Узбекистан. Проституировано здесь все и вся... Властью, - Б.Мусаев

15:54 31.07.2020

[Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. БАРДАК -2.



ПРОСТИТУИРОВАНО ЗДЕСЬ ВСЕ И ВСЯ ВЛАСТЬЮ. СЛОВОМ, БАРДАК И ЕСТЬ БАРДАК.



НИЧЕГО НОВОГО В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВСЕ И ВСЯ КРУГОМ ПРОСТИТУИРОВАНО . ВСЕ НА ПРОДАЖУ! ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ.

РОВНО 5 ЛЕТ НАЗАД (31 08 2015) Я ПИСАЛ НА СВОЕЙ СТР Facebook О ТОЙ ЖЕ СУЕТЕ, КОГДА И ГДЕ "В ЭТОЙ СУЕТЕ СУЕТ особенно, активны и объединены тупые, "больные", ...в своем стремлении рубить, рвать и снова рубить капусту"

СОГЛАСИТЕСЬ, РАЗВЕ ОНА (природа власти) НЕ БЫЛА И НЕ ОСТАЕТСЯ ВСЕ ТОЙ ЖЕ, СУДЯ ПО ЕЕ СЛОВАМ И ДЕЛАМ, А ИМЕННО, НАСКОЛЬКО БЕЗДАРНОЙ И ТУПОЙ, НАСТОЛЬКО И ПОДЛОЙ? ВПРОЧЕМ, ОНА ВЛАСТЬ НЕ ТАК ПРОСТА В СМЫСЛЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЛУПОСТИ И БЕЗДАРНОСТИ. ЭТОГО НЕ СКАЖЕШЬ, КОГДА СЛЫШИШЬ, КАК И ЧТО ОНА ГОВОРИТ. И ГОВОРИТ В ОБЩЕМ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ СЛОВА ПРАВИЛЬНЫЕ, А ДЕЛА ДЕЛАЕТ....

ИДИ И ГЛЯДИ! КАК ГОРЯЧО ЗДЕСЬ У НАС. . ЭТО ДОЛЖНО ВИДЕТЬ, КАК ОНИ СУЕТЯТСЯ ДЕННО И НОЩНО. ДА, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНАЧЕ. ВЕДЬ, ВРЕМЯ ДЕНЬГИ.

ИДИ ИГЛЯДИ! ТАМ В ТАШКЕНТЕ СНОВА в ЭТИ ИЮЛЬСКИЕ ДНИ ПРИХВАТИЛИ....., МАССОВО .СНОСЯТ ЧАСТНЫЕ ДОМА В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ, ЗДЕСЬ ( В ТОЙ ЖЕ СТОЛИЦЕ) В БЕКТЕМИРСКОМ РАЙОНЕ г ТАШКЕНТА НА УЛ САЙРАМ СНЕСЛИ ДЕТСКИЙ САД , " В САМАРКАНДЕ , СООБЩАЕТ АзиаТерра (31 07 2020) ,СКРЫЛИ ФАКТ МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, СУДЬБА ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕИЗВЕСТНА"

.НЕТ У МЕНЯ ОТВЕТА НА ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ ? НО ТАК УСТРОЕНА МОЯ ГОЛОВА, ЧТОБЫ НЕ ВЗОРВАТЬСЯ, ОНА ОБРЕЧЕНА ЛИШЬ РЕФЛЕКСИРОВАТЬ В ОТВЕТ НА ТО, ЧТО СЛЫШУ, ВИЖУ САМ, ЧИТАЮ, УЗНАЮ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЭПИЗОДАХ "ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ" УЗБЕКСКОГО ОБРАЗЦА



ДА УЖ....

Мы обречены жить в эпоху воинствующей глупости.

Да, верно, по всем приметам, то, что мы наблюдаем на этих печальных примерах, это уже не столько сигнал предостережения угроз, а сколько натуральное проявление процесса, связанного с наступлением по всем фронтам, наступившей эпохи воинствующей глупости, где человека начинают окружать … И это не все.

Поистине человеку становится плохо, когда повторяются времена, в которые "общество теснит человека, один народ наваливается на другой".

(К. Чапек).

Спросите, к чему и зачем я пристегнул сюда классика?

Однако не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять и объяснить, откуда растут ноги происходящих мерзостей, подлостей, словом, увидеть лики зла, исходя именно из данного определения грозного времени, а равно времени негодяев. В самом деле, если даже абстрагироваться от ожидаемых тектонических сдвигов, уже происходящих социальных катастроф в различных странах мира как следствия результатов пандемии коронавируса, то в Узбекистане, и без этого, если не отмахиваться от накапливаемых проблем странового уровня, на мой взгляд, следует фиксировать и считаться с тем, что не первый десяток лет в недрах общества ( и массового сознания) идет накопление негативных потенциалов .....О чем это я?

Да, да речь идет, если читатель догадался, именно о том, что никуда не делась бедность людей, а вместе с ней "синдром бедности" и соответственно вызываемой ей депрессивного состояния людей. Соображаем дальше. А если согласится с данной констатацией, то должно быть последним идиотом, короче, - Крысой без мозгов, чтобы не видеть: Узбекистан ожидают в ближайшее время, когда , имеющийся в обществе "потенциал напряженности" перерастет в "потенциал конфликтности". И не исключено, что смута, которая царит в головах и душах людей может превратиться в фактическую смуту социальной реальности (действительности ) ..Впрочем, ничего не собираюсь доказывать, приводить доступную социальную статистику, отражающую динамику роста численности населения, безработных, количественное выражение , живущих за чертой бедности людей, ...Не хотелось бы драматизировать ситуацию , но разве не налицо появление все более грозных признаков углубления и расширения процесса обнищания населения как самого существенного фактора риска стабильности в Узбекистане. Это – во-первых.

Во – вторых, ведь очевидно, что должно вспомнить власти такие уроки истории, когда тенденции подавления основных жизненных инстинктов человека выступают чаще других причин источниками социальных взрывов, если не сказать, социальных катаклизмов.

НО , что же мы наблюдаем?

Разговоры, слова и слова краснобаев, клятвенные заверения, точнее, установки и наказы президента чиновникам, чтобы адресная защита беднейших ... работала как часы. Лично я вижу за всем этим, в данных обстоятельствах, учитывая время карантина ляемых одни лишь проявления преступной безответственности власть имущих

Более того, осмелюсь заметить: шизофрения оптимизма, которую демонстрирует ныне на публике власть и улыбкой, как видимостью уверенности, что все хорошо или будет хорошо, ничем не лучше социальной паранойи, которую проявлял прежний президент в своих действиях против

пресловутых врагов нации (народа) под ширмой защиты национальных интересов, национальной безопасности, читай, экстремизма и терроризма.

Итак, относительно оптимизма, что вешать лапшу, читай, петь, что "все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо!" Это, скажем так, ... лучше к месту процитировать классика:

"Давать благоприятные прогнозы при отнюдь неблагоприятных атмосферных условиях – преступление"

(Л Гумилев. Конец и вновь начало. М.1994, с.454-455).

Несомненно, нельзя не признать, что руководству удается навешивать лапшу –лагман, извиняюсь, порой потрясать воображение соотечественника перспективами типа "углубления и расширения реформ", светлой и очень светлой новой жизни, государства великого..., выхода на путь национального прогресса, а с другой – требовать от него веры в их достоверность, безоглядной любви и уважения.

Вот и сложилась в Узбекистане ситуация, чем то, напоминающая ситуацию, которую описывал другой классик о Германии второй половины XIXв.

" Правительство слышит только свой собственный голос, оно знает, что слышит только свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа, и требует также и от народа, чтобы он поддерживал этот самообман. Народ же со своей стороны, либо впадает в отчасти в политическое суеверие, отчасти в политическое неверие, либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью"

(К. Маркс, Ф. Энгельс Соч. изд. второе.М 1955, т.1, с. 69).

Цитата получилась длинной, но она нельзя лучше отражает многое из нашей жизни, в .т.ч. абсурдизм ситуации, когда ....



Вместо P.S.



Не стало жить нашему человеку лучше. Как погляжу я, т.е., на мой взгляд, новейшая политическая и социальная история Узбекистана предстает сплошь и рядом обосравшейся, точнее, засранной, где, кстати, установили порядки и отнюдь, не ради человека они, а, оказались и являются порядками ради порядка.

Да уж...Натурально, что мы узбеки ничем не хуже и не лучше остальных, правда, если под "остальными" разуметь людей, проживающих (выживающих) будь то в банановых республиках или далеко – далеко не в самых продвинутых странах Африки

В действительности, дорогой читатель, пораскинь мозгами: что за новую жизнь построили мы у себя в Узбекистане. Я говорю, что это дом типа бардака. Между прочим, названное слово люди в обиходе подразумевают и бордель, равно и дурдом. Примечательно, что один мой приятель, как то в телефонном разговоре в ответ на мои сетования на предмет установившихся порядков, правил игры, навязанных "сверху" и принятых "низами"..., остановил усталым голосом мой поток слов лишь одной фразой:

Ну, что ты хочешь, Бахадыр, это просто дурдом.



Я согласен с ним. Сейчас почему – то вспомнил его замечание и в голову идут слова А.Чехова из его "Палаты №6"

"Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо…..

….Если бы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость…".

(А.П. Чехов Палата №6// Собр. соч. в восьми томах. Т.5, М.1970, с.129, 138)



Должно ли успокоиться на понимании той мысли, согласно которой будто непобедимо такое общество, когда оно способно оградить себя от преступников и бездарностей?

Если бы, если бы так.

К сожалению, нами продолжают хороводить те, кто ....Потому никто сегодня не может предугадать, что может с неизбежностью случиться с нами завтра



Бахадыр Ф. Мусаев 31 07 2020 Ташкент Тузель-2