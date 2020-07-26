Был ли Александр Невский назван в честь Александра Македонского…, - П.Густерин

21:22 26.07.2020

П.В. Густерин



Был ли Александр Невский назван

в честь Александра Македонского…



Известно, что до Александра Ярославича Невского имя "Александр" носил только один древнерусский князь, а именно – Александр Всеволодович Белзский (вт. пол. XII – пер. пол. XIII в.), некоторое время правивший во Владимире-Волынском и не оставивший по себе долгой памяти. Предположим, что Александр Ярославич был наречен в честь царя-полководца Александра Македонского. Могло ли это быть на самом деле?



В Древней Руси об Александре Македонском узнали из переведенного с греческого языка исторического романа, известного под двумя названиями, – "Деяния Александра" (Άλεξάνδρου πράξεις) и "Жизнь Александра Македонского" (Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος), авторство которого установить не удалось. В русском переводе роман называется "Александрия". Как и с какого времени это сочинение стало доступно русскоязычному читателю?



"Александрия" является составной частью сборника переводов под названием "Еллинский и Римский летописец". В 1-ю из двух существующих редакций "Летописца", помимо "Александрии", входят еще два сочинения греческих авторов, а именно "Хронография" Иоанна Малалы (VI в.) и "Хроника" Георгия Амартола (IX в.), то есть 1-я редакция освещает период всемирной истории от Адама до византийского императора Феофила (829–842) включительно. Примечательно, что в обоих названных исторических сочинениях повествуется об Александре Македонском.



Российский филолог В.М. Истрин в своей работе "Александрия русских хронографов" (М., 1893) определил, что 1-я редакция "Летописца" создана до середины XIII в. Он также установил, что древнерусская версия "Александрии" распространялась лишь в составе "Летописца".



Советский филолог А.С. Орлов в своей работе "Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII–XVII веков" (Л., 1934) приводит мнение, что и 2-я редакция "Летописца" уже в 1-й половине XIII в. влияла на русский летописный свод, который лег в основу Ипатьевской летописи и Московских летописных сводов.



Советский филолог О.В. Творогов в своем исследовании "Древнерусские хронографы" (Л., 1975) полагает, что обе дошедшие до нашего времени редакции "Летописца" восходят к его несохранившейся архетипной редакции, состав которой полнее соответствует составу 1-й редакции "Летописца" (см. также его примечания к изданию: Летописец Еллинский и Римский. В 2-х тт. СПб., 1999–2001).



Что касается собственно "Александрии", то она тоже имела две версии. Как утверждает А.С. Орлов, первоначальная версия, появившаяся в II–III вв., – египетско-александрийская, возникшая, вероятно, в Александрии Египетской. Позднее эта версия была эллинизирована. Вторая версия – иудео-христианская, созданная, вероятно, в Иерусалиме. В ней "Александр изображен почитателем иудеев и их единобожного исповедания, а также пророчествовалось о пришествие Христа". Можно было бы ожидать, что эта версия "Александрии" и войдет в "Летописец", однако А.С. Орлов утверждает, что в него вошла эллинизированная версии со вставками из "Хроники" Георгия Амартола. Последняя была переведена с греческого языка в Болгарии еще в X в. Она также превносит в "Александрию" эпизоды почитания Александром Македонским единого Бога, как это имеет место в иудео-христианской версии. Таким образом, этот эллинистический царь не воспринимался на Руси как язычник.



Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на Руси сведения об Александре Македонском из письменных русскоязычных источников стали распространяться не позднее XII в. Принимая во внимание, что Александр Невский родился ок. 1220 г., приходим к выводу, что "Александрия" могла стать причиной имени нашего великого князя Александра Ярославича Невского, нареченного в честь великого царя Александра Филипповича Македонского.