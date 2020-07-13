Узбекистан: ограничения усиливаются, а число заразившихся увеличивается. Что делать? - Эрик Зани

14:40 13.07.2020

Узбекистан: ограничения усиливаются, а число заразившихся увеличивается. Что делать?



Почти месяц в Узбекистане число зараженных коронавирусом в сутки стремительно увеличивается. Показательным в этом плане стало 16 июня, когда данный показатель вырос до 230 человек, повторив антирекорд недельной давности в 237 заболевших. Конечно, уже тогда надо было принимать срочные меры, но в тот момент царила такая эйфория от выхода из самоизоляции и возвращения к прежней жизни, что вносить коррективы в этот радостный процесс казалось немыслимым.



Но дальше больше. Covid-19, не успокоившись на достигнутом, неумолимо штурмовал новые вершины, опасно приблизившись к отметке в 300 заразившихся в день. И покорил ее 2 июля - 297 заболевших. Для нашей республики это много. Очень много!



Вот когда надо было бить в набат, но власти ограничились полумерами,



ужесточив ограничения в "красных" и "желтых" зонах. Основное среди них - введение комендантского часа с 23:00 до 07:00. И сокращение движения общественного транспорта по субботним и воскресным дням.



Понятно, что эти "нововведения" не могли остановить надвигающуюся вторую волну пандемии. Печальный результат не заставил себя долго ждать - последние пять дней количество заболевших в сутки постоянно превышало 400 человек и вот-вот преодолеет 500. Цифра просто немыслимая для нас! Общее количество заразившихся очень быстро и как-то незаметно вдруг округлилось до 13 тысяч - и эта цифра когда-то казалось невозможной, пришедшей из других стран и континентов. Заметно увеличилось и число летальных исходов, а ведь еще недавно мы гордились, что оно - одно из самых низких в мире.



Поэтому вполне логичным и давно напрашивающимся стало решение о возвращении с 10 июля к строгому режиму самоизоляции. Оно, видимо, нелегко далось тем, кто его принял. Но иного выхода просто не было. Правда, многочисленные чиновники, объясняя необходимость этого шага, по привычке во всем обвинили население, которое якобы не соблюдало карантинные ограничения, в частности, проводились свадьбы.



Полноте, товарищи чиновники и вирусоведы! Не стоит валить с больной головы на здоровую. А то вспоминается известный случай с вождем всех народов, который на оправдания наркомов, объяснявших cвои неудачи тем, что "у нас народ неграмотный, необразованный и некультурный", отрезал им довольно резко: а у меня другого народа нет!



Узбекистанцы за все время пандемии показали себя дисциплинированными и законопослушными гражданами, которые пошли на многочисленные жертвы и ограничения ради победы над коварным и жестоким врагом, просто немыслимыми во многих других странах. И не их вина в том, что из-за системных ошибочных решений, особенно в момент выхода из карантина, эта близкая победа обернулась бездарным поражением.



Начнем с того, что возвращение к прежней жизни происходило поспешно и сопровождалось некоторыми непродуманными шагами. Среди них - пресловутое деление на "красные", "зеленые" и "желтые" зоны. Что это за "красная" зона, если туда и оттуда свободно передвигались люди и транспорт? Если при перемене цвета (например, из "желтого" в "красный"), открытые ранее торговые точки продолжали работать?



Или возьмем нашу столицу. Она с самого начала должна была стать "красной зоной". Однако, решимости придать ей этот заградительный статус не хватило. Даже тогда, когда коронавирусом одномоментно здесь заразилось 185 строителей (!). В Ташкент стали летать самолеты из дальних регионов республики, приезжать поезда "Афросиаб", не говоря уже о междугородних автобусных маршрутах. В результате, наша столица, с одной стороны, стала совершенно открытой для "вирусных ветров", с другой, сама превратилась в своеобразный эпицентр заражения пандемией для жителей других областей.



Вызывает огромное удивление совершенно безответственное решение возобновить автобусное движение. Хотели, конечно, как лучше, ведь многие начали работать, и им нужно было как-то добираться до места службы. Но если в супермаркетах худо бедно люди соблюдали требуемую социальную дистанцию, то в переполненном автобусе это было невозможно. И даже в полупустом салоне, ведь свободное сиденье занимал пассажир, находящийся в нескольких сантиметрах от своего соседа. Какая здесь двухметровая дистанция?



И все-же с выходом из карантина надо было чуть потерпеть. Совсем немного подождать. В конце мая и в самом начале июня ежедневный прирост инфицированных составлял 60-70 человек. Еще немножко, еще чуть-чуть! Необходимо было снизить этот показатель до 10-20 пациентов и лишь затем переходить к радостному процессу "возвращения к прежней жизни". И делать это очень осторожно и поэтапно.



Чем отличается "самоизоляция 2" от весеннего карантина? Вроде бы, она чуть более щадящая. В частности, отсутствует суровое правило 100 метров, когда жители могли ходить в магазин или аптеку, находившихся лишь на этом (или меньшем) расстоянии. Но главное отличие все-же в другом - она проходит в значительно более неблагоприятных условиях. Это касается и санитарно-эпидемиологической обстановки, и настроения людей, которые, похоже, теряют веру в способность отечественного здравоохранения справиться с Covid-19. По признанию медицинских чиновников сегодня ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, свободные койки в больницах заполнены, ощущается нехватка врачей.



Осознавая это, уже после принятия ограничительных мер с 10 июля по 1 августа, власти дополнительно ввели новые еще более жесткие ограничения. Так, прекращается внутреннее авиа и железнодорожное сообщение, а выходные 18, 19, 25 и 26 июля объявлены днями полной самоизоляции на подобии апрельского карантина. Однако, этого на мой взгляд, уже недостаточно. И днями полной самоизоляции необходимо объявить весь период до 1 августа, который может быть продлен. И на это время наша столица, как и другие крупные города республики, должна быть полностью закрыта для всех без исключения, кроме сельхозпроизводителей, которые при въезде в город должны сдавать экспресс-тест на Covid-19.



Опыт Поднебесной, где с обнаруженным недавно в Пекине коронавирусом разобрались еще быстрее, чем ранее в Ухани, красноречиво свидетельствует, что в борьбе с этим злом необходимы жесткие и суровые меры. В стране, население которой составляет 1,5 миллиардов жителей, в день сейчас заболевает 5-6 человек!



Конечно, у китайцев наряду с дисциплиной, терпением, послушанием и верой в светлое коммунистическое будущее, есть еще одна важная вещь, которая отсутствует во многих других государствах, - это мощная финансовая "подушка". Но смертельная пандемия - тот случай, когда мы "за ценой не постоим". Она требует долгого противостояния, огромных финансовых затрат, серьезных ограничений и даже жертв. Готовы ли мы к этому?



Эрик Зани. г. Ташкент.