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О генеалогическом единстве Русского мира в Средние века на примере внуков Мстислава Удатного, - П.ГустеринО генеалогическом единстве Русского мира в Средние века на примере внуков Мстислава Удатного, - П.Густерин
16:23 14.07.2020

П.В. Густерин

О генеалогическом единстве Русского мира в Средние века на примере внуков Мстислава Удатного

В ходе многочисленных дискуссий о единстве русского мира, к сожалению, я ни разу не слышал о приводимом ниже факте, а именно: князь новгородский и владимиро-суздальский Александр Ярославич Невский и князь галицкий и волынский Лев Данилович (тот самый, чьим именем назван город Львов) - двоюродные братья: их дед, князь новгородский и галицкий Мстислав Удатный, - отец их матерей, Феодосии Мстиславны и Анны Мстиславны соответственно. Я назвал Александра Ярославича первым потому, что он был 1220 года рождения, а Лев Данилович - 1228-го. Интересно отметить, что Александр Невский с 1248 г. являлся последним титулованным Великим князем Киевским, но сам он в Киеве никогда не бывал и киевскими делами не занимался.

Для выявления родственных и наследственных связей целесообразно проследить генеалогию Мстислава Удатного и его знаменитых внуков несколько глубже. Сам Мстислав Удатный по отцовской линии:
- сын Мстислава Ростиславича Храброго, князя смоленского и новгородского, внук Ростислава Мстиславича, князя смоленского, новгородского и киевского;
- правнук Мстислава Владимировича Великого, князя новгородского, ростовского и киевского;
- праправнук Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, черниговского, переяславского и киевского;
- прапраправнук Всеволода Ярославича, князя переяславского, черниговского и киевского;
- прапрапраправнук Ярослава Владимировича Мудрого, последнего правителя единой Киевской Руси.

Мать Мстислава Удатного, Феодосия Глебовна:
- дочь Глеба Ростиславича, князя рязанского;
- внучка Ростислава Ярославича, князя пронского, рязанского и муромского;
- правнучка Ярослава Святославича, князя муромского и черниговского;
- праправнучка князя Святослава Ярославича, князя волынского, черниговского и киевского;
- прапраправнучка упомянутого выше Ярослава Мудрого.

Женился Мстислав на крещеной дочери половецкого хана Марии Котяновне. Таким образом, Александр Невский и Лев Галицкий на четверть были половцами.

Александр Невский по отцовской линии:
- сын Ярослава Всеволодовича, князя переяславского, переяславль-залесского, новгородского, киевского и владимиро-суздальского;
- внук Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, князя киевского, переяславль-залесского и владимиро-суздальского;
- правнук Юрия Владимировича Долгорукого, князя ростово-суздальского и киевского;
- праправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.

Лев Галицкий по отцовской линии:
- сын Даниила Романовича, князя галицкого, волынского и киевского;
- внук Романа Мстиславича, князя новгородского, волынского, галицкого и киевского;
- правнук Мстислава Изяславича, князя переяславского, волынского и киевского;
- праправнук Изяслава Мстиславича, князя курского, полоцкого и переяславского;
- прапраправнук упомянутого выше Мстислава Великого;
- прапрапраправнук упомянутого выше Владимира Мономаха.

Таким образом, Александр и Лев - двоюродные братья по матерям, а по отцам они четвероюродные дед и внук соответственно.

От Александра Невского происходят князья Московского княжества.

От Льва Галицкого происходят единые князья Галицко-Волынского княжества, правившие до 1325 г., когда их сменила сначала польская династия Пястов, а с 1340 г. - литовская династия Гедиминовичей. Само княжество прекратило свое существование в 1392 г. в результате его раздела между Польшей (Галиция) и Литвой (Волынь). В 1452 г. Волынь также была включена в состав Польши.

Источник - ЦентрАзия
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