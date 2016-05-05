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Умер замполит Нацгвардии Казахстана генерал Сатов
08:10 18.08.2020

В одной из клиник Нур-Султана от КОВИ скончался действующий казахстанский генерал - Мухаметкали Кусаинович САТОВ

родился 29 июня 1961 года в семье рабочих в городе Караганда, казах.

После окончания средней школы в 1978 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР которое окончил в 1982 году. В 2013 году окончил Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, по специальности государственное и местное управление, Магистр государственного управления.

С 1982 года по 2002 год проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира воинской части.
С 1999 года по 2001 год секретарь Военного совета Главного управления Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.
С 2005 года по май 2013 года - начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Внутренних войск - Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан.
С 25 мая 2013 года по май 2014 года - заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе.
С 20 мая 2014 года - заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан (по воспитательной и социально-правовой работе).

генерал-майор (5.05.2016)

награжден орденом "Данк" 2-й ст. (2.05.2018) и 14 медалями СССР и Республики Казахстан.
Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597727400
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