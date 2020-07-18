Памяти мужественного праведника и неподкупного лидера узбекского народа Захида Хакназарова, - А.Маннапов

16:55 18.07.2020 Абдуфаттах Маннапов



Памяти мужественного праведника и

неподкупного лидера Захида Хакназарова



"Он оказался способным учеником. Учителю нравилась беспрекословность ученика в выполнении его указаний, усвоение его стиля управления - категорическое неприятие инакомыслия и жесткое преследование оппонентов, грубость в обращение с людьми… Но не надо выдавать свои личные чувства за выражение всенародного желания. Ибо у определенной части населения страны есть страстное желание вообще больше не слышать имени Ислама Каримова, не говоря уже о памятниках ему".



Захид Хакназаров



Прошлом 2019 году, 18 июля, год тому назад трагически оборвалось жизнь, Захида Хакназарова - одного из светочей узбекского народа, выдающегося дирижера, наставника, гуманиста, мужественного праведника, неподкупного лидера. Это трагическая "смерть" до сих пор вызывающая подозрение и множества вопросов, случилось в Анталье, Турции, по официальной версии, якобы в связи с "аварией, когда мотоциклист, переходящего дорогу З. Хакназарова, сбил и он на месте скончался". Но множество людей в Узбекистане и за рубежом понимают репрессивную, мстительную суть каримовщины, которая несмотря на то, что Ислам Каримов,** создатель, хранитель ее сгинул и его место занял "способный ученик" Шавкат Мирзиеев, жива. А "разгромная" критика Ш. Мирзиеева, каримовщины была лишь пиаром, надувательством граждан. Так как, он, быстро прекратил свою критику и вопреки желанию большинства жителей страны, начал насаждать культ своего кровавого и алчного учителя. Множество людей видят, что новый властитель как "способный ученик", полностью следует урокам своего учителя, потому отвергают, официальное разъяснение причины гибели маэстро. Они, кто непосредственно, кто заочно знал маэстро, ходил на его концерты, или смотрел их по телевидению, слушал по радио, посещал его лекции, бывал на его выступлениях, читал его публикации, его трагическую гибель, считают, специально организованным наездом на него мотоциклиста и убийством его. Эти их утверждения основываются на простое, непредвзятое изучение произошедшего. Во-первых, движение транспорта и людей на дороге были редкими и мотоциклист, при желании мог повернут на лево или на право, а не сбивать на смерть, переходящего дорогу пешехода. Во-вторых, эти утверждения подтверждает фотография, сделанная после случившегося, турецким агентством новостей Haberler, где нет никакого столпотворения людей, машин.*** В-третьих, мысли маэстро в эпиграфе указываются, что Ш. Мирзиеев как "способный ученик" может ценить своего учителя - тирана И. Каримова, но не может "выдавать свои личные чувства за выражение всенародного желания". А это "способному ученику" и его холопам мог понравится? В-четвертых, стало известно, что маэстро до трагической гибели, писал обращение к Генсеку ООН Антониу Гутерреш и Генсеку ЮНЕСКО Одрэ Азуле о плачевном, ужасном положении граждан, народа, страны. В-пятых, враждебность к З. Хакназарову, со стороны Ш. Мирзиеева, его окружения, министерства культуры, выявилось и в игнорировании трагическую гибель маэстро, личности общенациональной известности и значения. Но обман, ложь, подлость, преступление имеют глиняные ножки и несмотря на мощные силы, стоящие за ними, огромные усилия по удержанию их падают, разбиваются в дребезги. Так случилось и с ложной информацией об этой трагедии.



Захид Хакназаров (1937-2019) мужественный праведник - человек, ни в чем не погрешивший против самых высоких требований, правил нравственности, морали, гуманизма, отстаивал подлинно человеческое в человеке, его свободу, права, равноправие, взаимопомощь, сострадание, сердобольность, защищал топчущих властями бесправных, бедных, инакомыслящих, нищих и не боясь говорил, писал горькую, нелицеприятную для каримовской и мирзиеевской власти правду. Он, будучи обладателем высокого музыкального таланта, блестящим выпускником Московской Консерватории имени П. Чайковского, 28 лет возглавил узбекскую Филармонию, более 15 лет работал на этой должности, после руководил Ташкентской Консерваторией, заведовал кафедрой, стал народным артистом Узбекистана, профессором. Он воспитал, взрастил много способных музыкантов, внес весомый вклад в поднятии на мировой уровень музыкального искусства народа, страны. Он участник многих международных музыкальных конкурсов. В 1982 году в Риме на международном конкурсе дирижеров был награжден дипломом. Он внес весомый вклад в создание симфонического оркестра в Куала Лумпуре, столице Малайзии и более шесть лет руководил этим творческим коллективом. Он своим высоким музыкальным дирижерским искусством поднимал, возвышал дух, мироощущение разных по устремлениям, уровню, возрасту людей, давал им не видимые флюиды надежды обрести себя, понять непрерывный поток мелькающей реальности, зыбкость, мозаичность, хрупкость приходящего и уходящего динамизма, всеобщую изменчивость, постижение прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, безбрежную гамму ощущений, чувств в стремление постичь себя, земное бытие, вселенную.



Самых взрывоопасных ситуациях Захид Хакназаров, проявлял мудрость, спокойствие и отстаивая позиции приоритета законов, здравого смысла, раскрывал сокрытых от глаз суть происходящего. Если память мне не изменяет, весной 1991 года, в центр народного движения "Бирлик" (Солидарность), в доме на Пишпекской улице, на своей новой машине марки "Жугули-6", светло серого цвета, приехали муж - режиссер телевидения и жена, сотрудница ТВ, для того, чтобы просто выразить свою солидарность, уважение. И после 10 - 15 минут, когда они находились внутри центра и общались с лидерами, активистами движения, двоя европейской, русской внешности, блондина, демонстративно разбив окна их машины, из канистра выливая бензин в салон и корпус машины, подожгли ее. Это видели бирликовцы, стоящие возле входной двери и курящие. Они быстро разумели, что происходить и сообщили находящимся внутри центра и начали тушить. Все вышли наружу и увидели горящую машину. Владельцы, не будучи членом оппозиционного народного движения "Бирлик", оказались жертвой провокации. Находящиеся в центре академик Бек Ташмухамедов, профессор Захид Хакназаров, юрист Миролим Адылов, автор этих строк и другие, начали обсуждать и решать, что делать? "Нужно срочно позвонить и сообщить предполагаемому заказчику Каримову, возможным исполнителям Закиру Алматову - главе МВД, Рустаму Инаятову - председателю СНБ: "Бирлик" считает, "демонстративный поджог машины" визитеров своего центра, опасной провокацией - нацеленной разжечь огонь межнациональных конфликтов и осуждает ее. Мы стояли и стоим на позициях дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения народов и не поддадимся на провокации. "Бирлик" заявляет, что "демонстративный поджог машины" не членов народного движения, также преследовал цель напугать людей, чтобы они боялись контактировать с нами. Но эта провальная преступная акция, никого не испугает и никого из нас не настроит против представителей других наций. Мы хорошо понимаем различие между народом и бандитами. Наше движение свою деятельность, осуществляет опираясь на Конституцию, законы Республики Узбекистан и требует расследовать "демонстративный поджог машины", найти виновных, выявить заказчиков, вернуть владельцам компенсацию машины, передать уголовное дело в суд", - заявил З. Хакназаров. Присутствующие согласились. И он, с Б. Ташмухамедовым звонили Каримову,**** хокиму города Ташкента, руководству МВД и СНБ и высказали мнение движения. К этому времени мною, исходя из высказанных положений маэстро и других, было написано "Обращение - не поддавайтесь провокациям!" на узбекском и русском языках и присутствующие ознакомились с ними, внесли частичные изменения и одобрили их, а секретарь движения напечатала тексты на машинке и факсом, телефонными сообщениями, курьерами и почтой распространила их.



Он был успешен, популярен, элитен, но будучи мужественным праведником, гуманистом и неподкупным лидером демоппозиции не забывал о тех, у кого власти, силовые органы, топчут человеческие права, свободы. Первое оппозиционное народное движение "Бирлик" (Единство) имел несколько сопредседателей, лидеров, но только Захид Хакназаров, до последнего вздоха оказался на высоте, оставался неподкупным народным лидером. Остальные, один из них, изначально оказался тайным агентом, другой, после стал сотрудничать с режимом, еще другой из них, из западника, превратился в узколобого исламиста, последний из них, преобразился в молчуна, лишь иногда бросающего комплементы, делающего реверанс в сторону каримовского и мирзиеевского режимов. Кроме маэстро, каждый из них изменил идеалам и скатился в болота предательств. В 2003 году, находясь в Узбекистане, в разгар государственного террора против оппозиции, инакомыслящих, критиков режима, Захид Хакназаров, написал открытое письмо И. Каримову с требованиями вернутся в правовое поле, соблюдать Конституцию, законы страны, остановить репрессии против оппозиции, светских и религиозных инакомыслящих, обуздать бесчинства чиновников, спецслужб, охватившего все сферы коррупцию, попрание прав, свобод граждан и убрать тупые препоны против бизнеса, что послужит созданию множества новых рабочих мест, отдать землю в качестве частной собственности труженикам села, наладить правовую, социальную помощь трудовым мигрантам. Так мог поступить только мужественный праведник и неподкупный лидер народа.



Если память меня не подводит, Захид Хакназаров, в конце апреля 1990 года, в четверг или пятницу позвонил мне и сказал, что его и меня пригласили выступить в массиве Мевазор, на тему "Что ждет Узбекистан?", могу ли я, в субботу 4 часа дня, приехать к нему и потом поехать с ним на эту встречу. Я ответил, что буду у него в тот день и час. Он спросил, прочел ли я новую Программу движения? Я ответил, да прочел и считаю, что это не Программа, а содранный из разных источников, не имеющий внутренней логики текст. Он заявил, что сам он, также Бек Ташмухамедов, Миролим Адылов и другие, считают, было бы хорошо, если бы вы нашли время и написали Программу. Я согласился с ним и через десять дней вручил ему новый вариант Программы народного движения "Бирлик" с лозунгом: "За демократический и независимый Узбекистан!".***** И эта Программа, и лозунг, были одобрены и приняты на майском 1990 года 3 - съезде народного движения "Бирлик". А во время встречи с жителями в субботний день, мы - маэстро и я, рассказали о том, что несмотря на мартовский референдум о судьбе СССР, идут сильные центробежные процессы в прибалтийских, закавказских республиках, на Украине, Молдавии и самой России, где все больше заметной политической фигурой становится Борис Ельцин. И Узбекистан тоже должен, восстановить свою полную политическую независимость. Мы объясняли также, что являемся, сторонниками как и многие здравомыслящие интеллигенты, инакомыслящие не полного, слепого разрушения всего существующего и перехода к "примитивно-дикому" капитализму, а сохранения достигнутых социальных, научных, культурных, экономических уровней и плавного перехода, создавая многоукладность собственности, раскрепощая инициативу бизнеса к зрелым рыночным отношениям, зрелому не только в правовом плане, но и социально-экономический защищающей граждан капитализму. Привлекательными моделями для реформ в Узбекистане считаем, Канаду, Израиль, Южную Корею. Конечно, при этом расширяя политические, правовые свободы, права граждан страны и утверждая верховенство Конституции, законов, развивая демократические институты. И утверждая абсолютность гласности, свободы СМИ, которые выступают сердцем, мотором преобразований. "Именно в направление отмеченных преобразований страна может достичь желаемых результатов, а иначе упустим шанс движения страны в сторону прогресса - для каждого и всех, в сторону цивилизованных стран Запада и Востока", неоднократно отмечал З. Хакназаров. Он и я ответили, на многочисленные вопросы участников. Популярность, понятность отмеченных идей не только среди интеллигенции, но и среди простых людей, мы увидели и во время этой встречи.



Он, его друзья, соратники, единомышленники, последователи в Ташкенте и областных центрах страны, в 1988, 1989, 1990, 1991 и 1992 годах проводили митинги, шествия, пикеты, встречи, которые помогали повышению политической, социальной активности людей, а власти заставляли прислушаться голосу, требованиям народа. Один из этих митингов был проведен на Красной площади Ташкента, поскольку Каримов был приглашен, но не явился, после завершения митинга, участники решили пойти к его резиденции дворцу Аксарай и потребовать, чтобы Каримов вышел и ответил на вопросы граждан. Площадь находится не далеко от этого дворца и потому участники быстро добрались туда и громко, все вместе начали скандировать, "Каримов - на выход! Граждане из всех областей и городов желают вам задать вопросы!". Тиран Каримов как мышь испугался и спрятался от демоппозиции в одном из кабинетов дворца, а его помощники заявляли, что он в области. Но в какой конкретно области не говорили, ссылаясь на секретность информации? По-простому говоря, Каримов как большинство кровожадных извергов, страшно боялся массы протестующих людей. А возле этого здания находились толпы протестующих граждан, из всех областей республики. И семь представителей демоппозиции вошли во дворец, чтобы проверить Каримов в кабинете, в здание или нет. В это время два генерала и один полковник спускались вниз и заявили берите это здание, и мы будем служить народу, мы тоже узбеки и хотим, чтобы наш народ жил хорошо. Один из генералов был замминистром МВД, другой начальником охраны правительственных зданий. Но тогда лидеры, активисты демоппозиции радовались своей силе и тому, что Каримов испугался и спрятался, опасается оппозиции. Но Захид Хакназаров был иного мнения, и он об этом заявил: "То, что Каримов спрятался от нас, означает, его неискренность, лицемерие, его нежелание идти на разумный компромисс с демоппозицией, внять голосу граждан, народа. Он собирает силы, меняет кадров и готовить удар против нас. Мы не должны впадать в эйфорию и дать ему, его окружению растоптать ростки демократии, гласности, перестройки". Эти слова оказались пророческим. Важный момент то, что тогда исламисты, имели мизерное влияние на людей, сотрудники аппарата президента, МВД, СНБ еще считались, учитывали реакцию демоппозиции, народа.



Говорить и тем более писать правду, требует самоотверженности, отваги, мужества. Этому не каждый способен. Добрейший, мудрейший из землян, Сократ, за то, что учил молодежь независимому поиску и отстаиванию истины, "заработал" чашу с ядом. А Спиноза, чтобы сказать правду, в книге "Этика", зажива "похоронил" себя в коморке, где делал линзы, чтобы прожить, сохранив независимость и писать. Фараби, автор трактатов "О взглядах жителей добродетельного города", "О философских школах" и множества других, сумевший встать выше диктата ислама, создав пантеистическое учение мироздания, большую часть своей жизни проработал простым садовником. Ибн Халладж, за утверждение "Я - истина", поплатился жизнью. С него содрали кожу и четвертовали. Этьен де Ла Боэси, призвавший остерегаться от добровольного рабства, написав "Тираны велики лишь потому, что мы на коленях", будучи совсем молодым, в 33 году жизни умер. Фуркат, поэт воспевший светскую образованность, культуру, призывая овладевать ими узбеков и другие народы, мечтавший об открытии филармонии, театра, вынужден был от преследований исламистов бежать, написав "как заблудшая собака, не знаю куда идти", в Кашгар, Восточный Туркестан. Наш современник Стенли Милгрэм, открывший феномен как нормальные люди, подчиняясь легитимному авторитету, делают больно другим себе подобным, становятся негодяями и мало тех, кто способен не подчинятся, видимо терзаемый сутью открытия умер 51 лет. Просочилось информация, что Захид Хакназаров, до трагической гибели, писал обращение к Генсеку ООН Антониу Гутерреш и Генсеку ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Так как, он, знал, что Одрэ Азуле приедет в Самарканд, Узбекистан, для участия на международном музыкальном фестивале "Шарқ Тароналари" (Мелодии Востока), которая должна была открыться, 26 августа 2019 года. Он планировал с ней встретится, вручить ей экземпляр обращения и объяснить ей, а через нее всему руководству ООН и людям доброй воли мира, что этот "фестиваль - пир во время чумы", большинство узбеков, узбекистанцев крайне бедны, попрание прав, свобод граждан, коррупция, насилие властей, силовых органов являются нормой повседневной жизни в стране. Ныне власти под ширмой реформ и строительств, в Ташкенте, областных центрах отнимаются дома людей, без разрешения хозяев, без выплаты соответствующей компенсации. "В Узбекистане, к сожалению, нет никакой реальной оппозиции, поэтому в обществе царит страх граждан перед властями, господствует коррупция, чиновники воруют, кто как может, грубо нарушаются права человека".****** Закрытие 78 лет просуществовавшей узбекской Филармонии, разрушение много лет олицетворявший красоту Ташкента, столицу Узбекистана, линейного прекрасного Фонтана, на площади Независимости, без учета мнения граждан, народа, показывают насколько низко опустились власти страны. В связи с этим невольно вспоминается бунинская строка из "Окаянных дней": "Люди спасаются только слабостью своих способностей, - слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить". Радикальные террористы, вахабисты, представители исламского государства, вообще люди склонные к насилию, разрушению, появляются от без духовности, материальной и моральной нищеты. Отмеченные показывают, что он обладал в избытке самоотверженностью, отвагой, мужеством и потому не боясь говорил, писал горькую, нелицеприятную для каримовской и мирзиеевской власти правду. И поэтому лишился жизни. Захид Хакназаров - один из светочей узбекского народа, выдающейся дирижер, наставник, был успешен, популярен, элитен, но будучи мужественным праведником, гуманистом и неподкупным лидером народа, не забывал о тех, у кого власти, топчут человеческие достоинства, права, свободы. Он, несущим свет, добро, истину людям вошел в историю многострадального Узбекистана и таковым останется в памяти народа.



Примечания



Эпиграф: Захид Хакназаров. Ислам Каримов - человек или аэропорт, или Поставить общественное выше личного. http://www.fergananews.com/articles/9312



** Джахангир Маматов, много лет непосредственно знавший Ислама Каримова и много стороне изучивший его, описывает 44 подлостей (кирдикорлари) тирана. Жаҳонгир Маматов Каримовнинг кирдикорлари (узбекском языке). http://jahonnoma.com/2007/12/01/1-3/



Жахонгир Маматов "ИАК" [Ислом Абдуганиевич Каримов], (узбекском языке). http://jahonnoma.com/2013/07/30/iak30/#more-4658



***Абдуфаттах Маннапов Странная смерть Захида Хакназарова http://ihahr.org/articles/strannaya-smert-zahida-haknazarova Его же Странная смерть одного из светочей узбекского народа

https://centrasia.org/news.php?st=1565010120



****Однако как всегда, когда звонили лидеры демократической оппозиции, народного движения "Бирлик", И. Каримов оказывался не на месте. И они сообщили заявление движения его помощнику и его советнику. А также чуть позже секретарь "Бирлика" факсом отправила в секретариат президента "Обращение - не поддавайтесь провокациям!" на узбекском и русском языках.



*****На ряду с Захидом Хакназаровым, также Ботир Норбоев, Сулаймон Мурадов, Абдукадыр Захиди, Миролим Адылов и другие ветераны демоппозиции неоднократно отмечали значение этой Программы и лозунга, в развитии народного движения "Бирлик". См.: Абдуфаттоҳ Маннопов Адабиетшунос олим Ботир Норбоев хотирасига (Биринчи қисм) http://www.dunyouzbeklari.com/?p=199958 (узбекском языке)



****** Захид Хакназаров. Надо переходить от слов к конкретным делам.



http://www.fergananews.com/articles/9305



18 июля 2020 года



США, Миссури, Сент Луис Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595080500

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