Узбекистан. "Застройщики", или Власть ради Бабла (полемика), - Б.Мусаев

18:40 13.07.2020

Бахадыр Ф. Мусаев..Узбекистан. ЗАСТРОЙЩИКИ, или Власть ради Бабла.



(в порядке полемики на заметку Д. Исламовой "Ташкент задыхается!" см.centrasia.ru 3 07.2020)



Минуло почти четыре года как преемник И. Каримова приступил к исполнению обязанностей президента Республики Узбекистан. В это же время, когда общество начинает, было жить верой, что, наконец, настает пора долгожданных перемен, т.е. фактических реформ, рождается слоган: "Сегодня строительство - завтра История!"



Должно признаться, славно сказано и, главное, ощущается энергия слов. Только вот сегодня, оглядываясь кругом, любой узбекистанец и, в первую очередь, -житель столицы, находит Ташкент неузнаваемым, в том смысле неузнаваемым, чтобы лучше его глаза не видели всего того, что здесь происходит.



Не знаю, какую такую Историю с большой буквы имели ввиду сочинители названного слогана, но не ошибусь в утверждении: они, т.н. "строители", те же самые устроители нового Узбекистана, загодя знали, что эта бутафория или равно пустышка (конфетка) из слов упадет на благодатную почву, читай, на веру, надежду множества терпеливых и доверчивых: схавают они.("А пипла хавает!")



Печально и то, что после всего этого и под покровом коронавируса, не перестают вестись серьезные разговоры о происходящих де реформах, пресловутых пяти шагах стратегии реформ, выходе на путь национального прогресса и т.д. и т.п. Разумеется, ведь внушить множеству народонаселения можно что угодно и любого заткнуть, замолчать, любого раздуть, если не до уровня Атлантов , держащих на своих плечах страну, то, по меньшей мере, притянуть на роль национальных героев и патриотов, которые денно и нощно трудятся, чтобы прокормить 33 миллиона человек.



Да уж...Оно, конечно, история, это вам не халам - балам, ибо длится не день - не два и не год - не десять лет. Тем не менее, наблюдаемая нами история не вечна, и тем более, если говорить о месте в ней наших "государственников", вообразивших, что на них держится наш край -стан. Убежден, не останутся в настоящей истории наши отцы с(т)имуляторы реформ, если не считать криминальную хронику.



Впрочем, приезжайте в Ташкент. Поглядите, что творят ...А то, что видел я в эпоху известной персоны власти и наблюдаю в нынешнее время, вызывает негативный заряд чувств, мысли, где.... Ведь надо же, как у нас так все устроено, что ворам гарант безнаказанности. В самом деле, разве не очевидно, что, по сути, за слоганом "Сегодня строительство - завтра История!", кроются преступления. Кстати, достаточно было разговоров о царящих в Узбекистане порядках, напоминающих зону, жизни по понятиям. Вспоминали, не раз приводили в различных статьях про Узбекистан крылатую фразу о том, что государства воров не живут долго и рушатся с кровью.



По данному поводу я думаю: когда еще такое может у нас произойти? Завтра, через год, десять, . Произойдет ли? .Если нет, то убежден, что в истории на вечные времена жить останется нужное людям, а все ненужное, скажем так, все противное человеческому в человеке, включая ложь воров и их мерзкие дела, канут в лету.



Сегодня же, к сожалению, можно лишь констатировать: в Узбекистане всерьез и надолго утвердился мир негодяев с их своеволием -произволом, когда они, что хотят, то и воротят. Хотят же они и воротят дела ради бабла. На то им и власть. Взывать же их к разуму и ответственности, как делает Дильдар Исламова.



"Вы будете отвечать перед всей страной за тот ванадализм, который творится под благим названием "инвестиции", "инвестиционная политика" и пр. Не об этом говорится в выступлениях главы страны", является чистейшей воды идеализмом.



Бахадыр Ф. Мусаев 13. 07 . 2020 Ташкент. Тузель-2