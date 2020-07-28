Турция - "кульбиты" неоосманизма, - Р.Устраханов

21:26 28.07.2020 Турция -- "кульбиты" неоосманизма



Сверхнаивность -- воспринимать сюрпризом решение турецких властей в превращении собора Святой Софии в мечеть. Ничего неожиданного. Все укладывается в логику долгосрочной стратегии Турции с приходом к власти Реджепа Эрдогана. И даже не в 2014-м, с победой на президентских выборах, а ранее, с 2003 года. Тогда Эрдоган возглавил правительство Турции.



Идеология президента Турции -- возрождение Османской империи в реалиях 21-го века. Вникать вглубь неоосманизма не будем. Продемонстрируем лишь его некоторые составляющие, несущие угрозу, как всему мировому сообществу, так и Российской Федерации. Одной из таких знаковых составляющих стало изменение статуса собора Святой Софии.



Сразу отметим провокационную роль Соединенных Штатов, но об этом -- чуть позже. Сначала поговорим о Турции. Безусловно, акция превращения музея в мечеть демонстративная. Она символизирует выход из небытия в июле 2020 года на политическую карту мира Османской империи. К религии, к исламу акция никакого отношения не имеет. Турецкая республика -- государство исторически и традиционно многоконфессиональное, многонациональное. Турция никогда не строила свою внутреннюю политику на ущемлении прав религиозных меньшинств, преследований по национальному признаку, даже при тех эксцессах, какие давно имели место. Ибо подлинная империя может существовать веками исключительно на здоровых принципах многонациональности и многоконфессиональности. Та же тысячелетняя Римская империя с гражданством Рима для завоеванных территорий.



Лозунг "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" -- прямая дорога к развалу империи и бункеру для ее лидера. Отсюда, повторимся, акт превращения Святой Софии в мечеть чисто политический. Перед нами фиксация возрождения Османской империи в новых реалиях. Империи, интересы которой распространяются не только на страны Ближнего Востока. Они куда шире. Для России значимо, что они охватывают республики Центральной Азии, всего Кавказа, Юго-Восточной Европы, Юго-Западной Азии.



Подтверждению сказанного служит заявление Верховного муфтия Египта о недопустимости превращения собора Святой Софии в Стамбуле (Константинополе) в мечеть. Заявление Шауки Аляма -- акт свидетельства, что в действиях Анкары никакой религии. Голимая политика, несущая угрозу суверенитету Египта, его интересам в регионе. В Каире это прекрасно понимают. Разумеется, Египет турецким эялетом не станет (времена не те). Однако попытки подмять под себя Египет, прямо или косвенно, Турция будет предпринимать постоянно.



Показательна, в этой связи, позиция Турции по Крыму. В ней -- не просто факт непризнания его воссоединения с Россией, а публично агрессивное неприятие. Вспомним, "Слава Украине!" от Эрдогана в Киеве в феврале этого года. Разумеется, Эрдогану плевать на реальную славу Украины. То была демонстрация амбиций Турции на Крым как части своей вотчины до присоединения Крымского ханства к Российской империи. Претензии на саму Украину, как сферу своего влияния, причем исторического.



Здесь следует напомнить: кроме Богдана Хмельницкого, с его пророссийской позицией, на Украине присутствовала еще сильная группировка сторонников протурецкого курса. Ее вожаки -- гетман Петр Дорошенко и Юрий Хмельницкий -- сын Богдана Хмельницкого. Поэтому Турция сегодня вновь выступает серьезным игроком на политическом поле по событиям на Украине и в Крыму, как части России.



В изложенном выше -- ответ на вопрос: почему республики Центральной Азии до настоящего времени не "акцептировали" вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Позиция Турции здесь сыграла ключевую роль. Ориентировались они, явно на нее и, полагаем, получали соответствующие "консультации". Дело за очередным шагом -- образованием военного блока под руководством Турции для продвижения "огнем и мечом" политики неоосманизма. И такие "шажки" уже налицо.



Проиллюстрируем сказанное, обратившись к сайту турецкого Военного училища сухопутных войск "Кара Харп Окулу" -- kho.edu.tr. Военное училище (Университет национальной обороны) дислоцируется в Анкаре, является старейшим элитным военным ВУЗом Турции. В числе его выпускников -- Мустафа Кемаль Ататюрк, труды которого по спасению Турции сегодня успешно уничтожаются Эрдоганом.



"Военное Училище сухопутных войск, -- читаем мы на сайте училища, -- современный центр науки и образования, основанный в 1834 году, для подготовки будущих офицеров доблестной Турецкой армии, являющихся гарантом идеологии современной Турции. Военное училище имеет статус Университета среди высших учебных заведений. Военное училище -- высшее военное образовательное заведение, готовит командный состав офицеров (женщин и мужчин) Сухопутных войск и Жандармерии. Только избранные студенты из разных стран мира получают здесь военные и академические знания. В 2017-2018 годах 324 студента из 20 стран мира отдали предпочтение Училищу. Каждый иностранный абитуриент должен пройти годичный курс обучения турецкому языку".



Показательно, какие страны представлены в училище. Кроме прочих тюркоязычных -- это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан. В училище обучается военная молодежь из Грузии и Молдавии. А это уже нечто иное, чем пантюркизм -- куда шире и глобальнее. Внешнеполитические амбиции Турции, как под кальку, копируют внешнеполитические амбиции Османской империи и даже более того. Ее интересы сегодня включают в себя и республики Центральной Азии.



Обратим внимание на две важнейшие детали военного училища. В нем готовят не только офицеров Сухопутных войск, но и командный состав жандармерии. А задачи жандармерии -- правоохранительные, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности. Вторая деталь -- училище готовит офицеров, "являющихся гарантом идеологии современной Турции".



Итак, гаранты "идеологии современной Турции" ежегодно, по окончанию училища, внедряются в вооруженные силы и структуры безопасности стран Центральной Азии, Грузии, Молдавии и других государств. Дело в освоении проосманского пространства не ограничивается исключительно учебой с подготовкой руководящего состава армии и структур государственной безопасности. Все серьезнее и значимее с точки зрения построения военного протурецкого блока. Вот лишь некоторые публикации СМИ, подтверждающие сказанное:



"25-27 июль 2017 года министр национальной обороны Турецкой республики Нуреттин Каниклы совершил визит в Узбекистан, где его приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе взаимных переговоров между министерствами обороны Узбекистана и Турции было достигнуто соглашение по двум вопросам. Это развитие процессов сотрудничества и реализация смешанных программ в области военной подготовки. В ходе переговоров был подписан протокол о межправительственном сотрудничестве в области военной подготовки".



"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом в рамках визита в Молдавию. На церемонии, в которой присутствовали главы и министры двух стран, было подписано 5 соглашений. Первый из 5 достигнутых соглашений охватывает военное сотрудничество между двумя странами. Соответственно, между начальником Генштаба Турецкой Республики и Министерством обороны Республики Молдова было подписано "дополнительное соглашение о сотрудничестве в области военной подготовки". В присутствии глав государств двух стран министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Молдавии Евгения Сутурза подписали соглашение. КИШИНЕВ. 17 октября 2018 года. (Türkiye-Moldova ilişkilerini güçlendirecek 5 yeni anlaşma imzaland -- old.qha.com.ua)".



"Военное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией растет. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией прошли очень важные расстояния с точки зрения выгоды этих стран. Министр Акар сказал: "Этот регион, в который входят Азербайджан, Турция и Грузия, имеет жизненно важное значение для эксплуатации важных источников энергии, таких как нефть и природный газ, их транспортировки в другие части мира. Регион является регионом, с которым сталкиваются международные субъекты. Существует единство, которое будет служить общим преимуществам и ожиданиям трех стран в этом диапазоне, включая вопросы обороны, военные и безопасности. Это сотрудничество развивается с каждым днем, каждый день мы изучаем новые темы. 12 июня 2019 года (61saat.com)".



Следует отметить: военное сотрудничество с Грузией и Азербайджаном Турция связывает с "важными источниками энергии, такими как нефть и природный газ, их транспортировки в другие части мира". В данном случае уместно слово "подлость" -- подлость Турции в отношении России. Речь о "кульбитах" шантажа Турции вокруг "Турецкого потока" с замещением российского газа поставками СПГ и дополнительными закупками газа из Азербайджана. Тема Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода и Трансадриатического трубопровода отдельная Но вектор антироссийский политики Турции с подключением к нему Грузии и Азербайджана, государств Центральной Азии вполне очевиден.



На что еще следует обратить внимание. Неоосманизмом и агрессивная турецкая имперская активность имеют и объективные причины. Прежде всего, это пассивная внешняя политика Трампа, который сделал акцент на решении внутренних проблем. Президента США сегодня, скажем так, не очень беспокоит то, что находится за пределами его страны, если это не касается экономики. Имперский глобализм -- не для Трампа. Санкции в отношении России со стороны Евросоюза -- тоже козыря для Эрдогана, дающие "зеленый свет" для реализации идеологии неоосманизма. Тем более, что бывшие советские республики в Центральной Азии -- сегодня самостоятельные государства.



Но "фора" эта временная. Предстоящие выборы в США для Дональда Трампа крайне проблематичны. А приход демократов к власти означает новый, еще большей силы виток в имперской политики США, какие просто не потерпят лидерство Турции. И даже если Трамп останется на второй срок, временный простой агрессии американского империализма выплеснется наружу вне зависимости от желания Трампа. Такова суть американизма. Иначе Соединенные Штаты существовать не могут.



Безусловно, и Россия не будет стоять в стороне и спокойно созерцать на расцвет нового султаната, претендующего на лидерство в Центральной Азии, Южном Кавказе и Юго-Восточной Европе. А проявление неоосманизма Эрдогана -- это не только турецкая армия в Ливии и Сирии. В нынешнем армяно-азербайджанском конфликте "уши" Турции торчат явно как подстрекателя Азербайджана к активным военным действиям. Дальше будет больше.



Теперь вернемся к тому, с чего начали: к роли Соединенных Штатов в решении турецких властей по Святой Софии. Казалось бы -- где США и где собор? Но связь есть и прямая. Дело в том, что поводом в изменении статусности собора послужило присоединение Республики Кипр к американской программе Международного Военного Образования и Обучения -- International Military Education and Training (IMET). Курируют программу Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента Соединенных Штатов и Министерство обороны США. На конец 2019 года, в рамках программы, проходили обучение 5181 иностранных студентов из 153 стран (в том числе из республик Центральной Азии). Подчеркнем -- поводом! Как и поводом к Первой мировой войне послужило убийство Гаврилой Принципом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.



Греческие СМИ указывают -- превращение собора Святой Софии в мечеть стало реакцией Турции на включение греческой Республики Кипр в программу IMET. Почему Кипр включили в программу, объясняет представитель госдепартамента Мэттью Палмер. Чиновник выразил беспокойство Вашингтона активацией Турции в Восточном Средиземноморье. То есть речь о том же: о возрожденной политике неоосманизма, проводимой Эрдоганом и какая столкнулась с интересами другого хищника -- США.



Безусловно, Россия должна проводить собственную политику, противостоящую и неоосманизму Эрдогана, и амбициям США. Для чего присутствуют все составляющие: историческая память греков, единство веры и огромный авторитет Президента России Владимира Путина на землях Эллады. Ну а вывод очевиден: Турция никогда не была и не будет союзником России -- слишком разные интересы. Турция для Российской Федерации -- попутчик тактический. Но навсегда останется противником постоянным стратегическим.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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