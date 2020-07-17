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COVID-19 и самоукрепление иммунитета, - К.Сирожидинов
16:09 17.07.2020

COVID-19 и самоукрепление иммунитета.

В последние дни и недели в большинстве странах Центральной Азии (ЦА) в связи с непрерывным ростом числа зараженных коронавирусом лиц (опубликованные данные обязательной регистрации и статистического учета) усиливаются тревожные ощущения населения из-за складывающейся эпидемической обстановки. Болезнь широко распространилась, имеются людские и ощутимые экономические потери населения, то есть болезнь приобрела социальное значение. Обнаружилась наличие у организма многих людей быстрой восприимчивости к данной инфекции. Некоторые люди оказались с нарушенным иммунитетом.

В марте месяце компетентные специалисты обнадеживали всех нас о том, что при 30 градусов по Цельсию инфекционная скорость коронавируса становится нулевой. Врачи утверждали, что при более высоких температурах разрушение патогена происходит быстрее, что на жизнеспособность вируса влияет ряд факторов, в числе которых наиболее важным является температура. Сейчас июль месяц, температура воздуха днем не опускается ниже 35 градусов, но, тем не менее заболеваемость растет, в том числе среди населения жилого сектора.

На повестке дня стоит острый вопрос: как предотвращать дальнейшее распространение инфекционного заболевания?

Проводимая странами ЦА специальная экстренная профилактика этого острого и опасного инфекционного заболевания конечно же обеспечивает быструю защиту зараженных (ранее выявление и госпитализация больных). При проведении экстренной профилактики и комплексного медикаментного лечения пациентов, также установлена медицинское наблюдение за перемещающимся населением, среди населения жилого сектора, предусматривающее активное выявление заболевания. Одним словом, к настоящему моменту, страны ЦА создали все условия для осуществления медицинских и социально-экономических мер борьбы с пока малоизученным заболеванием COVID-19.

Одновременная активная иммунизация населения (вакцинация) тем временем не проводится. Причина кроется в отсутствии соответствующей испытанной вакцины. Также, в отношении коронавирусной инфекции еще не принята международная карантинная конвенции.

По мнению представителей органов здравоохранения, не все придерживаются рекомендаций и таким образом решающую роль в распространении инфекционной болезни играют такие факторы как: не ношение всеми защитных медицинских масок на улице и в общественных местах, несоблюдение социальной дистанции между людьми и не следование индивидуальным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Кстати, одни и те же рекомендации медиков о мерах предосторожности озвучиваются многократно и сохраняются в силе в течение длительного периода времени (более 3-х м месяцев). Тем не менее все меньше и меньше людей их придерживается. Нужны новшества в этом деле.

Целесообразно параллельно пропагандировать пути, методы и средства повышения (укрепления) иммунитета (невосприимчивости) организма человека к пневмотропному коронавирусу который после проникновения в организм может размножается в клетках легких. Наличие иммунитета - известная характерная особенность человека, населения в целом. Тем не менее, известно, что иммунитет людей подвержен значительным изменениям, независимо от того, приобретается он в связи с контактом с патогеном или на него влияют такие факторы как возраст, пол, состояние здоровья, питание, труд и условия жизни.

Доподлинно стало известно, что зараженный человек-вирусоноситель считается единственным источником патогенного для человека коронавируса. Вирус, как правило, передаются от человека человеку воздушно-капельным путем (при кашле, чихании если здоровый человек находится рядом, разговоре с близкого расстояния). Нет фактов того, что заражение произошла через окружающий свободный воздух, пищу, молоко, воду или различные предметы. К примеру, выяснилась, что коронавирус в воде не может размножается и через воду не передается.

При поступлении коронавируса (на много мельче большинства известных микробов) в организм человека в нем происходят сложные процессы, приводящие либо к развитию острого инфекционного заболевания с выраженной клинической картиной, либо к заболеванию, протекающему бессимптомно. Оказывается, перенесенное заболевание оставляет стойкий иммунитет.

Из многочисленных опубликованных материалов стало известно, что иммунитет при вирусной болезни отличается тем, что вирус, хотя и поглощается лейкоцитами, в них не разрушается. Наиболее существенное значение в противовирусном иммунитете имеют специфические тканевые и гуморальные антитела, выработка которых в организме связана с функциональной активностью ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС) как реакция на внедрение возбудителя. Один из факторов естественной защиты клеток от вирусов - выработка клетками интерферона - вещества, создающего резистентность клетки к вирусу, хотя это защитное действие и кратковременно.

Также узнали о том, что антитела (антитоксины) образуются плазматическими клетками, содержащимися в селезенке, лимфатических узлах, костном мозге человека. Селезенка выполняет иммунобиологическую функцию: вырабатывает антитела. Антитела - белки глобулиновой фракции сыворотки крови, образующиеся в ответ на введение в организм человека вируса. Связываясь активными участками (центрами) вирусом, антитела препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества. Селезенка - депо антител.

Как упрочить способность организма противостоять этой заразной болезни?

Наверное, есть смысл рекомендовать людям с целью заблаговременного укрепления своего иммунитета, или приобретения стойкого иммунитета к COVID-19 широко использовать в составе пищи богатую витаминами и микроэлементами говяжью селезенку и другие субпродукты (печень, легкие и др.). Субпродукты очень полезны и не наносят никакого вреда здоровью. Наоборот они помогут усилить образование антител. Надо стремится к тому чтобы это постепенно сложилась в устойчивую традицию. Нужно также идти по пути поиска новых пищевых продуктов и веществ, средств, повышающих сопротивляемость организма и нейтрализующих коронавирус.

При остром инфекционном заболевании каковым является и коронавирусная болезнь для сохранения водно-солевого баланса и энергетического равновесия оказывается необходимо постоянно и часто употреблять калорийную пищу (молочные продукты, легко всасываемые углеводы и т.п.), рекомендуется обильное питье и витамины (особенно С, Р, PP и А). К примеру, дешевый и всем доступный зеленый лук очень (чрезвычайно) богат витамином С.

Иммунитет улучшается и при солнцелечении (гелиотерапия). На организм оказывает воздействие не только световые и инфракрасные лучи солнца, но и наиболее биологически активные ультрафиолетовые солнечные лучи. При принятии так называемых "солнечных ванн" активируются обменные процессы, улучшаются кроветворение и питание тканей, общее состояние, аппетит, сон. В летних климатических условиях ЦА солнечные ванны лучше проводить (принимать) по утрам.

Дата: 17 июля 2020 года. Камолидин Сирожидинов.
г. Душанбе

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594991340
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