Узбекистан. Застройщик-2, или Власть в эпоху Коронавируса, - Б.Мусаев

13:50 15.07.2020

Бахадыр Ф. Мусаев..Узбекистан. ЗАСТРОЙЩИК -2,

или Власть в эпоху Коронавируса.



На протяжении последних месяцев мир будто начинает погружаться ....Сети, телевидение показывают каждый день, все больше и глубже охватывающей его трагедии. ... Днями The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона сообщил, что от вируса погибнет 80% жителей планеты (см. centrasia.ru от 14.07 2020 The Guardin ... Жуткий прогноз ученых )



Невольно по ассоциации в голову идет история с "испанкой", когда 100 лет назад , от эпидемии т.н. испанского гриппа, начавшейся в январе 1918 и продлившейся до 1920 г, умерло , по меньшей мере, до 60 млн человек..



Почему вспомнилось и на что этот разговор, касающийся последствий всякого рода пандемий?

Да, все потому, что в Узбекистане, точнее, Власти Узбекистана игнорируют или в упор не хотят видеть социальную ситуацию (социальную и социально-политическую обстановку) , складывающуюся в стране, связанную с наступлением и развитием коронавируса.

Нет, я говорю отнюдь не о катастрофических последствиях, к которым может привести в скором времени эпидемия, а о натуральных лишениях множества (миллионов) узбекистанцев людей, связанных с испытываемыми ими уже сегодня острыми материальными невзгодами какого они еще никогда не испытывали. Сомневаюсь, что у нас проводились и намереваются провести бюджетные обследования, чтобы на основании их, например, иметь ясное представление о положении абсолютного большинства населения в плане того, имеет ли оно достаточно средств для приобретения продуктов питании, которые и без того очевидно, ниже минимальной потребительской корзинки А ведь с марта месяца многие кормильцы семей не работают ( уволены на время карантина).

Что – то я, общаясь в своем районе Тузеля за это период времени со многими соседями- собственников жилья в многоэтажных домах, не видел и не слышал, чтобы кто – то получил в махаллинском комитете материальную помощь будь то в денежном или продуктовом выражении.

Безусловно, люди наши не ангелы, при всем том, что их менталитет отличает терпение и терпеливость, этот запас терпения исчерпывается, хотя бы потому, что видно, как на многих настоящая ситуация оказывает существенное влияние в том плане, что у людей, как вижу я, проявляется все чаще повышенный уровень эмоциональной неустойчивости. Во дворах, стало не в диковинку картинка, когда встречаешь у некоторых домов, то в одном, другом , третьем подъездах , жильцы развешивают на ветвях деревьев, у бордюра тротуара всякого рода белье, одежду для продажи Да, о чем собственно говорить, когда налицо факт наступления на основные жизненные инстинкты человека. А они сопряжены не только с выживанием человека, а и с обозначением, если не сегодня, так завтра с (рисками) проблемами безопасности (социальной, человеческой, национальной).

ОДНАКО Чем же занята власть в упоминаемый (протекающий с марта 20020 г) период времени? – Она дела делает, не думая о таких "мелочах" жизни множества узбекистанцев. В частности, следуя, видимо, стратегическому курсу реформ, состоящему из 5 шагов, произвела на свет новые структуры государственности (Агентства, министерства, комитеты ит.п.) ) Само собой, что государство опекает, прежде всего, т.н. бизнесменов, которые заняты строительством. Дома растут как грибы после дождя. Стоят они, например, в моем районе, не один – не два, а много и все они пустуют. Кому строят? Есть ли в них нужда? Это разве служит национальным интересам, узбекистанцам? ... Надо ли говорить, кому это нужно и большая выгода?! Разумеется, застройщикам и тем, кто и что за этим стоит.

Словом, к месту повторить то, что уже говорил: в Узбекистане всерьез и надолго утвердился мир негодяев с их своеволием –произволом, когда они, что хотят, то и воротят. Хотят же они и воротят дела ради бабла. На то им и власть. Не знаю, кто как, а я рядовой из множества простодушных и тот заметил, что власти вирус не помеха и не указ, наоборот, служит будто некоей "завесой", которая дает большие возможности заниматься строительством Если кто сомневается и, больше того, разделяет мнение, что идут реформы, что Узбекистан шагает по пути национального прогресса, то пусть хотя бы задумается над следующим фактом.

В МАЕ 2017 Г. ПРЕЗИДЕНТ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НАЗНАЧИЛ ЭКС-ХОКИМА ТАШКЕНТА И ТАШКЕНТКОЙ ОБАСТИ КОЗИМА ТУЛЯГАНОВА ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ- начальником Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора



ДАЛЬШЕ. 20 ДЕКАБРЯ 2016 Турсинхан Айдарович Худайбергенов –назначен Государственным советником Президента Узбекистана по работе с обращениями граждан. Одновременно - с 12 мая 2018 года он исполняет функции министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В 2020 году указом Президента Узбекистан вновь был назначен членом Сената Олий Мажлиса первого созыва.

Это о них , национальных кадрах , состоящих прежде в первом эшелоне власти при И Каримове , а затем судимых в 2006 г. я писал (под псевдонимом Хакикат Эльдиеров) в своей заметке "КТО РАЗВОРОВЫВАЕТ СТРАНУ? Сообщение юриста . Дело № 60/90 Из хроники "уголовных" и уголовных дел современного Узбекистана .(см centrasia.ru 19 03 2007 )

Итак, все возвращается на круги своя, читай, мы –узбекистанцы под началом нашей руководящей силы "государства – реформатора", вернее будет сказать, персонально его представляющего преемника Г.М.С.К. (Главного Менеджера Страны Каримова) , т.е. Застройщика, продолжаем идти по кругу.



Не требуется иных комментариев . Достаточно, чтобы понимать, почему возвращены в первые эшелоны власти данные лица.



Вместо P.S.

И я понимаю свою соотечественницу, Дильдар Исламову, которая рвет себе сердце, обращаясь, как я полагаю, к президенту Ш. Мирзиееву, как к последней инстанции справедливости, чтобы он остановил застройщиков

"Вы будете отвечать перед всей страной за тот вандализм, который творится под благим названием "инвестиции", "инвестиционная политика" и пр. Не об этом говорится в выступлениях главы страны",

Хороший, добрый человек Дильдар Исламова, но, право, ее глаза не видят правды.

А правда простая и состоит она в том, что ‘ эта самая власть и есть двигатель (локомотив) строительства, которую представляет Застройщик с большой буквы.



Бахадыр Ф. Мусаев 15. 07 . 2020 Ташкент. Тузель-2