Скончался организатор и руководитель производства Таджикистана - Махмуд Исаев

13:42 01.08.2020

Исаев Махмуд Заирович

Isaev Mahmud Zairovich

(31.10.1955 – 30.07.2020)



Скончался один из талантливых руководителей производства Исаев Махмуд Зоирович.



Исаев родился 31 октября 1955 года в городе Душанбе. Таджик. Военнообязанный : подполковник таможенной службы. Член Народной демократической партии 19.02.2003 года

1962-1972 гг. – учился в средней школе №34 города Душанбе.

1973- 1978 гг.- Таджикский сельскохозяйственный институт.

1978-1979 гг.- старший лаборант агрономического факультета Таджикского сельскохозяйственного института

1979- 1996 гг. – работал в Республиканском объединении" Таджиксельхозтехника" Таджикской ССР, инженер-экономистом, ведущий инженером, затем работал заместителем райсельхозтехники Ленинского района. начальником управления, директором базы " Таджиксельхозкомплект" ( фирма Сомон) Республиканского объединения" Таджиксельхозтехника" ( переименован в концерн МАДАД).

1994 год - Служебная командировка, в США по вопросу реструктуризации экономики, реформирования экономической системы в постсоветском пространстве.



1996-1998 гг. - работал Республиканской таможней службе.

1998-2000 гг. – начальник управления корпорации " Маводи Сохтмон"

2000-2002 гг. – заместитель председателя корпорации " Маводи Сохтмон" республики Таджикистан.

2002 -2003 гг.- начальник лицензионного управления Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

2003 -2007 гг. – директор фабрики ЗАО "Гулистон".

2005 год. - Служебная командировка в химический завод Швейцария.

2008 – 2009 гг. – директор компании "Точ-Турк Иншаат, ООО"

2009 -2007 гг. – директор Общество с ограниченной ответственностью "Точ-Сохтмон Байналмиллал" основано в 2007 году Ассоциацией производителей и предпринимателей Таджикистана.

Об Исаеве Махмуд всегда будут вспоминать с теплом и добром, хотя в действительности о таких людях очень сложно думать и говорить, зная, что его уже нет рядом.

Друзья и коллеги по работе выражают глубокие соболезнования родным и близким Махмуд Зоировича, он останется в памяти близких как успешный и эффективный руководитель, мудрый наставник, добрый и отзывчивый человек, честность, порядочность и неистощимое жизнелюбие всегда было для него нормой жизни.



Отравил МСД.