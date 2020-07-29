Узбеки. "Мы ничем не хуже остальных", - Б.Мусаев

15:14 29.07.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. "Мы построили в Узбекистане "новый" дом типа бардака. Он взят под защиту и охраняется Основным Законом"



Это очевидно. В самом деле, разве множество узбекистанцев живут нормально по –человечески, если протяжении последних трех десятков лет они лишь научились выживать наперекор..... И удивительное дело, будто не было и нет сил , которые бы нам натурально (фактически) мешали, диктовали как жить и трудиться. Более того, помнится, вслед за провозглашением независимости президент И. Каримов вроде крепко взялся за то, чтобы делами и словами двинуть страну вперед. Возьмем, хотя бы идею "Узбекистан – государство с великим будущим". И пошло –поехало. Стоит здесь упомянуть одним за другим следующие "колумбусы" типа " Узбекская модель развития экономики", "Двадцать первый век – Век Узбекистана! Кстати, слова эти закреплялись делами. По жизни это и видно., как согласно практичной теории узбекского образца, должно внедрять названный образец теории адекватными ей методами политтехнологи по - узбекски, читай, "вправлять мозги". Да, и как же иначе Разве здравомыслящий и, разумеется, психически здоровый человек может воспринимать всерьез и тем более думать, что реально осуществимо построение подобного государства, . или , что мы двигаемся вперед по пути углубления и расширения реформ , а значит и полагать, что двадцать первый век для Узбекистана., когда сиры м ы и убоги по уровню жизни, не говоря о том, что уже пали скрепы морали, ниже плинтуса опустились нормы нравственности.

На чем же держимся? Будь спок , мой читатель

Если данные методы срабатывали не вполне успешно, то разве забыл ты, как "воодушевляли" люд различного рода слоганами., вот как этими

"Биз хеч кимдан кам эмасмиз" ( Мы ничем не хуже остальных")

"Сегодня строительство – завтра История!"

Что изменилось с тех времен? Какая разница между первым и вторым изречениями?

Соображайте. По мне, там и здесь ничто не может прикрыть неприглядную социальную картинку, показывающую, помимо всего прочего, низкий уровень жизни множества узбекистанцев, как отражение фактического состояния экономики страны.

Нет, действительно, по сути, ничего не изменилось. Ну, разве что имеем нового короля Но он тоже голый и любитель прилюдно "пожурить" чиновников, затем наградить. Словом, способный ученик своего учителя по части лагмана, вернее, вешать его на уши.

Однако ныне, как никогда прежде, обнажилась вся омерзительная нагота лицемерия, фальши, воровства и мошенничества воров, ..Хотя, если открыть страницы государственных СМИ, посмотреть на то, что вещает и демонстрирует голубой экран национального телевидения, так диву дашься...Вот и свежие примеры из широкого спектра аргументаций, "доказывающих", нет, убеждающих, что "все хорошо, прекрасная маркиза..Все хорошо!" В самом деле, оказывается, где и какая страна в мире может гордиться тем, что у него есть Министерство по борьбе с бедностью или Агентство по трудоустройству в зарубежных странах безработных узбекистанцев и т.д. и т.п.

Да уж .....умеют в Узбекистане, как нигде, готовить и вешать ту же самую лапшу, наши братья - лагманщики, точнее, слуги народа и иже с ними тот, кто ....

Сегодня прочитал на сайте радиостанции "Озодлик" (Узбекская служба радиостанции "Свобода", что президент Ш. Мирзияев впервые появился в маске ....По сообщениям пресс- службы президента , в понедельник (27.07 2020) глава государства заслушал отчет об усилиях чиновников в Ташкенте по борьбе с пандемией .... Он говорил о важности борьбы ...., поддержке ...

Между прочим, много хорошего и будто верно говорит президент Ш. Мирзиеев, впрочем, как и предыдущий покойный президент

Слова, слова... В реальной же жизни совсем иная картина, чем та, которую рисуют в речах наши руководители

Вот читаю там же на сайте "Озодлика " от 28. 07 2020

"Около пятидесяти жителей махалли "Дустлик" Сардобинского района Сырдарьинской области обращаются в различные инстанции с жалобой на то, что не могут получить полную сумму денег, которые были обещаны пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Дома этих людей были снесены, так как серьезно пострадали от наводнения. В настоящее время они проживают в зданиях, выделенных для эвакуированных после прорыва дамбы. После беспрерывных обращений некоторым из них выплатили лишь половину из обещанных 40 миллионов сумов".

Однако почему так, если не слушать россказни наших руководителей, а прислушиваться к тому, что испытываем на своей шкуре по жизни? Отчего бедово и хреново нам в этой жизни?

Несомненно, права жительница Ташкента, пенсионерка Ирина Павловна Шаповалова , которая в своем обращения к президенту Узбекистана, в частности, говорит

"Пусть люди знают, что происходит у нас на самом деле! Что люди Узбекистана умирают от голода без лекарств. Что нет НИКАКОЙ помощи от государства! Что скорая больше не приезжает. Что о людях здесь забыли! Мне не страшно. Я не боюсь вас больше. Терять нам уже нечего. Но я положу все свои силы, чтобы опровергнуть тот поток лжи, что вы льете за рубеж, и показать кто вы такие на самом деле!"

(см об этом centrasia.ru, AsiaTerra. Info от 27.07 2020 "Письмо, с Неуважением ...").

Не знаю, кто и каким образом воспринимает эти слова, а я считаю их справедливыми, рожденными самой жизнью множества узбекистанцев. Здесь Ирина Павловна, по моему разумению, как никто и никогда не говорил до этого, находит нужные слова, высказывает в лицо главы государства и иже всем им, кто вместе с ним во власти .



Вместо P.S.

Так что же на самом деле происходит, не перестает происходить, что началось не сегодня?

Быть может, следует искать ответ, отталкиваться от слов признания самих персон власти, когда и где один, выступая по национальному телевидению, обратился, если не изменяет мне память, в адрес чиновников хокимиатов, работников ЖЭКов, примерно со следующими словами,

"Ищущие благ, все вы Воры!"

В другие будто времена мы слышим уже из уст президента Ш. Мирзиеева: "Крысы! ...Воры"

Помнится, в этот раз гнев был направлен в адрес работников правоохранительных органов, включая прокуроров и судей.

И то, правда, во всяком случае, складывается впечатление, что Кругом воры, одни воры.

Осмелюсь несколько перефразировать откровения президентов, их настоящие признания – факты, достоверные и не подлежащие сомнению, как факты медицинские, а именно, перефразировать следующим образом.

На мой взгляд, взгляд простодушного узбекистанца, мало сказать, что у нас все и вся поражено коррупцией, воровством, мздоимством лишь по причине роста числа Крыс. Это полбеды. Вся беда в том, что у этих Крыс в головах, конечно, не мозги, а некое их подобие, по которому бегают тараканы.

Вот и весь мой сказ (стеб) без малейшего намека или попытки предложить какой – либо алгоритм ответа на вечный вопрос: что делать? Ибо стар я и не революционер.. Знаю лишь, что с такими руководителями и, сложившимися порядками, если говорить матку –правду в глаз, то, выражаясь обыденным языком (не по научному):

построили мы здесь в Узбекистане под чутким руководством "государства – реформатора" и его ведущей(их) силы в лице... "новый" дом типа бардака, который взят под защиту и охраняется Конституцией Республики Узбекистан



Бахадыр Ф. Мусаев 28 07 2020 Ташкент Тузель-2