 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.08.2020
13:59  Праймериз жестко жасасын! Дурацкие новации не спасут Каз-"партию власти" , - Дж.Сулеев
13:58  События в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию: Лукашенко готовит войска
13:53  "Демократия в цифре". КазВласти придумывают все новые способы "кунделикнуть" бюджет под мнимые реформы
13:52  Ташкент. Дело "шпиона Ярбабаева" - нарушениям нет числа, - адвокат Майоров
13:50  Как "лечат" от КОВИД в Ташкенте. История моей семьи, - Лариса Ким
13:42  Скончался организатор и руководитель производства Таджикистана - Махмуд Исаев
13:39  Кыргызстанский правозащитник Азимжан Аскаров похоронен в узбекском Янгибазаре

13:37  Маски - грудничкам. КазВласти изощряются карантином
09:05  России пора становиться хранилищем памяти мира, - Евг.Фатеев
09:04  Мягкая сила должна быть еще и умной, - В.Коровин
09:01  Журналистам и блогерам Каракалпакстана вернули телефоны и компьютеры
07:57  КырВыборы-2020. Молодые лидеры в списках - это массовка для денежных мешков, - И.Шестаков
07:39  Пакт между КНР и Ираном изменит ситуацию в Евразии, - Дм.Седов
07:36  Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527
07:34  Горечь потери не восполнит и миллион. 29 кыргызстанских медиков пало в борьбе с КОВИД
07:31  Новейший ресурс в борьбе за власть - волонтеры, - Анвар Ажиев
06:42  Нукус. Скончался от КОВИД глава Каракалпакстана Герой Узбекистана Муса Ерниязов
01:02  Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе
01:01  Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
00:13  КырВыборы-2020. Хитрая политическая игра лидеров партий, - З.Курманов
00:07  Суд разобрался. В Киргизии будут две альтернативные "Соц.-дем. партии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Скончался организатор и руководитель производства Таджикистана - Махмуд ИсаевСкончался организатор и руководитель производства Таджикистана - Махмуд Исаев
13:42 01.08.2020

Исаев Махмуд Заирович
Isaev Mahmud Zairovich
(31.10.1955 – 30.07.2020)

Скончался один из талантливых руководителей производства Исаев Махмуд Зоирович.

Исаев родился 31 октября 1955 года в городе Душанбе. Таджик. Военнообязанный : подполковник таможенной службы. Член Народной демократической партии 19.02.2003 года
1962-1972 гг. – учился в средней школе №34 города Душанбе.
1973- 1978 гг.- Таджикский сельскохозяйственный институт.
1978-1979 гг.- старший лаборант агрономического факультета Таджикского сельскохозяйственного института
1979- 1996 гг. – работал в Республиканском объединении" Таджиксельхозтехника" Таджикской ССР, инженер-экономистом, ведущий инженером, затем работал заместителем райсельхозтехники Ленинского района. начальником управления, директором базы " Таджиксельхозкомплект" ( фирма Сомон) Республиканского объединения" Таджиксельхозтехника" ( переименован в концерн МАДАД).
1994 год - Служебная командировка, в США по вопросу реструктуризации экономики, реформирования экономической системы в постсоветском пространстве.

1996-1998 гг. - работал Республиканской таможней службе.
1998-2000 гг. – начальник управления корпорации " Маводи Сохтмон"
2000-2002 гг. – заместитель председателя корпорации " Маводи Сохтмон" республики Таджикистан.
2002 -2003 гг.- начальник лицензионного управления Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.
2003 -2007 гг. – директор фабрики ЗАО "Гулистон".
2005 год. - Служебная командировка в химический завод Швейцария.
2008 – 2009 гг. – директор компании "Точ-Турк Иншаат, ООО"
2009 -2007 гг. – директор Общество с ограниченной ответственностью "Точ-Сохтмон Байналмиллал" основано в 2007 году Ассоциацией производителей и предпринимателей Таджикистана.
Об Исаеве Махмуд всегда будут вспоминать с теплом и добром, хотя в действительности о таких людях очень сложно думать и говорить, зная, что его уже нет рядом.
Друзья и коллеги по работе выражают глубокие соболезнования родным и близким Махмуд Зоировича, он останется в памяти близких как успешный и эффективный руководитель, мудрый наставник, добрый и отзывчивый человек, честность, порядочность и неистощимое жизнелюбие всегда было для него нормой жизни.

Отравил МСД.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596278520
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил выработать дополнительные меры по поддержке бизнеса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №475
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №480
- Кадровые перестановки
- В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?
- О ситуации на финансовом рынке
- И ни у кого ничего не треснуло
- Рабочая поездка Р. Скляра в Татарстан: создание совместных производств и реализация инвестиционных проектов
- Депутаты демпартии "Ак жол" требуют от минздрава обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы и малые города
- Получателям выплаты "42 500 тенге" дополнительно перечислят 0,5 МЗП в связи с продлением карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  