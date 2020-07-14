Алматы. Республиканский центр крови призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы

16:21 14.07.2020

Республиканский центр крови призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы.



Республиканский центр крови призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19 . Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление.



В свою очередь, Республиканский центр крови гарантирует донорам полную безопасность процедуры донации плазмы, которая проводится на самом современном оборудовании, с соблюдением индивидуального приема доноров, отдельно от общего потока.



Перед донацией плазмы проводится определение уровня гемоглобина и группы крови, уровня иммунных антител, медицинское обследование.



Процесс донации плазмы в объеме 400 - 600 мл занимает в среднем 30-40 минут и осуществляется на специально предназначенном для этого оборудовании.



Весь расходный материал, который соприкасается с кровью, является одноразовым и стерильным, вскрытие упаковки с ним осуществляется в личном присутствии донора.



Также кровь будет обследована на ВИЧ-1,2, вирусные гепатиты В и С, сифилис методами иммунного и генетического (ПЦР) анализа.



Персонал Республиканского центра крови работает в средствах индивидуальной защиты и находится под постоянным медицинским наблюдением. Воздух в помещениях непрерывно обеззараживается, все поверхности дезинфицируются каждые 30 мин.



Ваше здоровье при этом не пострадает, потому что сдача плазмы - это простая, полезная и безопасная процедура.



В случае необходимости Республиканский центр крови предоставляет трансфер.



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