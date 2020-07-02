Ты не совсем прав, Эрик! Ответ ташкентскому журналисту, из Ташкента же, - Шоахмад Муталов

13:54 11.07.2020 Ты не совсем прав, Эрик! Ответ ташкентскому журналисту, из Ташкента же.



Шоахмад Муталов



Когда-то я знал ташкентского журналиста, который подписывал статьи "Ш. Зани". Работал собкором в "Правде Востока", внештатным - в "Известиях", состоял членом Географического общества (сейчас не смогу сказать точно, Русского, Российского или Советского. Прошу прощения, если где-то ошибся за давностью лет). Писал на широкую тематику, и географический охват был о-го-го. Однажды, в 1998 году он даже освещал полет "первого узбекского космонавта" прямо из Центра управления космическими полетами в Хьюстоне, Техас, США, и космодрома имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида, опять же США. Вот такой размах. Правда, потом оказалось, что "первый узбекский космонавт", хотя и этнический узбек, но родился в Оше, Киргизстан, являлся сначала офицером ВВС СССР, затем офицером ВВС России. Это я упомянул к тому, что ничего странного или ненормального в освещении ташкентским журналистом событий за тридевять земель нет. Ведь сколько людей, сидя в Москве, пишут о США, Африке и т. д.



Ближе к Эрику теперь. Конечно, если кто-то назовет твою страну деградирующей, станет "за державу обидно". Так Узбекистан это отсталая и неразвитая страна, или нет? Формально, категории отсталая, неразвитая страна в международной классификации нет. Есть развитые и развивающиеся страны. Узбекистан - развивающаяся страна. И в этой категории он отличается от развивающихся стран Африки и некоторых стран Латинской Америки стопроцентной грамотностью населения, тогда как сама категория развивающихся стран не предполагает такого уровня грамотности. Уточнение: грамотностью при оценке стран считается умение читать и писать до возраста 15 лет. А качество умения читать и писать не учитывается. Так что даже при сильно понизившихся навыках чтения и грамотности речи и письма Узбекистан удовлетворяет критерий стопроцентной грамотности.



Далее, Sputnik 13 июля 2018 года сообщает в заголовке заметки, что Узбекистан занял 85 место в рейтинге Всемирного банка по ВВП, в тексте - 55 со ссылкой на отчет Всемирного банка. (https://uz.sputniknews.ru/economy/20180713/8864069/Uzbekistan-zanyal-85-yu-strochku-reytinga-ekonomik-po-obemu-VVP.html) В самом отчете (2019 года, кстати) Узбекистану отведено 81 место. (https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf) Это верхняя часть второй трети, всего в отчет включено 203 страны. В любом случае не так плохо. Можно к этому добавить, что Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка, по общим запасам золота Узбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по уровню добычи - на седьмом, седьмое место в мире по запасам урана (4 % мировых запасов урана), на 14 месте в мире по добыче природного газа. Кстати, Перу, с которой в один ряд А. Навальный поставил Узбекистан, занимает пятидесятую позицию в списке Всемирного банка. Но это всего лишь размер экономики, а "деградация" - это о динамике.



Для отражения динамики экономики придумано много показателей, но для данных записок достаточно рассмотреть рост ВВП. Рост ВВП Узбекистана за 2018 год составил 5,6%, за 2019 - 5,7. Рост ВВП России за те же годы составил 2% и 1,3% соответственно. Рост ВВП Китая, об этой стране вряд ли кто сомневается, что это развитая страна, составил в 2018 году 6,6%, а в 2019 - 6,1%.



В период 1991-2017 годов доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,2 %. Пожалуй, можно взглянуть еще на один показатель - динамика численности населения. В России совсем маленький прирост численности населения наблюдался в период с 2010 по 2018, в 2019 году - снижение. В период с 1994 года до 2009 наблюдался спад численности населения, несмотря на то, что рождаемость превышала смертность. Значит, народ из России уезжал. Смею предположить, тоже в поисках лучшей доли.



Следующий вопрос - это бедность. Здесь не поспоришь. Сам президент Ш. Мирзиеев признал проблему бедности в Узбекистане. В правительстве учредили должность зампремьера по сокращению бедности. Возможно, президент Ш. Мирзиеев признал бедность в Узбекистане после того, как Focus Economics, ведущая организация по экономическим показателям, включила Узбекистан в 10 самых бедных стран. Единственное замечание, которое я позволю себе здесь, - Focus Economics анализировало 127 стран, а всего в мире на десяток-полтора больше, чем 200 стран.



Все это как будто в пользу того, что "ты не прав, Леша!" Тогда в чем же не совсем прав Эрик? Да вот, "Иначе бы [А. Навальный] в восхищении загляделся и на фешенебельные пятизвездочные отели, и на шикарные здания частных фирм и банков, и на обилие иномарок на наших улицах." Свидетельства о душевном состоянии другого человека судом не принимаются. Это одно обстоятельство. И еще я вспомнил любопытный эпизод. В Узбекистане была с визитом высокопоставленная делегация из США. Похоже, в ходе визита гостям много раз повторяли фразу, якобы принадлежащую амиру Темуру: "Кто сомневается в нашем могуществе, пусть взглянет на здания, которые мы возводим". Глава делегации свою речь на заключительном мероприятии начал так: "Сейчас огромными зданиями никого не удивишь." (Затем он сказал чем их удивил Узбекистан - гостеприимством. Но это другая тема.) Тем более А. Навального трудно удивить зданиями. В Москве высотки есть с довоенных времен, Башня Федерация - 374 метра над землей, в то время как в Ташкенте еще не достроенный "нестоне" будет 266,5 метра. Да, еще известна поговорка "если хочешь много украсть, затей войну или крупную стройку".



Но главное в деле с "фешенебельными зданиями" то, что они никак не доказывают отсутствие ни деградации, ни бедности. История полна примеров, когда государство блистает великолепными сооружениями, а потом, раз - и деградирует, а то и вовсе исчезает. И в настоящее время есть много стран, где небоскребы соседствуют с трущобами. Возьмем, например, Венесуэлу. В столице, Каракасе, как раз небоскребы соседствуют с трущобами. При ВВП на душу населения (средняя температура по больнице) по паритету покупательной способности в 10798 доллара (106 место в списке МВФ) 33,1 процент населения живет за чертой бедности. Узбекистан в этом списке занимает 118 место с ВВП на душу населения 8498 долларов, за чертой бедности живут 12-14 процентов населения (Президент Ш. Мирзиеев), трущоб нет. И по этому показателю Узбекистан ближе к России - 50 место, чем к Бурунди - 187 место, правда, всего на одну позицию.



Не совсем прав Эрик и в отношении турок, мигрировавших в Германию. Турция связана с Германий еще с Османских времен. В Первой мировой войне Османская империя была на стороне Германско-Австро-Венгерского союза. Массовая иммиграция турок в Германию началась с начала 1960-х, когда в Турции была большая безработица, экономика не в лучшей форме. Миграция "отсюда" "туда" - почти всегда поиск лучшей доли.



От навальновских "бедности" и "деградации" Эрику стало обидно за державу. А взъелся Эрик на А. Навального из-за сроков В. Путина. Вот почему тому не нравится, что В. Путин может выдвинуть свою (или другие могут выдвинуть его) кандидатуру на выборах президента России? Эрик резонно приводит примеры А. Меркель, канцлер с 2005 года по сей день, Великобритании, где нет президента. И от себя добавлю, государство, которое у нас обычно называется Великобританией - вообще монархия, официальное название государства Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Например, М. Тэтчер была премьер-министром 11 лет, почти три президентских срока США. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания и целый ряд других европейских государств поменьше, признаются развитыми и демократическим, являются также монархиями. Есть еще целый ряд государств в мире, где президент - представительская должность с ограничениями по срокам, и нет ограничений по срокам для премьер-министра, который и управляет страной. И в самих Соединенных Штатах не сразу ввели ограничение по срокам в должности президента. Ф. Рузвельт скончался на четвертом президентском сроке. Ограничение в два срока (неважно, подряд или нет) введено 22-ой поправкой в Конституцию США, и вступило в силу в феврале 1951 года. До этой поправки, не считая президента военного времени Ф. Рузвельта, только один У. Грант хотел выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, но партия (Республиканская) ему не позволила. Таким образом, не выдвижение на сверхсроки - политическая культура Штатов. Но вспомним К. Маркса: "Олигархия увековечивает себя не при помощи постоянного сохранения власти в одних и тех же руках, но тем, что она попеременно выпускает власть из одной руки, чтобы подхватить ее тут же другой" (т. 11, с. 372)



Итак, почему Эрик довольно нервно отреагировал на раздражение А. Навального по поводу референдума в России? Совсем недавно сам Эрик Зани опубликовал отзыв на поправки к Конституции России. У заметок "говорящее" название "Вот и обнулились. Будет ли Старший Брат властвовать до 2036 года?" (https://centrasia.org/newsA.php?st=1593710160), где он достаточно подковыристо обсуждает именно предоставленную В. Путину возможность еще выдвигать свою кандидатуру (или, чтобы ее выдвинули). И на что нам сдались дополнительные сроки В. Путина? Некоторые комментаторы Эрика Зани прямо так и сказали, зачем вы обсуждаете Путина, лучше посмотрите на Мирзиеева, может он будет пожизненно. На первую часть этого комментария я уже ответил в начале заметок, когда привел пример Ш. Зани. А что касается Президента Ш. Мирзиеева, то здесь и обсуждать нечего - у него еще первый срок не закончился. К тому же я считаю, что ограничение сроков - не догма, руководство к действию.



Пусть А. Навального и иже с ним волнуют сроки В. Путина, нас должны волновать другие поправки в Конституцию России. Их (поверю Эрику Зани), оказывается, 206. Все подано "пакетом", так сказать. В этом аспекте Эрик Зани солидаризуется, как когда-то говорили, с А. Навальным. В принципе, кто-то мог быть против "обнуления", но "за" неотторжимость территорий, или социальные гарантии, или что-нибудь еще. Есть и подтверждение моей мысли. В Ненецком автономном округе против поправок проголосовали 55,25% участвовавших в голосовании. Глава округа объяснил это тем, что жители округа против его присоединения к Архангельской области. (https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5ef3308f9a79473ae1126f1a). Но все идет в "пакете". Такой прием в антимонопольной политике так и называется "пакетирование" и рассматривается как антиконкурентный прием. И вот "рупоры Кремля" взахлеб вещают о всенародной поддержке путинского пути. Однако что нам до президентских сроков в России. Вот и Эрик Зани упоминает, что "голосование по поправкам к Конституции, откровенно признаемся, в сегодняшнем Узбекистане мало кого волновало." Разве что узкие круги, к которым относится Эрик Зани, и я отношусь, к другому, правда. В своем кругу, когда однажды обсуждали "Путин будет, Путин не будет", я предположил, что Совет Федерации выступит с инициативой и предложит провозгласить В. Путина императором. Немного промахнулся. Сейчас идет нешуточная "рубка" за президентское кресло в США. Беспорядки, манифестации, снос памятников, грабежи… Трудно приходится Д. Трампу. И мой друг, Эхсон Холмухамедов, хорошо знающий Америку, прогнозировал-предположил-предложил, что Трамп инициирует (ему следует инициировать) поправку в конституцию, чтобы закрепить в ней "Black Lives Matter", и все пойдет на спад.



Несколько слов о том, что нужно приветствовать во внесенных изменениях. Это поправки, направленные на то, чтобы прекратить политику вливания России в коллективный Запад. Россия, конечно, Европа, но другая Европа (Сергей Кургинян). И она другая Европа не только из-за православия, но и потому что это евразийская страна и, в основном, славяно-тюркское государство. Нужно это признать. Нам, центрально-азиатским людям, от неслияния та польза, что не будет расширяться коллективный Запад. Может быть, и наши власти отвратятся от либеральной модели развития.



А что на самом деле должно нас, жителей Центральной Азии (конечно, кроме тех, кто живет здесь, гражданин "здесь", а отечеством считает Россию) должно волновать в поправках? Есть поправки, которые являются законодательным оформлением политики построения Российской империи великорусской нации, что до этого было, как теперь принято выражаться, в общественном дискурсе.



Взглянем на две поправки в Конституцию статьи 67-1 и 67-2. Первая из них гласит: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство" (ст.67-1, ч.2). Вторая: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются" (ст.67-2, ч.1).



Первую я уже комментировал, когда еще голосования не было. (https://centrasia.org/newsA.php?st=1586949660) Кажется, в настоящее время этика не возбраняет цитировать самого себя. Вот и буду цитировать себя с добавлениями по поводу состоявшегося голосования и второй поправки.



"…объединенная тысячелетней историей…" Тысячу лет назад это Киевская Русь, до Московской Руси еще более четырех веков, а до Российской империи - аж все семь. То, что счет пойдет, конечно, от Киевской Руси, а не от поглощенной Пермии, или Волжской Булгарии , или других государств, которые тысячелетие назад существовали на территории нынешней России, мы увидим далее.



Россия с начала своей самой новейшей истории продвигает на передний план имперское прошлое: двуглавый орел, Государственная Дума, сенаторы, губернаторы, введение "федеральных округов" - аналог генерал-губернаторств - с представителем президента во главе, последний император, с почетом перезахороненный в фамильной усыпальнице и причисленный к лику святых, общественность, млеющая при приезде кого-либо из Романовых в Россию и т.д. Писатели, публицисты, общественные деятели пропагандируют идею империи. А. Дугин теоретически обосновывает этот подход с уклоном на индо-европейское право на территории, А. Проханов называет это державностью, К. Шахназаров не устает повторять, что Россия может существовать только в виде империи, а СССР только форма существования Российской империи, и таким несть числа. С. Кургинян заявляет "империя, ну и что такого. Империя - это такое наднациональное образование". Поэтому вышеупомянутую поправку нужно читать "Россия - единая и неделимая". Прямо признать такое невозможно, так как Россия формально признает право наций на самоопределение - одно из фундаментальных норм международного права.



"…сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…" Предки, видимо, все-таки славяне. Но на протяжении "тысячелетней истории" идеалы много раз менялись. Так о каких идеалах идет речь? "…и веру в Бога…". Принимая во внимание единственное число "бога", считаем, что веру в единого бога. Все же остается вопрос, какую из вер в единого бога? Разве между религиями уже нет разницы? Для верующих есть, это с точки зрения атеизма между религиями нет большой разницы. (Если кому пришло на ум "религия - опиум народа", тот не прав. Религия - это фантастическое отражение реальности.) Поскольку вера в бога закреплена в основном законе, это должно отразиться и в обучении - нужно преподавать закон божий (христианский, мусульманский, иудейский). Россия - светское государство согласно Статье 14, Части 1 действующей конституции, однако. В эту статью изменений не предложено. Также действующая конституция гарантирует равенство идеологий. Атеизм тоже идеология, многобожие тоже идеология, в этом смысле наравне с религией, но в конституции отдельно упоминаться не будет. "Все идеологии равны, но одна - равнее".



"…преемственность в развитии Российского государства…" То есть, признание, нынешняя Россия - продолжение Российской империи.



"Российская Федерация, … признает … государственное единство". Но, любое государство признает свое единство. Какой смысл в утверждении единства в основном законе!? Опять же, другими словами сказать "Единая и неделимая".



При обсуждении поправок поправка о суверенитете и территориальной целостности воспринималась в духе не отдать Курилы Японии и не вернуть Крым Украине. А дело оказалось сложнее. То, что было предположением при публикации моей упомянутой записки, получило подтверждение на высочайшем уровне - уровне В. Путина, в интервью пятого июля сего года после подведения итогов голосования







Это не только не отдадим, что у нас есть (это международный принцип нерушимости существующих границ), но и чревато территориальными претензиями.



В. Путин утверждает, что внесенными поправками исправляется ошибка СССР, стоившая ему распада. А именно, внесенные во все конституции СССР право наций на самоопределение вплоть до отделения. Отвечая на вопрос корреспондента об ошибках прошлого, В. Путин ссылается на дискуссии в России в 1922 году по поводу национального устройства и называет ошибкой ленинский принцип самоопределения вплоть до отделения, и упоминает сталинский принцип автономизации без отделения. Причем, В. Путин довольно пренебрежительно говорит о В. Ленине: "Ленин носился с этой идеей еще с 1908 -1909 годов…". Ленин "носился", как говорит Путин, с этой идеей не просто так. В. Ленин противостоял другой тенденции - черносотенной "тянуть и не пущать" и ассимиляторства, когда "великороссы" были выделенным народом, а по религиозному признаку - христиане выделены, а среди христиан - православные, а в среде "инородцев" зрели национально-освободительного движения.



То, что закрепление права на самоопределение вплоть до отделения - ошибка, это мнение, не более того. Доказательства нет. Распад СССР, где было множество факторов, не является доказательством. Для доказательства нужен контрольный эксперимент с прочими равными условиями. А его нет и быть не может. Будем исходить из своеобразной "презумпции невиновности", то есть, В. Ленин знал свое время лучше В. Пунина, не был диктатором, оппоненты знали свое время тоже лучше В. Путина, и Ленин смог их убедить. Так что, без права на самоопределение вплоть до отделения СССР мог бы совсем не состояться. Ведь не получилось удержать Финляндию. В конституцию вписали ленинский принцип, а осуществили сталинскую автономизацию. А развалился Советский Союз не из-за принципа самоопределения, ведь при референдуме по сохранению Союза ни одна республика и не вспомнила этот принцип.



Позиция В. Путина вытекает из его службы в КГБ. Он служил как раз во время "советского народа - новой исторической общности людей", "русской культуры - общенационального достояния советского народа", "русского языка - языка нашей дружбы и единства". За этими красивыми лозунгами скрывалась ассимиляторская политика ЦК КПСС, политика "тянуть и не пущать". А КГБ и, следовательно, каждый офицер этой организации должен был неукоснительно проводить эту политику. Вот В. Путин и проводит ее, хотя в других отношениях его надо считать "перерожденцем". А именно, он состоял в комсомоле, затем в КПСС (это было обязательно для офицеров КГБ), и еще приносил присягу. И комсомол, и партия требовали, чтобы члены боролись за идеалы коммунизма, "не щадя живота своего". И еще уставы этих организаций требовали, чтобы член был атеистом. И где эти клятвы теперь? Кто из этих деятелей борется за идеалы коммунизма? И вспоминают ли свой атеизм, когда картинно стоят в храмах и крестятся? А ведь эти деятели были не простыми членами партии, а учились в высших комсомольских и партийных школах.



Дальше В. Путин обсуждает, что право выхода было зафиксировано, но механизм не определен и "… если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных исторических российских территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, ну хотя бы выходила с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа…" Далее В. Путин рассуждает о том, что это был трюк, исполненный ВКП(б), то есть никто никого не собирался отпускать. (и когда В. Путин прозрел?) "…не было так же как обещания на момент окончания Первой мировой войны землю крестьянам, фабрики рабочим, землю национализировали, создали колхозы, фабрики национализировали, на самом деле эти фабрики рабочим не достались, земля не досталась …" Дальше идут рассуждения про то, как большевики сначала разложили армию, потом где обманом, где силой создали новую армию.



Очень интересно! А как же Путин думал, что всем раздадут по лоскуту земли, по одному - два станка, клочок фабричной территории, и это будет "земля - крестьянам, фабрики - рабочим"? Как на клочке земли применять сельхозтехнику? И что мог бы произвести рабочий на своем частном станке в сложном производстве? Конечно, нынешние более или менее молодые не ведают, что социализм означает общественную собственность на средства производства, а не личную. И еще удивительно, что эти слова из уст человека, который был свидетелем ваучерной приватизации. После нее стала земля принадлежать крестьянам, а фабрики - рабочим? А армия эта та, которая одержала победу, 75-летие которой несколько дней назад торжественно отметили парадом. И В. Путин же много раз выступал с объяснением значения этой победы. Отбиваясь от нападок по поводу присоединения Крыма, апеллируют именно к праву на отделение: Крым сначала отделился, потом провел референдум о присоединении к России и обратился с просьбой о вхождении в Российскую Федерацию.



И если кто думает, что В. Путин под подарками русского народа имеет в виду только территории Украины, то он ошибается. Территории в разное время оказавшиеся в составе нынешней Украины это то, что наиболее интенсивно обсуждаются. Но "общественность" обсуждает и то, что Беларусь была малюсеньким государством, и де, северные территории Казахстана тоже российские и т. д. Помните, "…получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных исторических российских территорий…" Кто и как будет определять, что территория является традиционно исторически российской. Ведь много территорий было давно или сравнительно недавно отнято у других. Мой ответ: так как международное право это жизнь "по понятиям", сильный, "авторитет" будет определять такой момент. И, конечно, "авторитет" определит такой момент, когда он был наиболее обширным. И пожалуйста, можно, предъявлять территориальные претензии хоть к Финляндии, хоть к Турции, что уж говорить о Казахстане, который включает теперь земли, когда-то захваченные Россией. У Узбекистана можно потребовать назад Каракалпикистан, он до 1936 года входил в состав РСФСР.



Центрально-азиатским государства в этих условиях следует, императивно следует консолидироваться. Вот что на самом деле должно нас волновать, а не сроки В. Путина.



Есть, однако, в эссе Эрика Зани отрывок, где он не так уж и не прав. Речь о совете Эрика Зани Алексею Навальному не призывать к насильственному изменению политического курса России. Именно курса, поскольку на строй А. Навальный не замахивается. "Выпустить власть из одной руки и тут же подхватить ее другой". Пропустим язвительные замечания Э. Зани в адрес А. Навального. Когда миллионы выходят на улицы, это редко кончается мирно. Видим, как это происходит в США. А крупные беспорядки, переворот в России не пройдут бесследно для Центральной Азии. Россия не только граничит с двумя из центрально-азиатских республик, но и является их крупнейшим экономическим партнером, не говоря о множестве других связей. Евразийство диктует. Источник - ЦентрАзия

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