в ходе государственных реформ Ататюрка и стало İstanbul (Стамбул - русская транскрипция). С его же подачи Айя-София стала музеем. Будем же последовательны: если меняется статус Айя-Софии, значит, мы изменим и название города в своей географической науке и, следовательно, на своих картах, в политологии и т.д. И никакие протесты или призывы турецкой стороны называть Константинополь Стамбулом в официальных документах, на международных мероприятиях и т.п. во внимание не принимать категорически. Тем более в греческом языке город сохранил свое историческое название - Κωνσταντινούπολη.