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ВВП совсем труханул. Врио губера в Хабаровск, вместо арестованного Фургала, поехал другой ЛДПРовец - Дегтярев (автор книги "От самодержавия личности к самодержавию императора")
15:23 20.07.2020

Как сообщают Росинформагентства с пометкой "срочно" Президент Путин подписал указ об отрешении от должности ранее арестованного главы Хабаровского края Сергея Фургала (бывший депутат ГосДумы РФ от партии ЛДПР) "в связи с утратой доверия". Врио главы региона Владимир Путин назначил другого, надо полагать более работоспособного, депутата ЛДПР Михаила Дегтярева.

Президент уже побеседовал с Дегтяревым , - "Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой, вы - инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно... Есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная, и, конечно, очень нужная стране, эта работа в прямом смысле этого слова в интересах людей - Хабаровский край - один из крупнейших регионов с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов".

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович.
Родился 10 июля 1981 года в г. Самара в семье врача.

В 1998 году Михаил Дегтярев с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, в 2004 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, факультет двигателей летательных аппаратов (специальность "инженер"), а также получил специальность "менеджер" в том же вузе на факультете экономики и управления в 2005 году.

В 2004 году стал аспирантом кафедры автоматических систем энергетических установок СГАУ, а с 2008 года перешел в статус соискателя ученой степени кандидата технических наук. Согласно автобиографии, имеет 25 научных публикаций по технике и экономике, 3 патента на изобретение, свободно владеет английским языком. В то же время, согласно РИНЦ, имеет 8 статей, 2 патента и 4 цитирования.

Принимал участие в молодежных объединениях Самарской области.
Избирался депутатом Самарской Городской Думы и депутатом Самарской Губернской Думы.

С 2009 года состоит в кадровом резерве Президента России.

С 21 декабря 2011 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов.

С 2011-2016 год - заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям VI созыва. За указанный период комитетом была проведена работа над законопроектами о реформе образования и реформе государственных академий наук в России. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" в новой редакции был принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят Государственной Думой 18 сентября 2013 года.

В июне 2013 года столичное отделение партии ЛДПР выдвинуло Михаила Дегтярева для участия в выборах мэра Москвы. Владимир Жириновский при этом сообщил, что "…Михаил Владимирович Дегтярев пойдет на выборы под лозунгом "Самый молодой кандидат в мэры Москвы за всю историю нашего города. Этот человек является кристально чистым".

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР на выборах 2018 года Михаил Дегтярев принял участие в открытии выставки "Моя улица"
За участие организации гуманитарной помощи мирным жителям и налаживании сотрудничества с Донецкой Народной Республики включен в санкционный список Евросоюза (26 июля 2014 года) и Австралии (30 августа 2014 года), за свою поддержку соотечественников в Донбассе - в санкционный список Швейцарии (5 августа 2014 года) и Канады (6 августа 2014 года), за участие в принятии череды политических решений, приведших в итоге к задержанию Надежды Савченко в России, постановлением Верховной Рады Украины включен в список ответственных за это лиц (22 апреля 2015 года).

В 2016 году избран в составе федеральной части списка депутатом Государственной думы VII созыва, назначен председателем Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В марте 2016 года Владимир Жириновский назвал Дегтярева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года.

1 декабря 2016 года Михаил Дегтярев включен в состав обновленного президентского резерва из 135 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества для занятия руководящих должностей.

В 2017 году успешно прошел программу подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

10 января 2018 года вошел в обновленный состав резерва управленческих кадров из 143 человек, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

29 июня 2020 года Михаилу Дегтяреву присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Автор книг:
Дегтярев М.В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2015
Дегтярев М.В. От самодержавия личности к самодержавию императора. – М., 2019
Дегтярев М.В. Проблемы и особенности административно-правового обеспечения и реализации государственного управления в сфере противодействия допингу в спорте. – М., 2019

Источник - ЦентрАзия
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