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Нукус. Скончался от КОВИД глава Каракалпакстана Герой Узбекистана Муса Ерниязов
06:42 01.08.2020

Узбсккие СМИ сообщают о кончине главы Республики Каракалпаксктан.

Ерниязов Муса Тажетдинович (20 декабря 1947 года Кегейлийский район, Кара-Калпакская АССР, Узбекская ССР, СССР -31 июля 2020 года, Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан[1]) - советский, затем узбекистанский государственный и политический деятель, председатель Жокаргы Кенеса (Парламента) Республики Каракалпакстан. Член Сената, заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

окончил в 1971 Ташкентский институт ирригации и мелиорации, по специальности инженер-электрик.
окончил в 1986 Ташкентскую высшую партийную школу
Биография
с 1971 по 1975 – после окончания института работает инженером, а затем и начальником автоматизированной системы передвижной механизированной колонны №25.
с 1975 по 1983 – референт, начальник управления капитального строительства, управляющий делами Совета Министров Республики Каракалпакстан.
с 1983 по 1989 – министр жилищно-коммунального хозяйства Каракалпакской АССР.
с 1989 по 1990 – постоянный представитель Совета Министров Республики Каракалпакстан при Кабинете Министров Узбекской ССР.
с 1990 по 1996 – управляющий Каракалпакской государственной региональной базой.
с 1996 по 1998 – начальник объединения "Оролбўйи" Совета Министров Республики Каракалпакстан.
с 1998 по 2000 – заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан.
с 2000 по 2001 – хаким Чимбайского района Республики Каракалпакстан, затем до мая 2002 заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан.
в мае 2002 избран председателем Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, одновременно с 29 августа 2002 заместитель председателя Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Трижды (в 2005, 2010, 2015 годах) избирался на пост заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

18 июля 2020 года в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что Ерниязов заразился коронавирусной инфекцией и состояние его здоровья стабильное и он лечится в Нукусе. Позже стало известно, что его подключили к аппарату ИВЛ, а состояние его здоровья – критическое. Скончался 31 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией "COVID-19".

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Источник - ЦентрАзия
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