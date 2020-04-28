Жители поселка ученых Улугбек просят Ш.Мирзиеева не выкидывать их из Ташкента (обращение)

19:21 12.08.2020

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ШАВКАТУ МИРОМОНОВИЧУ МИРЗИЕЕВУ



КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ПОСЕЛКА УЛУГБЕК МИРЗО УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА ТАШКЕНТА



Уважаемый Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиеев!



Выражая Вам свое почтение, и осознавая важность принимаемых Вами государственных решений и законодательных актов, направленных на решение грядущих задач по развитию экономики страны, улучшения благосостояния народа, повышения международного авторитета Узбекистана, который выбрал демократический путь развития, прививания нам чувства верности идеалам народовластия, мы, жители поселка Улугбек, обращаемся к Вам с волнующим нас вопросом.



5 августа 2020 года средства массовой информации разместили презентацию министра строительства Республики Узбекистан Ботира Закирова о территориальном размежевании города Ташкента и Ташкентской области, в которой планируется передача территории поселка Улугбек в административное подчинение Кибрайскому району Ташкентской области. Это сообщение оказалось громом среди ясного неба для жителей поселка и Института ядерной физики Академии наук Узбекистана (ИЯФ АН РУз), вызвало всеобщую социальную напряженность и недовольство людей, потому что в проекте постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по разработке проекта генерального плана по развитию города Ташкента на период до 2041 года" (ID 17178), предложенном для открытого обсуждения на государственном портале с 28.04.2020 г по 13.05.2020 г., в котором были указаны лишь территории, планируемые присоединить к городу Ташкенту, но не было ни слова сказано о территориях, передаваемых из города в область, в том числе ничего не говорилось и не обсуждалось о поселке Улугбек. Жители поселка посчитали это дискриминацией своих конституционных и гражданских прав.



Поселок Улугбек был основан в 1956 году, одновременно с Институтом ядерной физики, по инициативе руководства УзССР и известных ученых Узбекистана того времени. ИЯФ АН РУз имеет статус ядерного центра страны с мировым именем. По Вашей инициативе и поддержке, в 2017-м году ИЯФ был восстановлен и обрел вторую жизнь. Тогда многие ученые стали связывать свои надежды на дальнейшее развитие ядерной науки и окрылились для новых свершений. Также, мы помним Ваш визит в ИЯФ 20 июля 2018 года и Вашу программную речь о создании в поселке Улугбек современного Наукограда, с прямым подчинением хокимияту города Ташкента. Это означало расширение поселка Улугбек, переезд в него более двадцати академических институтов, развитие инфраструктуры, включая строительство жилых комплексов, новых школ и дошкольных учреждений, социально-бытовых объектов и расширения транспортной сети. Такая новость привела к повышению инвестиционной привлекательности, как Института ядерной физики, так и поселка Улугбек в целом, появились реальные инвесторы, готовые вложить большие средства в проект по переводу научных институтов на территорию поселка Улугбек и образования Наукограда.



Жители поселка были воодушевлены и безмерно рады такому повороту в истории родного поселка.



В нашем поселке проживает научная элита Республики Узбекистан и более 7,5 тысяч граждан, ведущих активный образ жизни, занятых научной и другой государственной и общественно-полезной деятельностью, которые горячо любят свою страну и свой родной поселок Улугбек, где выросло не одно поколение достойных людей страны. Для жителей поселка Улугбек высокая образованность и культура, организованность и коммуникативность, соблюдение этики общежития, преданность своей Родине и патриотизм являются обязательными нормами.



Мы, жители поселка Улугбек, считаем, что передача поселка Улугбек в административное подчинение Ташкентской области приведет к резкому ухудшению нынешнего положения поселка и ИЯФ в целом, добавив, к имеющимся проблемам Кибрайского района, с недостаточно развитой коммунальной и социальной инфраструктурой, еще и бесперебойное обеспечение электричеством, газом и водой институт и поселок Улугбек. Это особенно актуально, в связи с тем, что в ИЯФ имеется действующий ядерный реактор, безопасная эксплуатация которого напрямую зависит от стабильной подачи электричества и воды.



Именно по этой причине, из-за расположения Ядерного объекта на территории поселка Улугбек, размещение там любых административных центров, как было предложено министром Б.Закировым по переносу туда Кибрайской администрации, противопоказано Правилами радиационной безопасности МАГАТЭ и не практикуется ни в одной стране мира.



Кроме того, Кибрайский район является административной единицой с преимущественно аграрным уклоном, не имеет крупных производственных и тем более научных организаций и опыта управления такими организациями. Передача поселка Кибрайскому району приведет к поглощению научного потенциала поселка аграрным сектором и постепенному его исчезновению. Тому пример, из-за недостаточного внимания со стороны администрации Кибрайского района и области, неумелого управления, такие крупные научные центры как:

- Всесосюзный научно исследовательский хлопководческий институт (СоюзНИХИ);

- Всесоюзный институт растениеводства (ВИР);

- Институт животноводства;

- Институт селекции,



распологавшиеся в Кибрайском районе Ташкентской области, перестали функционировать и исчезли из научной среды. При переводе в Кибрайский район такая же участь может ожидать и Институт ядерной физики АН РУз.



Также смена статуса поселка приведет к большим расходам бюджетных средств (замена печатей, вывесок, табличек, названий, перевод документооборота, кадастровой документации и перерегистрации автомашин и др). Утрата людьми столичной прописки повлечет за собой множество проблем, связанных с трудоустройством, образованием, медицинским обслуживанием и в других сферах жизнедеятельности, что приведет к ухудшению социального положения жителей поселка Улугбек.



Опираясь на Ваши слова, что любые инициативы и принимаемые государственные правовые акты, включая законы, должны быть направлены на улучшение жизни людей, а не создавать дополнительные неудобства гражданам, и принимая во внимание изложенное выше, просим Вас:



1. Сохранить поселок Улугбек в составе города Ташкента и не передавать его в подчинение Ташкентской области.

2. Исключить из проекта Генерального плана развития города Ташкента до 2041 года часть, касающуюся поселка Улугбек, учитывая особый статус Института ядерной физики, как объекта повышенной безопасности.



Мы очень надеемся, что мы будем услышаны и наши конституционные права не будут нарушены, а государство будет выражать волю жителей поселка, служить его интересам. Наша Конституция закрепляет ответственность государственных органов и должностных лиц перед обществом и гражданами. Мы очень надеемся, что Вы услышите наш глас и защитите наши законные права и интересы.



С большим уважением,