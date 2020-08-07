COVID 19 и политическое сознание в Узбекистане, - Б.Алимджанов

17:11 08.08.2020

Б.А. Алимджанов



COVID 19 и политическое сознание в Узбекистане



15 марта 2020 г. в Узбекистане был обнаружен первый случай коронавируса. Правительства предприняла решительные меры против распространения вируса. В связи с опасностью распространения 16 марта были закрыты образовательные учреждения на карантин.



Коронавирус дал ощутить силу и влияние государства на население. Граждане республики заговорили о решениях правительства. Появилось два противоположных лагеря: "критики" и "одобрители" любого решения правительства. Критики в основном пишут в соцсетях и закрытых пабликах. Одобрители выступают в официальных СМИ. Несмотря на ангажированность наметился позитивные сдвиг: СМИ и соцсети активизировались. Появились паблики, которые постоянно публиковали разные недостоверные видеоматериалы о короновирусе, пропагандировали религию и т.п. Удивительно, что в разы выросла религиозность среди населения. С 24 апреля по 24 мая был мусульманский пост (Ураза), что наверно и подтолкнуло рост религиозности и набожности среди населения. Рост религиозности объясняется слабостью гуманитарной науки в Узбекистане и отсутствием социальной философии адекватно объясняющий действительность. Также практическое отсутствие политологии вредит формированию светской идеологии в Узбекистане.



Странно, что политические партии выразили полную солидарность и безоговорочное согласие с любыми действиями правительства. Самое главное достижение: выросло самосознание правящей элиты и простого населения. COVID 19 "вытолкнул" Узбекистан в мировое сообщество. Узбекская правящая элита начала чувствовать себя частью мирового процесса - пандемия уравняла периферию с центром. Пандемия показала, что необходимо интегрироваться в мировое экономическое и интеллектуальное пространство. В апреле Сенат республики подтвердил статус Узбекистана как наблюдателя в ЕАЭС, что является первым важным шагом к интеграции. Был неоднозначный спор о государственном языке, который повис в воздухе. Стало понятно: нужно меняться, что Узбекистан не одинок на планете, что эта страна является неотъемлемой частью мировой истории. Думаю, этот позитивный психологический сдвиг станет ключом интеграции и развития в ближайшие годы.



Сдвиги в политической культуре даст узбекскому обществу шанс поменять внутреннюю и внешнюю политику страны в позитивную сторону. Узбекистан в ближайшем будущем станет полноправным членом ЕАЭС и может использовать интеграцию для развития всех отраслей экономики. Открытие университетов в Ташкенте (например, филиала СПбГУ) даст толчок для развития гуманитарной науки. Дальнейшее активизация СМИ и соцсетей станет подспорьем для развития гражданского общества и выражения собственной гражданской позиции. Одно неизбежно: Узбекистан по-настоящему станет современной и открытой миру страной.