Умер замполит Нацгвардии Казахстана генерал Сатов

08:10 18.08.2020

В одной из клиник Нур-Султана от КОВИ скончался действующий казахстанский генерал - Мухаметкали Кусаинович САТОВ



родился 29 июня 1961 года в семье рабочих в городе Караганда, казах.



После окончания средней школы в 1978 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР которое окончил в 1982 году. В 2013 году окончил Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, по специальности государственное и местное управление, Магистр государственного управления.



С 1982 года по 2002 год проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира воинской части.

С 1999 года по 2001 год секретарь Военного совета Главного управления Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

С 2005 года по май 2013 года - начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Внутренних войск - Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 25 мая 2013 года по май 2014 года - заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе.

С 20 мая 2014 года - заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан (по воспитательной и социально-правовой работе).



генерал-майор (5.05.2016)



награжден орденом "Данк" 2-й ст. (2.05.2018) и 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

Заслуженный работник МВД Республики Казахстан.