Казах племени найман Руслан Шпекбаев дослужился до замминистра обороны Казахстана

13:51 18.08.2020

Генерал Шпекбаев назначен зам. Министра обороны Казахстана



ШПЕКБАЕВ Руслан Нуртелеуович

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[23.02.1968 - ..]

Родился 23 февраля 1968 года в селе Бестерек Урджарского района Семипалатинской области. Казах



В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.

В 2003 году окончил с отличием Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.



Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

С июля 1989 года проходил службу на должностях командира взвода, командира батареи, командира дивизиона.

С октября 1994 года по ноябрь 1995 года проходил учебу и войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ.

С февраля 1996 года проходил службу начальником штаба – заместителем командира артиллерийского полка армейского корпуса.

С декабря 1997 года проходил службу командиром артиллерийского полка мотострелковой дивизии.

С августа 2003 года проходил службу заместителем командира дивизии (по огневому поражению) - начальником отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии.

С ноября 2004 года проходил службу заместителем командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальником ракетных войск и артиллерии рода войск Управления командующего войсками регионального командования "Восток".

С июля 2011 года проходил службу заместителем начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны.

С сентября 2012 года проходил службу заместителем начальника департамента - начальником управления Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

С декабря 2013 года проходил службу на должности начальника Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

С августа 2017 года по август 2020 года проходил службу на должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.



с 18 авг. 2020 - зам. Министра обороны РК



генерал-майор (6.05.2015)



Жена - Галина Ропа