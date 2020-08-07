Алматы. Республиканский центр крови Казахстана благодарит всех доноров

21:08 07.08.2020

Республиканский центр крови благодарит за активную жизненную позицию всех тех, кто сдает кровь ради здоровья других людей! Ведь именно c Вашей помощи кто-то становится здоровым, остается жить. Таких добрых, милосердных людей пришло к нам в центр в июле 989 человек, 914 (92,4%) полностью подошли в качестве доноров. 118 из них сдали тромбоциты, которые тоже очень нужны, например, для борьбы с возникающими кровотечениями у онкологических больных во время специального лечения. Выражаем отдельную благодарность донорам иммунной плазмы. В июле 117 человек нашли в себе силы, проявили желание и выделили время, чтобы после серьезной болезни пожертвовать свою иммунную плазму тем, кому она жизненно необходима. И теперь благодаря этим донорам появилась возможность поддержать иммунитет тяжелобольных пациентов с помощью донорских антител, тем самым ускорив их выздоровление и позволив избежать тяжелых осложнений.

Коронавирусная инфекция может распространяться по цепочке – от одного заболевшего к другому. Чтобы ее победить, давайте создадим цепочку добра и будем передавать другим людям

спасительную плазму!

Не зря казахская пословица гласит - "Жақсылық еккен алғыс орады" - Сеющий добро благодарность пожнет. Сделанное добро всегда возвращается к нам добрыми делами других

людей.



А еще мы говорим спасибо всем нашим друзьям, тем, кто пишет отзывы и активно участвует в обсуждениях. В дальнейшем надеемся на Вашу активность в сотрудничестве с нами! Давайте вместе сделаем этот мир лучше!



передала -

Монахова Галина

monakhova567@mail.kz

РГП на ПХВ "Республиканский центр крови" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г. Алматы, ул. Утепова 1/249 (угол ул. Жарокова)

http://www.rck.kz/