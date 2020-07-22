За линию горизонта. Кыргызы - по своему менталитету, по своим идеалам, - воистину "советский" народ! - Э.Джумабаев

00:39 23.07.2020 За линию горизонта



В чем смысл истории как таковой? Зачем существует человек? Что мы делаем или должны делать в этом мире? Вот вопросы, которые испокон веков волновали умы человечества. Попытки ответить на эти вопросы и были содержанием всей человеческой истории.



Практически у всех народов Земли существовали мифы о своем первозданном состоянии, которое оценивалось как "райское", гармоничное, прекрасное, изобильное. Затем, по разным причинам начинались потери, изгнание из рая, бегство из "обетованной земли", страдания, нужда, беды. Но в памяти поколений, в народной душе, в мифах, сказках, легендах, эпосе, священных писаниях сохранялся образ изначального рая. Это был образец, идеал, модель национального бытия.



Человек, люди, народы были в начале времен в "раю". Их оттуда изгнали. Но задача, цель, мечта в том, чтобы обрести рай заново. Осмелимся предполагать, что нервом, подспудной пружиной человеческой истории было именно это мистическое стремление. Причем, если у так называемых первобытных или архаичных народов и обществ превалировала мечта о возвращении в рай, то обшества, активно развивающиеся, культурно сложные, пассионарные, экспансионистские считали, что могут "рай" построить, завоевать, обеспечить. Великие завоеватели стремились покорить Ойкумену от моря до моря, чтобы наступил "великий мир" и народы жили в счастливом блаженстве постистории. Разумеется, реальная историческая действительность была далека от этой идиллии. Но цель, неявная, иррациональная, невысказанная оставалась той же самой даже в современных рациональных обществах. Просто она называлась, к примеру, "научно-технический прогресс", "покорение природы/космоса" или "коммунизм". А иной раз и прямо "потребительский рай".



Кыргызы - древний евразийский народ. Зародившись в южной Сибири, на Енисее, кыргызы переселились на Алтай, а уже оттуда на Тянь-Шань, Ала-Тоо. И может быть, кыргызы тоже искали свой "рай"? Отголоски этого есть и в эпосе "Манас". Создав в 9 веке свое "великодержавие", кыргызы сказали свое слово в евразийском имперостроительстве, в том подспудном стремлении к "великому миру" как преддверию рая. На просторах Евразии самые грандиозные империи создавали кочевники. Первыми были хунны, после поражения ушедшие в Европу и ставшие грозными гуннами Аттилы, потом древние тюрки, создавшие Великий Эль. Третьими были монголы Чингиз-хана и его потомков, чье государство - Ехэ Монгол Улус было крупнейшей империей в истории. Наследниками улусов Монгольской державы стали, с одной стороны - Железный Хромец Тимур, создавший государство Туран на обломках улуса Джагатая и государства Хулагу-хана, а с другой стороны - Великое княжество Московское, провинция Золотой Орды, улуса Джучи. Государство Тимура после его смерти распалось. А вот Московия неуклонно росла, вбирая в себя былую империю Чингиз-хана. В конце концов Российская империя стала наследницей великих кочевых держав Евразии. Кстати, кыргызы входили во все большие евразийские государства, от Хунну до России. Постепенно кыргызы достигли гармонии со своей природной средой и, как и все другие народы, хотели бы жить мирно и спокойно на родной земле. Но мир и покой были только в сказках и преданиях о потерянном рае, в народных чаяниях и песнях. Реальность была суровой...Кыргызы к 19 веку пришли не государством, даже не союзом племен, а разрозненным родо-племенным этносом, и стали добычей Коканда. Еще через полвека кыргызы вошли в состав Российской империи. А в 1917 году произошла Октябрьская революция.



Что же такое был Советский Союз, Советский проект?



Тысячелетиями люди мечтали о хорошей жизни, о лучшей доле, о справедливом устройстве общества, об отношениях, построенных на правде и солидарности. Об этом говорили пророки, принося новый Закон. Об этом размышляли философы, создавая трактаты и доктрины. Великие государственные деятели, философы на троне пытались воплотить эти идеалы в своих царствах. Поэты и художники создавали образы, свидетельствующие о вечном стремлении человека к правде и красоте. Бунтовщики и революционеры жаждали разрушить несправедливые устои, чтобы на их обломках засияла заря новой жизни. Народные массы то восставали, то убегали на край света, стремясь создать подобие справедливого общества в лесах и горах, подальше от властей мира сего. Но в целом над всей землей словно была накинута невидимая завеса, скрывающая небо правды. Хозяева земных ресурсов и их идеологическая обслуга всегда называли эту завесу "цивилизацией", "порядком вещей", "истиной", "мироустройством".



И вдруг произошел разрыв ткани! Свет хлынул на усталую, смирившуюся землю. В октябре 1917 года на территории бывшей Российской империи был свергнут "мировой порядок". И началось строительство Рая! Царства правды и справедливости на земле. Впервые в истории с таким размахом, глубиной и всеохватностью. Был поставлен глобальный эксперимент: может ли человек обрести свое внутреннее небо, оторваться от земли, взлететь? Или он обречен быть рабом своего "человеческого, слишком человеческого", вечно ходить по кругу и лишь устало тосковать по небу? Сможет ли он совершить невозможное - перейти за линию горизонта всей прежней истории? Советский проект по сути был проектом религиозным. За идеологическими декларациями, материализмом классиков-основателей, реальной политикой, экономическими практиками и даже за сознанием самих вождей и масс - стояла религиозная жажда и пафос преображения человека и земли! Почувствовать и понять это могут только философы и поэты, революционеры и воины, настоящие труженики и подвижники. Они и построили Советский Союз. Построили социализм. А вот разрушали его те, кто, под понятием "человека" имел в виду двуногое без перьев, существо, лишенное чувства священного и бесконечного, обывателя, живущего только "здесь и сейчас". Человек создан по "образу и подобию Божьему", в его "глиняной" субстанции помещен Дух Божий. Героической попыткой разбудить этот Дух, - и был Советский Союз. Его противники сделали ставку на человека, произошедшего от обезьяны.



В строительство социализма были вовлечены все народы Советского Союза. Для кыргызов началось подлинное историческое возрождение. Только благодаря Октябрьской революции мы получили ХХ век. Иначе, нас ожидала бы участь индейцев в резервациях США. Советская модернизация разбудила дремлющие силы народа, дала новые формы для национального самовыражения и самопознания. Она изменила сознание, невероятно расширила горизонты, можно сказать, создала новых людей, кыргызов ХХ века. В советском проекте соединилось евразийское имперостроительство и социализм как мечта о рае. В рациональных, материалистических формах были реализованы глубинные мечты евразийских народов.



О причинах распада СССР написаны уже эвересты литературы, мы не будем углубляться в конкретные идеологические, политические, экономические и социальные проблемы, несмотря на их серьезность. Отметим только, что претензии и недовольство советского человека к собственной системе заключались не в недостатке колбасы и тряпок, а в том, что эта система была недостаточно социалистической, не полностью советской. Сейчас, спустя почти 30 лет, важно посмотреть на эту тему с каких-то новых нешаблонных позиций.



Не погрешим против истины, если скажем, что кыргызы по своему менталитету, по своим идеалам, - воистину "советский" народ! Социализм в крови и душе кыргыза! Величайшее проявление кыргызского духа - океаноподобный эпос "Манас", - по сути дела говорит об идеалах социализма. Как и все остальные эпосы, а также фольклор вообще. То есть, "социалистические идеалы" словно заложены в самом строении души. И не только кыргызской или русской, а вообще человеческой души. Если мы посмотрим на все величайшие творения человеческого гения всех народов и эпох - мы увидим в тысячах разнообразных форм и оттенков, - те самые райские пропорции, мечту о социализме и коммунизме. От Евангелия и Корана до "Чевенгура" и "Как закалялась сталь"!



Тогда как "капиталисты", произошедшие от обезьяны, могут создавать только технологии, приводящие к дальнейшей дегуманизации и к полному уничтожению экологии. Тридцать лет на территории бывшего СССР правит бал этот тип человека. Результаты его деятельности у всех перед глазами. Мы оказались на краю. Но похоже и прежней большой лжи приходит конец. Самые последние мировые события в лице пандемии COVID-19 закрывают этот исторический период и открывают окно возможностей. За истекшие десятилетия землю вновь заволокла завеса лжи и несправедливости, некогда разорванная Октябрьской революцией и социализмом. Сейчас появляется шанс пробиться к источнику света. Вновь вспомнить самое подлинное, чистое, изначальное в себе, в своей истории и культуре. Вспомнить замечательный советский опыт построения солидарного общества. Учесть ценнейший опыт катастрофических 30 лет; как не надо делать и чего следует опасаться. Кыргызы и другие братские народы нашей Евразии лучше всего жили и плодотворнее всего развивались в советскую эпоху. Значит, лучшей формой нашего общественного бытия будет социализм. Евразийский социализм, учитывающий все богатство и разнообразие народов и культур нашего континента-страны, страны-семьи. Мы повзрослели за минувшие десятилетия, многое испытали, пережили, осознали. Мы понимаем, что "рай" - это не состояние, а движение к линии горизонта, это тот идеал, без которого человек перестает быть человеком. Неважно, осуществим ли этот идеал, важно, что он есть как идеал. Социализм - это бесконечный путь осуществления в себе Человека, как творца истории, как соработника Бога.



Эмиль Джумабаев

2020 г. Источник - ЦентрАзия

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