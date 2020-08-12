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Военная судьба Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи, - П.ГустеринВоенная судьба Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи, - П.Густерин
00:26 13.08.2020

Густерин П.В.
Военная судьба Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи

Перечитывая труд академика Б. А. Рыбкова "Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв." (М., 1993), я обратил внимание на сведения, которые автор привел о "Радзивилловской", или "Кенигсбергской", летописи: "Драгоценной особенностью Радзивилловской летописи является наличие 618 красочных миниатюр, удачно названных "окнами в исчезнувший мир"". А главное: "Подлинник свода до нас не дошел, но сохранилась его копия, выполненная в XV в. в Смоленске и впервые введенная в научный оборот Петром Великим" (с. 562).

Вот что собой представляет Радзивилловская летопись. Во-первых, как пишет академик Рыбаков, "в своде представлены "дела древних князей" от Кия до Всеволода Большое Гнездо". Во-вторых, этот летописный свод был создан во Владимиро-Суздальском княжестве в начале XIII в., то есть еще в домонгольскую эпоху, "возможно, при участии старшего сына Всеволода - Константина Мудрого". В-третьих, это самая древняя из дошедших до нас летописей: текст завершается первыми годами XIII в. (повествование в Ипатьевской летописи доведено до 1292 г., в Лаврентьевской - до 1305 г.). В-четвертых, это первая дошедшая до нас "лицевая", то есть иллюстрированная летопись. (См.: Подобедова С. И. Миниатюры исторических рукописей: К истории русского лицевого летописания. М., 1964, с. 49-101; Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, с. 57-63, 82-87).

Историки А.-Л. Шлецер, X. А. Чеботарев, Н. Е. Черепанов и др. поняли значение этой летописи, как только она попала им в руки, поэтому еще в XVIII в. стали предприниматься попытки ее издания. Однако первое научное издание этого свода было осуществлено лишь в 1989 г. в Ленинграде под ответственным редактированием академика Рыбакова (см. также: Радзивиловская летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр / Отв. ред. М. В. Кукушкина. СПб. - М., 1994).

Радзивилловская летопись использовалась для уточнений и дополнений при издании Лаврентьевской летописи (см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963, с. 69-71; Чернецов А. В. К изучению Радзивиловской летописи. - В кн.: Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 36. Л., 1981, с. 286).

В Библиотеке Академии наук хранится копия Радзивилловской летописи, выполненная по заказу Петра I. При каких обстоятельствах был сделан этот заказ - то, что мне захотелось выяснить. Удалось установить, что в марте 1713 г. царь Петр возвращался в Петербург из Берлина, одного из пунктов его европейской поездки по делам Северной войны. Проезжая через Кенигсберг, куда летопись попала через шляхетскую семью Радзивиллов в XVII в., Петр узнал о существовании этой летописи и заказал ее копию с миниатюрами. С изучения этой копии начались исторические штудии В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова. (См.: Лурье Я. С. О происхождении Радзивиловской летописи. - В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 18. Л., 1987, с. 64-83).

В конце концов, в России оказался и собственно оригинал летописи: он был доставлен в Петербург после того, как российские войска в 1758 г. в ходе Семилетней войны вошли в Кенигсберг. Возможно, его там разыскивали целенаправленно. Известно, что уже в 1761 г. летопись числилась в Петербургской академической библиотеке. После этого, также в XVIII в., с оригинала были сняты новые копии, но академическое издание в конце XX в. было осуществлено все-таки с оригинала.

Источник - ЦентрАзия
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