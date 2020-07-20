В Ташкенте вышла книга профессора К.Насырова о казахском мыслителе Абае

15:44 20.07.2020

Посвящается 175-летию Абая Кунанбаева



В Ташкентском издательстве "Donishmand ziyosi" под эгидой Союза писателей Узбекистана и при финансовой поддержке Общественного фонда "Ижод" вышла новая книга "Мудрое слово Абая", посвященная 175-летию основоположника казахской классической литературы. Автор ее - профессор НамГУ Кадыр Насыров.



Следует сказать, что К. Насыров как исследователь впервые обратился к творчеству Абая Кунанбаева еще в 1995 году. Это была статья в "Наманганской правде" под названием "Совесть нации", посвященная 150-й годовщине со дня рождения поэта. Тогда же им были переведены отрывки из знаменитых "Слов назиданий" и опубликованы в периодической печати.



В 2018 году литературовед, откликаясь на постановление Президента "О широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", опубликовал серию статей, а также учебно-методическое пособие "Современные педагогические технологии изучения художественной литературы в вузе (на примере творчества Абая Кунанбаева)". Так что фундамент нынешнего труда был заложен основательный.



В "Мудром слове Абая" автор предпринял попытку представить читателям свое понимание идейно-эстетического значения творчества писателя, его новаторства в искусстве слова, его идеалов как общественного деятеля.



В книге последовательно показано, как три основных направления творчества Абая Кунанбаева: лирическая поэзия, назидательная проза, эпические поэмы - образуют единое тематическое и идейно-эстетическое целое; они связаны между собою неразрывной идейной цепью, одно продолжает другое, дополняет и углубляет его. Исследователь скрупулезно прослеживает, как через все творчество красной нитью проходит желание великого патриота увидеть свой народ просвещенным, а путь к счастью, по мысли поэта, лежит только через просвещение. Он смело, не стыдясь, вскрывает социальные язвы своего времени.



Для раскрытия своеобразия, новаторского характера произведений Абая Кунанбаева К. Насыров сопоставляет его сочинения с аналогичными явлениями в восточной и европейской литературах. Так, если в известных творениях Низами Ганджави, Абдурахмана Джами, Алишера Навои Александр Македонский изображается как великий полководец, мудрый, дальновидный и просвещенный правитель, то в поэме Абая "Искандар" он описан как жестокий и алчный царь. Ему в произведении противопоставлена мудрость Аристотеля. Очень своеобразно трактует казахский классик и вечную тему любви.



В книге К. Насырова представлен ряд интересных, своеобразных интерпретаций произведений, особое внимание уделяется проблеме поэтического мастерства. Затрагивается вопрос и о значении переводческой деятельности Абая в становлении новой казахской литературы, а также о досадных ошибках при переложении произведений самого казахского поэта на русский и узбекский языки.



Думается, что книга К. Насырова является достойным подарком к 175-летнему юбилею одного из виднейших представителей просветительской литературы народов Центральной Азии, одной из ярких звезд художественно-философской мысли в мире.



Игорь РЕШЕТНИКОВ.