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Скончался президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык АбишевСкончался президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев
16:50 19.07.2020

Абишев Нурсадык Калиевич
Abishev Nursadyk Kaliyevich
(22.05. 1955 -17.07.2020)

Ушел из жизни выдающийся организатор, зашитник интересов прав предпринимателей и малого бизнеса

Абишев Нурсадык Калиевич - президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана. Родился 22 мая 1955 года в г. Алм - ата. Казахской ССР. Национальность казах
Образование высшее, технолог предприятий питания.
Абишев Н. К. - последние два десятилетия является Президентом Ассоциации рынков, предприятий торговли Казахстана с 1999 года до последних дней жизни.
Абишев Н. К. – был хорошим организатором по развитию Ассоциации, увеличивал числа членов, обеспечивал достаточно высокий рейтинг среди других общественных организаций. Ассоциация рынков тесно сотрудничал с Правительством Республики Казахстан, министерствами и исполнительными органами в регионах по защите прав и интересов предпринимателей.
С его приходом в ассоциация стала тесно сотрудничать с представителями Киргизстана, Таджикистана и других Среднеазиатских республик, передавая накопленный опыт своих разработок и нововведений по экспертизе нормативно-правовых актов по защите прав предпринимателей.
Ассоциация принимала активное участие в разработке нового Налогового Кодекса Республики Казахстан, участвовала в разработке Закона РК "О ветеринарии" (в результате ветеринарно-санитарные лаборатории рынков переданы в конкурентную среду); принимал участие в составе рабочей группе по разработке действующего "Таможенного кодекса Республики Казахстан".
Ассоциация была инициатором разработки Правил организации деятельности торговых рынков, 05.02.2003 года принято Постановление Правительства РК № 131 "Об утверждении организации деятельности торговых рынков", 10 июля 2007 года принято Постановление Правительства РК № 592 "О мерах по насыщению внутреннего рынка Республики Казахстан плодоовощной продукцией", в котором поддержана тема внедрения сети торгово-логистических терминалов плодоовощной продукции.
С целью внедрения цивилизованных форм торговли, повышения качества товаров и расширения спектра услуг на торговых рынках с 2003 года проводится конкурс "Лучший торговый рынок Казахстана", нововведения Казахстана стали внедрят и в других республиках
Приоритетным направлением для Ассоциации является тема сельского хозяйства. С целью обеспечения безопасности здоровья населения, предоставления продуктов высокого качества и сертифицированного товара Ассоциация первыми в Казахстане внедрила на торговых рынках частные лаборатории по санитарно-ветеринарной экспертизе сырья и продуктов животного и растительного происхождения.
Абишев был инициатором внедрения проекта формирования сети торгово-логиститческих терминалов по продвижению плодоовощной продукции в Республике Казахстан. Проект был поддержан Правительством Казахстана .
В октябре 2004 года в городе Алматы для участников второго международного конгресса ветеринарных врачей члены Ассоциации организован и проведен мастер-класс по организации лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы на торговых рынках по обеспечению безопасности продуктов питания на рынках.
По инициативе Ассоциации проводились ежегодные ярмарки контрактаций по производству и закупке плодоовощной продукции с участием фермеров, оптовых покупателей и переработчиков Казахстана, Киргизии, Узбекистана в гг. Шымкенте, Таразе, Омске Российской Федерации с целью стабилизации цен на основные продукты питания.
Абишев Н.К направлял усилия членов Ассоциации на решение социальных задач: на торговых рынках, помогал открывать медицинские пункты, для детей, торгующих администрациями рынков, повсеместно организовывал летний отдых детей, проводил профилактический медицинский осмотр работающих.
За активное участие Ассоциация рынков и предпринимателей Казахстана была признана "Лучший бизнес – Ассоциацией-партнером 2004 года" USAID/Корпорации ПРАГМА.
Награжден медалью НЭПК "Союз "Атамекен".
В 2009 году под руководством Абишева Н.К. в городе Алматы прошел Республиканский конкурс кулинаров "Ак Дастархан".
В январе 2011 года им была организована поездка в Китай для проведения семинара "Презентация торгово-инвестиционных проектов стран СНГ-2011г", с участием предпринимателей Казахстана и других республик..

Под его руководством в сентябре 2011 года в городе Семее успешно прошел Республиканский конкурс "Сауда уздиги", в 2012 году в Туркестане успешно прошел конкурс "Сауда уздиги-2012", в 2013 году - в Алматы, в 2014 году - в Астане.
Постоянно проводит встречи с коллегами из Кыргызстана, Таджикистана и других Среднеазиатских республик. Помогал им и делился накопленным опытом.
В 2015 году под его руководством в Актобе был проведен очередной Конкурс торговых предприятий в рамках 14 Казахстанско-Российской международной выставки "Европа-Азия. Сотрудничество без границ".
В январе 2016 года был награжден Почетной Грамотой Президента Республики Казахстана за большой вклад в развитие торговых отношений.
В октябре 2016 года в городе Шымкент под его руководством был проведен Очередной конкурс торговых предприятий Казахстана.
В сентябре 2017 года в городе Атырау принял активное участие в проведении ежегодного Республиканского конкурса торговых предприятий Казахстана.

Выражаем самые глубокие, искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Абишева Нурсадыка Калиевича в связи с его кончиной.
Ушел из жизни выдающийся организатор, защитник интересов прав предпринимателей и малого бизнеса
Абишев Нурсадык Калиевич пользовался огромным авторитетом как человек твердых убеждений, надежно и глубоко преданный своему делу, то есть процветания стран Средней Азиии и Казахстана

Светлая память об Абишеве Нурсадык Калиевиче навсегда сохранится в наших сердцах, и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Отправил Мухамедов Садриддин.
Таджикистан.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595166600
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