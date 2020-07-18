Узбекистан. К Слову о регрессирующей стране дураков, простаков и..., - Б.Мусаев

00:02 19.07.2020

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. К Слову о Регрессирующей стране Дураков, Простаков и ... ....



От Соломона до наших дней существует мир и существует наперекор тому, что в нем жили, живут и здравствуют дураки

Собственно, хочу держать не пространную речь об истории, а обронить реплику на предмет озаглавленного. Конкретное содержание ее, точнее, назначение, состоит в том, чтобы обратить внимание на то, чем может обернуться для всех нас - узбекистанцев засилье во власти, если не воров, то дураков, а . еще хуже того, когда там фактически царят и активизируются в паре оба типа личностей.

Вследствие именно такого порядка природы вещей в Узбекистане, на мой взгляд, здесь приближаются времена, когда станут обозначаться признаки обострения существующих угроз безопасности и они будут определяться во многом появлением рисков (потенциальных проблем, предполагаемым наступлением событий) крайне неблагоприятных для национальной безопасности, будь то, они касаются безопасности экономической, социальной, человеческой и т. д. Это - во первых.

Во - вторых, названные признаки названных угроз и риски нельзя рассматривать в отрыве от того, что внимание и усилия власти зациклены на кредитах и инвестициях. Я, простодушный и тот соображаю, что это ничего хорошего не сулит стране

В статье "Шавкат Мирзиеев продолжает набирать кредиты..." (см А.Волосевич AsiaTerra.info 15 07 20, сentrasia.ru .) отмечается, что на нынешний день сумма долга возрастет до 28 миллиардов долларов. Здесь же анализируя, каким образом, при каких обстоятельствах и на каких условиях происходит набирание кредитов, журналист делает обобщающий вывод

"бывший каримовский чиновник Мирзиеев, дорвавшись до власти, безостановочно набирает займы "на реформы" от имени всей страны, а затем использует их часть для собственной наживы - вкладывая через доверенных лиц в строительство многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров. Когда и за счет чего будут погашаться эти кредиты, граждан страны не уведомляют. Судя по всему, Шавкат Мирзиеев и его окружение об этом даже не думают.

Вряд ли управляющие Всемирного банка, МВФ и АБР не знакомы с положением дел и не понимают, что Мирзиеев и его родственники уничтожают жизненное пространство населения, маргинализируют законодательство, разрушают бизнес-среду, превращают Узбекистан в страну-изгоя для нормальных инвесторов, фактически - разоряют ее. Все они прекрасно знают, но им нужна прибыль, поэтому от узбекского правительства они ожидают только формальных отчетов. В этой ситуации они выступают как соучастники ограбления народа, лишенного возможности не только влиять на то, куда тратятся эти средства, но и проверять, как они были израсходованы".

Что ж смелое и дерзкое суждение. Впрочем, поживем и увидим, насколько же оно, это утверждение Александра Волосевича, глубоко обосновано. Я не сомневаюсь, что он не ошибается. Потому не могу удержаться, чтобы не процитировать Михаила Салтыкова -Щедрина

"Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним".- Кредит, - толковал он Коле Персианову, - это когда у тебя нет денег…, понимаешь? Нет денег, и вдруг - клац! - они есть!

- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? - картавил Коля

- Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще кредит! Нынче все государства так живут!"

Кстати, всяк знает, что о дураках написано немало книг, некоторые из них стали классикой, как, например, "Похвальное слово глупости" Эразма Роттердамского, "Корабль дураков" Себастьяна Бранта Я бы сказал, что к месту и своевременно напомнить эссе о природе глупости, опубликованной в 1976 г .

Ее автор итальянский историк -экономист Карло Чиполла, проф. Калифорнийского университета в Беркли, сформулировал в названном эссе пять универсальных законов, работающих в любом обществе. Достаточно будет привести содержание последних двух законов ( 4 и5 -й)

" 4. Не -глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов.

В частности, не-глупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком, в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах - означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем.

5. Глупец - самый опасный тип личности.

Следствие: Глупец опаснее, чем бандит.

Результат действий идеального бандита - простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы"

Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения - наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям"

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P.S.

Да уж ...Как ни прискорбно и ни стыдно признать: будто про нас писано или поднесли к нашему лицу отнюдь не кривое зеркало, а хорошее, в котором находит зеркальное отражение как есть мы и при том в одном сообществе с ворами - болтунами (краснобаями), холуями, негодяями и подонками ...., где друг друга готовы обмануть, обворовать, унизить, оболгать, замолчать, ...

Невольно думаешь и мысли невеселые о том, когда же пройдет спячка,: проснемся ли мы, наконец для настоящей жизни, или так и останемся инертной и неподвижной массой, погружающейся с каждым днем глубже в пучину трясины. Хотя о чем говорить, ведь и так очевидно: предугадать уже ничего невозможно, потому как все запущено и находится в руках дураков - беспредельщиков- застройщиков.



Итого вырисовывается картина, один к одному, напоминающая ситуацию регрессирующей страны дураков, глупых бандитов и наивных простаков по Карло Чиполло.



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Бахадыр Ф. Мусаев 17.07 2020 Ташкент Тузель-2