Скончался таджикский академик-экономист Рашид Рахимов

14:41 13.07.2020

РАХИМОВ Рашид Каримович

RAKHIMOV Rashid Karimovich

(04.05.1932 - 13.07.2020)



13 июля 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый-экономист, Академик академии наук Таджикской ССР Рахимов Рашид Каримович.



Академик Рахимов родился в городе Худжанде в 1932 году. Член КПСС с 1959 года. Национальность таджик.



1949 году - Закончил Ленинабадский Кооперативный техникум.



1953 году - Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова



1954- 1967 гг. - Аспирант.



1957 -1958 гг. - Помощник вице президента Академии наук Таджикской ССР



1958- 1963 гг. - Заведующий промышленным сектором Академии наук Таджикской ССР



1963-1964 гг. - Заведуюший экономическим отделением Академии наук Таджикской ССР



1964 года - Директор институт экономики Академии наук Таджикской ССР со дня основания



1969 году - Доктор Экономических наук



1970 году - Профессор



1973 году - Член - кореспондент Академии наук Таджикской ССР



Под его руководством Институт стал одним из главных координаторов фундаментальных и прикладных экономических исследований в Таджикистане. После представления научной общественности результатов цикла исследований, в том числе оптимизационной модели строительной программы Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса, имевшего тогда исключительную важность для республики и всего Союза, прототипа современных экономических кластеров, Институт стал всесоюзно известным. Этот статус Институту удалось сохранить до последних лет руководства Р.К.Рахимова. Его научные труды, составляющие несколько десятков тысяч печатных листов, включая более десяти монографий, принесли славу экономической науке Таджикистана. Часть из них получила признание со стороны ученых с мировым именем: Н.П.Федоренко, А.И.Ноткина, Т.С.Хачатурова, А.Г. Аганбегяна.



Руководимый им Институт стал кузницей экономических кадров республики. Здесь был организован первый диссертационный совет, подготовивший сотни ученых высшей квалификации - кандидатов и докторов наук - для Таджикистана и других стран. В системе этого института были подготовлены талантливые ученые и хозяйственные деятели, занимавшие впоследствии посты премьер-министров страны, руководителей крупных министерств и внесшие существенный вклад в развитие Таджикистана.



Особо проявился его талант как крупного ученого и научного лидера в период руководства разработкой Комплексной программы научно-технического прогресса Таджикистана. Огромный авторитет Рахимова Р.К. среди ученых, его харизматический характер позволили объединить усилия представителей министерств, академической, вузовской, отраслевой науки, хозяйственников и государственных деятелей для решения актуальнейших задач развития страны.



После провозглашения независимости перед государством встал ряд стратегических проблем, требовавших научно обоснованного решения. Академик Рахимов - один из организаторов журнала "Экономика Таджикистана: стратегия развития", ставшего известным на всем постсоветском пространстве. На его страницах научная общественность обсуждала проблемы развития страны и пути их решения. В этот период научный талант Рахимова Р.К. раскрывается с новой силой. Появляются его научные публикации: "Экономический рост: проблемы и механизмы решения" (2004), "Экономика суверенного Таджикистана: некоторые итоги и проблемы развития" (2006), "Вопросы повышения эффективности экономики: микроэкономический аспект" (2007), "О проблемах экономического роста в условиях перехода к рыночным отношениям" (2008), "Некоторые вопросы экономической безопасности Таджикистана" (2009) и многие другие. В них ученый скрупулезно анализирует ситуацию в экономике, предупреждает об отрицательных тенденциях деиндустриализации, демонетизации экономики, поднимает проблемы трудовой миграции, обращает внимание на необходимость развития человеческого капитала.



Р.К. Рахимов постоянно уделял внимание подготовке молодых кадров. Академик Рахимов читал лекции по методологии экономики в ведущих вузах страны, воспитывал кадры, которые будут строить будущее нашей страны. Разработанный им курс лекций по экономической теории и другие работы рекомендованы Министерством образования РТ в качестве учебника для вузов. Большая часть докторов экономических наук республики подготовили свои диссертации при его содействии. Как ученый и руководитель, он постоянно заботился о научном росте сотрудников, создавал для этого все необходимые условия. Всегда вникал и с глубоким тактом помогал решать другие личные проблемы. Никогда не препятствовал карьерному росту сотрудников, даже если это шло вразрез его интересам.



За добрососовестный труд на благо народа награжден:



орденом " Знак почета" и многочислеными почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.



Труды:



Основные производственные фонды промышленности Таджикистана, Душанбе, 1962.



Основные производственные фонды и эффективность их использования в промышленности Средней Азии, Душанбе, 1965.



Фондоемкость продукции в промышленности Средней Азии, Душанбе, 1968.



Проблемы эффективности и пути развития экономики Таджикистана, Душанбе, 1976.



Уход из жизни Рахимова Рашид Каримовича - невосполнимая утрата для эномической науки независимого Таджикистана. Друзья, коллеги и ученики выдающегося ученного выражают искренние соболезнования родным и близким Рашид Каримовича. Глубоко сопереживаем и разделяем эту боль утраты. Помним, любим, скорбим.



Отпрвил МСД.