24-28 августа 2020 г. в пройдет "Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия": Каспийская неделя"

15:59 31.07.2020

Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия":

Каспийская неделя



24-28 августа 2020 г. пройдет первая Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия" в онлайн-формате с использованием площадки Zoom, а также стриминговых платформ социальных сетей Facebook и Вконтакте.



Организатором мероприятия выступает Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве.



К участию приглашаются студенты факультетов журналистики, политологии, международных отношений и других смежных наук, аспиранты и молодые эксперты, проявляющие интерес к актуальной аналитике и региональным исследованиям.



Спикерами Лаборатории станут ведущие журналисты, преподаватели российских высших учебных заведений, эксперты центров, общественные деятели, занимающиеся вопросами евразийской повестки. Программа Лаборатории состоит из теоретического курса, затрагивающие ключевые вопросы каспийской повестки, и практических занятий, направленных на развитие профессиональных качеств журналиста-аналитика.



Среди основных тем лекций: "Как писать о Каспии: где искать проверенные источники; "Каспий в ИНоСМИ: Иран о каспийской повестке"; "Правовое регулирование Каспия: новый этап"; "К вопросу о безопасности в Каспийском регионе"; "Экология Каспия" и др.



Все участники проекта получат сертификаты о прохождении курса, самые активные молодые аналитики – предложения об авторстве на сайте, а победитель всего проекта (лучший из лучших по итогам трех Лабораторий) – возможность пройти стажировку на портале ИАЦ МГУ в качестве младшего редактора.



Требования к кандидатам:



1. Участниками Лаборатории могут стать студенты старших курсов гуманитарных факультетов, молодые эксперты и журналисты в возрасте от 18 до 35 лет, занимающиеся евразийской проблематикой, стремящиеся к развитию своих аналитических навыков и медиаграмотности.



2. Необходимо заполнить анкету по ссылке:

https://forms.gle/LqhJTKEj4b8HKMBQA



3. Подготовить и отправить оригинальный аналитический материал по одной из указанных тем:

• Перспективы развития евразийского партнерства

• Россия и страны Центральной Азии – пути укрепления взаимодействия

• Вызовы для сотрудничества России и стран Центральной Азии.

• Региональное сотрудничество в Каспийском бассейне.



Требования к оформлению:

• Правый верхний угол – ФИО, город, место учебы/работы;

• Шрифт 14 пт Times New Roman, интервал 1,5;

• До 3000 печатных знаков.



Заявки (анкеты и материалы) принимаются:

• 20 августа 2020 г. включительно.

• Материалы можно отправлять на почту info@ia-centr.ru, в теме письма обязательно указать "Медиация. Каспийская неделя. ФИО".



Отбор участников осуществляется конкурсной комиссией, о результатах отбора участники будут оповещены в срок не позднее 22 августа 2020 года.



Специально для участников Лаборатории молодого аналитика размещены актуальные теоретические материалы на Youtube-канале "МедИАЦия":







ИАЦ МГУ

Дарья Сапрынская