Узбекистан. Пусти прокурора в народ… Часть 1, - Николай Кунгуров

13:40 23.07.2020 "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно"

Лорд Актон



"Нельзя объять необъятное"

Козьма Прутков



"Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры" – статья 118 Конституции Узбекистана.



То есть, выявив нарушение Закона (любого Закона, всех Законов) прокурор должен немедленно отреагировать – сообщить, предупредить, разъяснить, наказать и т.д. Побрился прокурор, позавтракал, оделся, вышел на улицу – глядь – куча мусора под окном. Немедленно звоночек – устранить! Терзает сосед соседку – наказать! Загрязняет воздух вредное производство – закрыть! Государственный правозащитник да и только!



Может быть, участвуя в разработке Конституции, Первый Президент именно это и имел ввиду – грамотные и порядочные прокуроры, надзирая за исполнением Закона быстро наведут Конституционный порядок и поддержат его в дальнейшем?



Не срослось – винчестер (объем памяти) не позволяет, да и аналитические способности подводят. Очевидно, что для знания ВСЕХ законов необходимо быть поистине гением – исходя из формулировки Конституции, прокурор должен знать законодательство Узбекистана как свои пять пальцев – иначе как же надзирать. (Проходили мы это с судами – разделили суды на гражданские, уголовные, административные – не помогло, "не тянут" судьи, многие даже с терминологией путаются. А здесь – все законодательство на всей территории).



А как же три, независимые друг от друга, ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная – к какой из них отнести прокуратуру? Ведь эти три ветви контролируют друг друга лишь в достаточной степени, а прокуратура должна – в абсолютной!!! Ведь Законы страны обязаны исполнять все ее граждане – от рядового до президента, значит, прокуратура вправе надзирать за каждым из них (совать свой нос) куда и когда угодно?



Так что же такое прокуратура Узбекистана – надвластная структура, государственный правозащитник или наследник сталинского НКВД?



Возрадовался я в августе 2017 –го, когда президент Узбекистана Мирзиеев Ш.М. дал точное определение прокурорам, назвав их "самыми большими ворами", оставшимися "со старой мусорной системы"" и пообещал закончить чистку прокуратуры до конца.



Чистка эта не закончена по сей день, в прокурорских креслах продолжают восседать лица, не знающие права даже в объеме юридического колледжа, причем на самых разных уровнях – вплоть до Генеральной прокуратуры. Не верите? Попробую доказать.



Расскажу о редком случае, который закончился ответом представителя Генпрокуратуры (устным, вместо письменного) и полностью подтверждает мои доводы по поводу состояния узбекской прокуратуры на сегодняшний день. Мнение о компетентности высших прокуроров оставлю "на сладкое".



В середине января сего года ко мне обратился сосед, который сообщил, что в течении трех месяцев не может спать спокойно, у его супруги обострилась гипертония, есть признаки сердечной недостаточности, а его дочь постоянно вызывают в прокуратуру и требуют денег.

В ходе опроса дочери – Ешмуратовой Гульмиры - выяснилось, что на должность расчетного бухгалтера ГорОНО Янгиюльского района она была принята в ноябре 2018 года, к наличности отношения не имела, а с ноября 2019 года ее неоднократно вызывал на допросы следователь прокуратуры Янгиюльского района Хасанов Жахонгир Закирджанович.

Следователь вел уголовное дело по факту хищения денежных средств, в котором подозревались главный бухгалтер РайОНО и директор детского сада.



Хасанов вызывал Ешмуратову на допросы 5 раз, при этом ни одна повестка ей не была вручена, следователь не вел протоколов допроса, вынуждал длительное время ожидать допроса в нерабочее время Ешмуратовой, оказывая в ходе допросов психическое давление.



Профессионализм следователя и его отношение к гражданам, чей хлеб он ест, можно понять из нескольких его высказываний и поведения:



- следователь заявил: "Если Вы не докажете, что виноват главный бухгалтер, заведующая детским садом или кассир, то 30 миллионов будете выплачивать лично Вы" (что не удивительно - желание въехать в рай на чужом коне свойственно следователям не только прокуратуры);

- потребовал принести корешки расчетов, ведомости выдачи зарплаты за период, в который Ешмуратова не работала и вообще не имеет к ним отношения, однако он не составил протокол изъятия и оставил подлинники документов у себя;

- не разъяснил Ешмуратовой ее права, не вел протоколы допросов, не определил статус Ешмуратовой в деле;

- после заявления Ешмуратовой о необходимости вызова адвоката в течении 3–х часов удерживал ее, не давая возможности связаться с адвокатом, после чего заявил: "Если завтра не придете с адвокатом, я буду возбуждать на Вас уголовное дело" (интересно, по какой статье);

- 18.01.2020 г., в выходной день, в 19-00 вызывал Ешмуратову на допрос, для чего ей пришлось бы ехать в соседний поселок.



Последний факт наводит на определенные размышления – зачем следователь вызывает на допрос молодую привлекательную женщину в выходной день да еще в позднее время? Следствие ведется не один месяц, срочной необходимости нет, а Хасанов возжелал срочно увидеть Ешмуратову, которая не проходит по делу НИКЕМ – свидетелем, подозреваемым, обвиняемым (в деле нет ни одного постановления о привлечении к участию Ешмуратовой, во всяком случае, она заявляет, что ни одного документа не подписывала). Может быть, в Хасанове проснулся дух незабвенного Лаврентия Палыча?



Получив инструкции, Ешмуратова немного расправила крылья – подписала заявление об отводе следователя, отказалась ходить на допрос без повестки – и только. Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Хасанова она подписывать отказалась, причем – категорически.



Ситуация знакомая – у человека, прошедшего через пытки в голове вертится только одна мысль: "Скорее бы все это закончилось и как бы это забыть".



Заявление пришлось подписать мне, и 23 января оно было направлено Генеральному прокурору а также в службу по защите прав граждан аппарата Президента Республики Узбекистан.



В заявлении было указано:

- об ответственности, предусмотренной ст.ст. 237, 238 УК РУз (ложный донос и лжесвидетельство) мне известно;

- в действиях следователя Хасанова Д.З. содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 205, 234, 235, УК Республики Узбекистан - Злоупотребление властью или должностными полномочиями, незаконное задержание или заключение под стражу, применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

- прошу провести служебную проверку с моим участием для возбуждения уголовного дела в отношении следователя Янгиюльской районной прокуратуры Хасанова Джахонгира Закирджановича. В ходе проверки я и Ешмуратова Г.А. можем предоставить доказательства незаконных действий следователя.



Довольно быстро отреагировала прокуратура Янгиюльского района – 3 февраля меня вежливо, скорее даже испуганно пригласили в прокуратуру для выяснения обстоятельств дела.



4 февраля сотрудник прокуратуры Тоштемиров З.Э. получил от меня возражения на действия прокуратуры района, адресованные прокурору района, младшему советнику юстиции Рашидову М.А.



В возражениях было указано, что прокуратура района не уполномочена проводить служебные расследования о злоупотреблении служебным положением, совершенных сотрудниками органов прокуратуры – это прерогатива подразделения по обеспечению внутренней безопасности Республиканской прокуратуры, куда и надо возвратить мое заявление. Тем визит и окончился.



В конце марта, когда были пропущены все мыслимые сроки реагирования, я зашел на сайт виртуальной приемной президента и с удивлением обнаружил, что ответ мне дан и мною принят.



Возмущенный этой наглой ложью, 29 марта я направил жалобу повторно - в Генпрокуратуру и в службу по защите прав граждан аппарата Президента.



Первый ответ прокурора района поступил в день юмора – 1 апреля, причем перепуганные сотрудники привезли его прямо в мое почтовое отделение. С юмором прокурор Рашидов угадал, его ответ: "Ваше обращение приобщено к материалам дела". Почему это юмор – поясню позднее.



Следующий ответ прокурора Рашидова, от 21 мая, заставил смеяться все мое окружение: "Согласно статьи 29 закона Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц", где установлено рассмотрению не подлежат обращения поданные через представителей физических и юридических лиц при отсутствии документов, подтверждающих их полномочия остаеться без рассмотрения. И всвязи с этим сообщаем Вам о том что ваще обращение оставленно без рассмотрения" .



Поэтому, устав смеяться, следующую часть статьи хочу посвятить правовому образованию господина Рашидова М.А. (не могу назвать его прокурором, советником юстиции – тем более, такие "насоветуют") и других сотрудников прокуратуры, которые в юридических ВУЗах и на практике не успели усвоить элементарные понятия уголовного производства. Также, мои разъяснения будут полезны и гражданам Узбекистана, желающим защищать свои права.



Чтобы быть последовательным, начну со второго ответа г-на Рашидова, у которого возникли сомнения о моем праве подавать заявления.



Во-первых он перепутал законы, регулирующие порядок производства по уголовным делам, причем перепутал даже статьи Закона, на который ссылается.



Статья 29 Закона "Об обращениях физических и юридических лиц", на которую ссылается Рашидов М.А., содержит информацию о законодательных актах, утративших силу, а информация, на которую он хотел сослаться содержится в статье 20 указанного Закона – "Оставление заявления без рассмотрения".



Во-вторых, в статье 2 указанного Закона четко определено, какие правоотношения им НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ:



Действие настоящего Закона не распространяется на:

обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством об административной ответственности, гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, хозяйственным процессуальным и иными законодательными актами;

взаимную переписку государственных органов, а также их структурных подразделений.



Отношения, связанные с уголовными делами регулируются уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и ТОЛЬКО им:



Статья 1. Порядок производства по уголовным делам

Порядок производства по уголовным делам на территории Республики Узбекистан определяется Уголовно-процессуальным кодексом.

Установленный настоящим Кодексом порядок производства по уголовным делам является единым и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех судов, органов прокуратуры, следствия, дознания, адвокатуры, а также граждан.



Тут же отмечу, какие действия, в соответствии с УПК обязаны были выполнить сотрудники подразделения по обеспечению внутренней безопасности прокуратуры Республики Узбекистан (а не Рашидов):



Статья 321. Обязанность возбуждения уголовного дела

Дознаватель, следователь, прокурор и должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку в пределах своей компетенции обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во ВСЕХ случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания.



Статья 322. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела

Поводами к возбуждению уголовного дела служат:

1) заявления лиц;

3) сообщения средств массовой информации;

5) заявление о повинной.

Основаниями для возбуждения уголовного дела являются данные, указывающие наличие признаков преступления.



Срок принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении дела – не более 10 суток, и исчисляется он с момента получения заявления (ст. 329 УПК).



И, в порядке информирования - за невыполнение должностных обязанностей должностные лица несут (должны нести, но за 18 лет моей практики ни разу не понесли) ответственность, предусмотренную ст. 208 Уголовного Кодекса:



Статья 208. Бездействие власти

Бездействие власти, то есть умышленное невыполнение должностным лицом государственного органа действий, которые оно должно было или могло выполнить по службе, причинившее крупный ущерб или существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам, а равно сопряженное с попустительством преступлению, -

наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.



Из статьи 322 УПК можно понять, что право подавать заявления о возбуждении уголовного дела принадлежит неограниченному кругу лиц – то есть, любой дееспособный (и неравнодушный) гражданин может заявить о совершенном или готовящемся преступлении. Что весьма полезно для пресечения незаконных действий представителей власти.

Исключение составляют преступления против здоровья, половой свободы, чести и достоинства, авторских прав – по ним заявление может подать только потерпевший либо прокурор - статья 325 УПК.



По второму ответу г-на Рашидова разъясняю ему следующее – к материалам дела приобщаются только те, которые имеют к нему отношение. Поэтому, данные о наличии признаков преступления в действиях следователя Хасанова не имеют НИКАКОГО отношения к хищению денежных средств из бюджета РайОНО.



На какой ответ я рассчитывал, подавая заявление? Рассмотрю 2 варианта – законный и обычный - (направленный на изматывание заявителя бесконечными обжалованиями, сохранение "чести мундира", улучшение статистики и т.д.). Другие варианты можно посмотреть в статьях 83,84, 330 УПК РУз.



Законный № 1 – в уставленный Законом срок я получаю ответ начальника подразделения по обеспечению внутренней безопасности органов прокуратуры (а существует ли такой орган в действительности?) о возбуждении уголовного дела и вызов для дачи показаний по делу, предоставления доказательств.



Законный № 2 – я получаю ответ от него же о том, что в возбуждении дела отказано – то есть, следователь Хасанов действовал в рамках Закона, а применение пыток, злоупотребление властью и незаконное задержание преступлениями не являются.



Обычный – я не получаю никакого ответа в установленный срок, или получаю бессмысленный ответ – отписку с советами жаловаться дальше до второго пришествия. Что и произошло.



А теперь – обещанное "сладкое".



Получить устный ответ на мое заявление от заместителя генеральной прокуратуры Артиковой С.Б. мне помог случай – она тоже участвовала в международной конференции по теме либерализации судебно – правовой и пенитенциарной системы Узбекистана. После первого же "неуютного" вопроса, заданного в чате Артиковой С.Б. я получил замечание от соорганизатора конференции, и следующие мои вопросы были намного мягче.



Выдержка из чата:

Вопрос Светлане Артиковой: В структуре прокуратуры Республики Узбекистан образуется инспекция по обеспечению внутренней безопасности органов прокуратуры (ст. 46 Закона "О прокуратуре" РУз), которая проводит служебные расследования по сообщениям о злоупотреблениях служебным положением совершенных работниками органов прокуратуры. Вопрос: по какой причине я не получил ответ от руководителя инспекции на мое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя прокуратуры Янгиюльского района Хасанова? Заявление подано в январе 2020 г.

На ответ я не рассчитывал, но, в ходе конференции Светлана Баймирзаевна позвонила и сообщила мне важную информацию, часть из которой я приведу здесь (полную версию можно прослушать в приложении):



Светлана Артикова:

- дело, по которому вызывали Вашу подопечную Ешмуратову прекращено в феврале двадцатого года в связи с применением акта амнистии;

- в январе двадцатого года следователь Хасанов уволился из органов прокуратуры;

- Вам 23 февраля был направлен ответ на ваше заявление (имеется ввиду отписка Рашидова о приобщении моего заявления к материалам дела);

- прежде, чем что-то говорить, надо как следует это проверить (абсолютно согласен, если бы не проверял, давно бы сидел за клевету);



Николай Кунгуров:

- суть моего заявления о возбуждении дела в отношении Хасанова была в том, что в деле нет ни одного протокола допроса свидетеля (Ешмуратовой), ни одной повестки, злоупотребление служебным положением, незаконное задержание…



- С.А. Эта Ешмуратова – она совершеннолетняя?



- Н.К. Да, но она боится прокуратуры, ее запугали



- С.А. Пускай боится, надо ей объяснить, объяснить каждому



- Н.К. У меня это не получается 18 лет



- С.А. Надо было объяснять, что защита своих прав – это КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ, если ее не устраивали в то время действия следователя – для этого есть прокурор района, идти и не бояться.

А Вы по делу никто – не свидетель, не потерпевший, не обвиняемый, не подозреваемый – Кунгуров, ну что это такое?



- Н.К. Это уголовно-процессуальный Кодекс – мне стало известно о совершенном преступлении, и это мое право, а в некоторых случаях даже обязанность сообщить о совершенном тяжком или особо тяжком преступлении (статья 241 УК РУз – прим. мои)



- С.А. Вы сообщили – Вам ответили



- Н.К. Я ответа от инспекции на два моих заявления не получил, я получил ответ от прокурора района (отписки Рашидова читатель уже оценил), то есть, от начальника того следователя



- С.А. Я не собираюсь с Вами спорить, у меня на руках есть свидетели, свидетельские показания и подписи, официальные документы, я наверно знаю, о чем говорю.



- Н.К. Спасибо большое.



Я тоже знаю, о чем говорю, уважаемая Светлана Баймирзаевна, поэтому прокомментирую каждый из приведенных Вами доводов:



- если у вас есть протоколы допроса Ешмуратовой – то, вероятно, они фальшивые, так как она не подписала ни одной бумаги;



- по ЭТОМУ делу (о хищении денег) я действительно не проходил, поэтому мне неинтересно, как оно закончилось.

А вот в деле, которое должно быть возбуждено в отношении Хасанова я – заявитель, и мне обязаны были ответить в установленный Законом срок и по существу – возбуждено дело или есть постановление об отказе в возбуждении;



- факт увольнения Хасанова "из органов прокуратуры" не освобождает его от уголовной ответственности – нарушения Закона он совершал при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, я очень сильно сомневаюсь в том, что Хасанов ушел из прокуратуры. Из прокуратуры района – да, может быть, из прокуратуры вообще – НЕ ВЕРЮ. Устроился в какой – то другой районной прокуратуре и продолжает нарушать Закон. Эта уловка широко применялась, и, как видно, применяется сотрудниками правоохранительных органов

для ухода от ответственности. Не верю я, что человек, вложивший значительные средства в "теплое место", дослуживший до старшего следователя, мечтая о прокурорской должности, взял и все бросил.



Подтекст этого разговора мне понятен – куда вы лезете, Кунгуров, каждый сам должен себя защищать. Особенно интересно было услышать это от заместителя Генерального прокурора, экс-заместителя Председателя Сената Светланы Баймирзаевны Артиковой,– фактически, это поддержка деятельности зарвавшихся прокуроров.



Было бы интересно посмотреть, как Светлана Баймирзаевна – довольно хрупкая женщина – будет защищаться, например, от пьяного Александра Емельяненко. Ах да, она же пешком не ходит – заменим Александра на амбала с кувалдой, разбивающего ее машину – она не позовет охрану, прохожих, соседей?



Беда в том, что прокуратура и правоохранительные органы вообще - пострашнее амбала. От того можно убежать, а от прокуратуры – нет. Поэтому лучшая защита от юриста – знание законов или помощь знающего их человека.



Кроме того, за каким, спрашивается, овощем, народ содержит органы власти – в том числе правоохранительные – чтобы защищаться самостоятельно?



Так в чем же дело, почему прокуроры не справляются со своей правозащитной функцией, а ориентированы на карательные меры?



Защита прав граждан дохода не приносит – разве что "спасибо" скажут, а если человека "загрузить по полной" он и последние штаны готов отдать. Именно по этой причине ездят прокуроры на шикарных машинах, а то и на нескольких и владеют не менее шикарной недвижимостью.



Например, мне не известно ни одного случая, когда прокурор отреагировал на заявления подследственных о примененных во время следствия пытках и привлек к ответственности виновных. А вот собрать на бумаге случаи нарушения прокурорами прав граждан – Лев Толстой позавидует.



Несколько примеров для убедительности.



8 апреля 2020 года прокурор Рашидов М.А. – тот самый – принял активное участие, точнее руководил незаконным сносом построек в своем районе. Почему незаконным? Да потому, что для сноса даже самовольных построек необходимо решение суда – статья 212 Гражданского Кодекса. О первых двух частях этой статьи прокуроры помнят, а о третьей – "забывают":

ч. 3 ст. 212 ГК РУз. Самовольная постройка по иску лица, права которого нарушены, либо соответствующего государственного органа подлежит ПО РЕШЕНИЮ СУДА сносу осуществившим ее лицом…



Подготовку к этой акции прокурор Рашидов начал загодя – с февраля, когда изъял у всех застройщиков правоустанавливающие документы под предлогом проведения экспертизы. Наличие этих документов говорит о том, что постройки были законными, земля была выделена решением соответствующего органа, поэтому люди и начали строительство. Снести он успел 14 построек из 47 запланированных, при этом угрожая, что недовольных отправит на карантин – акцию сопровождал автобус с сотрудниками ОВД.



Одинок ли прокурор Хасанов? Конечно нет – прокурор города Янгиюль также воглавлял незаконный снос самовольных построек, также без решения суда и я уверен что прокуроры на остальной территории Узбекистана не остались в стороне – хороши "правозащитники".



Не буду утомлять читателя – тема слишком обширная, чтобы втиснуть ее в одну статью.

Поэтому, зная интерес правоохранительных органов к сайту Центразия – читают они сайт регулярно, прошу считать эту статью официальным заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя прокуратуры Хасанова Жахонгира Закирджановича по статьям 205, 234, 235, УК Республики Узбекистан и возбуждения уголовного дела по статье 208 в отношении лиц, бездействовавших все это время.



Продолжение следует.



P.S. В ближайшее время я намерен открыть блог под названием "Юридическая самозащита", поэтому прошу заинтересовавшихся граждан ответить на вопрос – нужен ли вам такой блог? Достаточно поставить "Да" в комментариях.



23.07.2020 г. Николай Кунгуров Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595500800

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