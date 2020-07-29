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"Хабаровский синдром" и как из него выйти. Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани
14:17 29.07.2020

"Хабаровский синдром" и как из него выйти. Взгляд из Ташкента

На политической карте России вдруг появилась горячая "точка", которая приковывает внимание не только отечественной, но и международной общественности. Относительно небольшой, провинциальный и тихий город Хабаровск, мало кому известный за пределами РФ, вот уже почти месяц сотрясают демонстрации, митинги и другие акции протеста.

Из-за чего? Из-за невыносимо тяжелой жизни? Экономических проблем, обострившихся во время пандемии? Дороговизны проезда в центр страны? Оказалось, совсем нет - из-за губернатора…

Начиналось все довольно тривиально. 9 июля был арестован и этапирован в Москву губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в заказных убийствах. Казалось, вот сейчас телеканалы покажут шикарные дворцы арестованного, дорогие иномарки в гаражах, миллионы долларов и бочки с золотом и бриллиантами, найденными при обыске. Но почему-то ничего этого российскому народу не предъявили.

А вот обвинение в том, что бывший предприниматель 15 лет назад заказывал убийства своих конкурентов, выглядело каким-то мутным и неправдоподобным, вызывало массу вопросов.

Затем совершенно неожиданно стали происходить невероятные для стабильной и в общем-то законопослушной России вещи. Хабаровчане с этим решением категорически не согласились! И под девизом "Я/мы Фургал!" стали выходить на несанкционированные (а значит незаконные) акции протеста.

Неужели из-за какого-то губернатора? Да ведь многих из них, а также мэров, министров и прочих проштрафифшихся руководящих чиновников чуть ли не каждый день отправляют в места не столь отдаленные. Россия в этом плане наверняка "чемпион мира".

А вот не "из-за какого-то". За два неполных года нахождения во власти Сергей Фургал сумел проявить себя и завоевать уважение простых жителей края. Например, уменьшил зарплату себе и чиновникам своего правительства, добился льготного авиапроезда до центра страны, многое сделал для организации детского питания в школах. Его рейтинг в регионе был выше, чем у руководителя российского государства! Наверное, это о многом говорит.

И главное, люди за него голосовали. Наперекор провластным кандидатам из "Единой России". Они доверили ему судьбу региона и собственные судьбы. А теперь вдруг выясняется, что он убийца! Нет, они с этим не согласны.

У властных структур России была уверенность, что протесты сами собой стихнут. Ну, кучка недовольных побузит дней пять-шесть на деньги местного криминалитета, и все потом сдуется, как мыльный пузырь. Но эти ожидания не оправдались. Проходили дни, количество митингующих увеличивалось, а требования становились более радикальными, вплоть до отставки президента страны. Люди требуют, чтобы открытый и прозрачный суд присяжных состоялся в Хабаровске.

И в этих условиях власть сделала очень серьезные ошибки. Губернатор был отрешен от должности президентом России "за утрату доверия". А как же презумпция невиновности? Ведь суд, и только суд может назвать человека виновным, объявить его убийцей, а до этого он остается лишь обвиняемым. И вообще, это какой-то правовой нонсенс, что губернатора выбирает все население региона, а снять его может один человек по еще недоказанным обвинениям.

Затем еще одно недоразумение, инициированное Кремлем, - ВРИО губернатора края назначается человек из Москвы, практически никому не известный, не имеющий опыта хозяйственной деятельности, воспринимаемый больше клоуном, чем политическим деятелем. Разумеется, хабаровчане расценили это, как знак неуважения к себе. А здесь была нужна личность уровня Сергея Собянина или Валентины Матвиенко. Они не побоялись бы выйти к протестующим, поговорить с ними и выработали бы рекомендации, чтобы снизить накал страстей.

"Хабаровский синдром" может иметь далеко идущие негативные последствия. Не сомневаюсь, что он аукнется (для партии власти) уже на предстоящих в сентябре выборах - и не только на Дальнем Востоке. Но это мелочи по сравнению с тем, что не продуманные и не просчитанные действия Москвы могут пошатнуть основы государственности России.

За делом опального губернатора сейчас внимательно наблюдают во всех регионах РФ, особенно в национальных республиках. И вряд ли местным элитам, как и тамошнему населению понравится, что их руководителя средь бела дня на виду у всей страны могут затолкать в автозак и увезти в столицу, как обычного уголовника. Не исключено, что там всерьез задумались над тем, как предотвратить подобное в будущем. Может, объявив приоритет местных законов над федеральными?

В общем, из хабаровского тупика надо выходить быстро, не дожидаясь, пока все само собой "рассосется". Самый простой путь - освобождение губернатора в связи с истечением срока давности и возвращение его на прежнюю должность. Но на такое способны очень сильная власть и мудрые лидеры. Вряд ли все это есть сейчас в наличие. Другой вариант - открытый суд над губернатором в его родном городе, и содержание подсудимого под домашним арестом.

… Вне зависимости от того, как будут развиваться эти события в дальнейшем, нельзя не восхищаться жителями Хабаровска, про которых теперь знают во многих уголках планеты. Оказалось, что в этом небольшом тихом провинциальном российском городке живут гордые и свободные люди, которые никому не позволят унизить себя. Они не боятся пандемии или проблем с полицией, верят своему губернатору и готовы его защищать. Про них не сообщают российские федеральные каналы, их в общем-то не поддержала остальная Россия, в том числе и Москва. У них совершенно отсутствуют руководители, которые направляли бы их действия. Но эти мирные люди уверены, что добьются своего, и истина обязательно восторжествует.

Эрик Зани. г. Ташкент

Источник - ЦентрАзия
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