Казах племени найман Руслан Шпекбаев дослужился до замминистра обороны Казахстана

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13:51 18.08.2020
Генерал Шпекбаев назначен зам. Министра обороны Казахстана
ШПЕКБАЕВ Руслан Нуртелеуович
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[23.02.1968 - ..]
Родился 23 февраля 1968 года в селе Бестерек Урджарского района Семипалатинской области. Казах
В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.
В 2003 году окончил с отличием Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
С июля 1989 года проходил службу на должностях командира взвода, командира батареи, командира дивизиона.
С октября 1994 года по ноябрь 1995 года проходил учебу и войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ.
С февраля 1996 года проходил службу начальником штаба – заместителем командира артиллерийского полка армейского корпуса.
С декабря 1997 года проходил службу командиром артиллерийского полка мотострелковой дивизии.
С августа 2003 года проходил службу заместителем командира дивизии (по огневому поражению) - начальником отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии.
С ноября 2004 года проходил службу заместителем командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальником ракетных войск и артиллерии рода войск Управления командующего войсками регионального командования "Восток".
С июля 2011 года проходил службу заместителем начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны.
С сентября 2012 года проходил службу заместителем начальника департамента - начальником управления Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
С декабря 2013 года проходил службу на должности начальника Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
С августа 2017 года по август 2020 года проходил службу на должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
с 18 авг. 2020 - зам. Министра обороны РК
генерал-майор (6.05.2015)
Жена - Галина Ропа