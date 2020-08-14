 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умерла (убита?) некогда популярная советская певица Валентина Легкоступова ("Ягода-малина")
21:49 14.08.2020

Валентину Легкоступову и ее последнего мужа - экс-спортсмена-яхтсмена Юрия Фирсова в их московской квартире нашла дочь певицы. Вокалистка была сильно травмирована. Пару положили на реабилитацию в наркологическую клинику, но муж сбежал. А состояние артистки резко ухудшилось. Она впала в кому. Муж Валентины рассказал полицейским, что женщина поскользнулась в ванной и проломила себе череп.

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Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Отец - Валерий Владимирович, мать - Галина Ивановна. Когда ей было три года, семья переехала в Феодосию.

В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского (по классу скрипки).

С 1985 по 1990 годы училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве на отделении эстрадного вокала профессора И. Д. Кобзона.

Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в городе Херсоне Украинской ССР - сольный концерт с группой под управлением Сени Сона.

30 июня 1986 года Валентина Легкоступова получила вторую премию 1-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в городе Юрмале Латвийской ССР, где выступила с песнями "Берег счастья" (В. Данилин, С. Сон - И. Резник) и "Я все равно надеюсь" (Маргарита Пушкина - Крис Кельми). В том же году начала сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом ("Двое", "В белых клавишах берез" и другие песни). С 1986 по 1992 годы работала в Тульской областной филармонии.

В 1987 году участвовала в фестивале молодежи в Чехословакии и в ПНР (Зелена-Гура), записала самую популярную свою песню "Ягода-малина" (музыка В. Добрынина, слова М. Пляцковского), которая была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем "Голубом огоньке" 1 января 1987 года. В конце года песня также вышла в финал фестиваля "Песня года".

В 1988 году стала дипломантом конкурса "Сопот-88" (специальный приз жюри). В том же году появляются песни "Капля в море" и "Крымский пляж". В 1989 году гастролировала по ГДР в составе делегации от Министерства культуры, в 1990 году - по Африке вместе с группой Иосифа Кобзона. После перерыва в концертной деятельности, связанного с рождением в 1991 году дочери, Легкоступова с 1993 по 1995 год работала в "Театре эстрадной песни" под управлением Льва Лещенко. В 1995 году выступала на фестивале русской песни в Болгарии.

По состоянию на 2001 год была солисткой Московского концертного объединения "Эстрада"

В 2014 году Легкоступова переехала на постоянное место жительства на остров Тенерифе (Канарские острова, Испания). В основном занималась недвижимостью, но не прекращала концертную и преподавательскую деятельность.

В конце 2016 года артистка стала гостьей программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". В августе 2016 года начал работу продюсерский центр Валентины Легкоступовой "VL Music".

В начале 2018 года переехала в Феодосию, где возглавила Феодосийский городской отдел культуры. В сентябре 2018 года покинула должность из-за конфликта с главой администрации: она была против исполнения песни "Давай подождем, твою мать" (исполнитель - Игорек), считая такое выступление неуместным на праздничном уличном концерте в городе Воинской славы, однако глава администрации настоял на обратном.

Смерть
В августе 2020 года Легкоступова была госпитализирована из своей квартиры в Москве в тяжелом состоянии, с черепно-мозговой травмой.

В больнице певица находилась без сознания.

Скончалась 14 августа 2020 года в Москве.

Награды
Почетное звание "Заслуженная артистка Российской Федерации"
Личная жизнь
Первым ее мужем был Алексей Григорьев (сын звукоимитатора, режиссера Юрия Григорьева).
Дочь Анетта Бриль (род. 1991[источник не указан 1328 дней]), певица.
Сын Матвей (род. 2001)[18].
Третий муж - Юрий Фирсов, советский и российский яхтсмен.
Дискография
1994 - сборник песен "Ягода-малина"
2001 - "Я улыбаюсь"

Источник - ЦентрАзия
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