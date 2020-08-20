КАИР (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин

16:15 20.08.2020 Густерин П.В.



КАИР



(статья из энциклопедического справочника

"Города Арабского Востока")



КАИР (Cairo) – столица Египта, административный центр мухафазы Каир.

Население – ок. 7,8 млн чел. (2005), с пригородами – ок. 11 млн чел. Крупнейший город в Африке по численности жителей.



Расположен на севере страны, к югу от дельты р. Нил, главным образом на правом берегу и двух островах – Замалик (Гезира) и Рода (Рауда).



Климат тропический. Средняя температура января – +12°C, июля – +27°С. Средне-годовое количество осадков – 34 мм. В апреле – мае дует горячий сухой, как правило, южный ветер хамсин.



Международный аэропорт, аэропорт "Альмаза"; речной порт; железнодорожный узел; узел автомагистралей (мосты через р. Нил). Метрополитен.



Машиностроительная, металлообрабатывающая, обувная, пищевая, полиграфическая, табачная, текстильная, химическая, цементная, электротехническая промышленность. Центр художественных ремесел, в т.ч. керамики.



Туризм.



Университеты, в том числе исламский университет аль-Азхар (основан в X в.), Институт Египта, Институт высших арабских знаний при Лиге арабских государств.



Штаб-квартира Арабской организации менеджмента, Арабской организации труда, Всеобщей арабской федерации по страхованию, Генерального секретариата Арабской организации по правам человека, Высшего совета по делам ислама, ЛАГ (в 1979–1989 гг. Египет был исключен из ЛАГ, в связи с чем в эти годы местопребыванием штаб-квартиры ЛАГ являлся город Тунис), Совета арабского экономического единства, Федерации арабских банков, Федерации арабских инвесторов.



Одна из резиденций Папы и Патриарха Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки (глава Александрийской Православной Церкви). Резиденция Архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского (глава Синайской Православной Церкви). Резиденция Папы Александрийского и Патриарха Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке (глава Коптской Церкви).



Посольство РФ, Постоянное представительство РФ при ЛАГ (первое из неарабских стран). Российский центр науки и культуры (Росзарубежцентр). Подворье Русской Православной Церкви.



Точная арабская форма названия – Эль-Кахира ("Победительница"). Одно из прежних названий – Мыср (по-арабски – "город", "Египет", "столица"). Один из эпитетов – Эль-Махруса ("Хранимая").



Основан в 969 г. одним из военачальников халифа Абу Тамима Маада аль-Муизза (953–975; с 973 г. в Каире) из династии Фатимидов (909–1171; в Египте с 969 г.) Джаухаром ас-Сакали (ар-Руми) на местоположении римской крепости Вавилон (приблизительно в 30 км от древнеегипетской столицы Мемфис). В 973–1171 гг. – столица Каирского халифата (династия Фатимидов; перенесена из Махдии (Тунис), в 1171–1250 гг. – государства курдской династии Айюбидов. В 1176 г. султан Салах-ад-Дин Юсуф бен Айюб (1175–1193; основатель династии Айюбидов) объединил арабское поселение VII в. Эль-Фустат и собственно Каир, обнеся их общей стеной. В 1250–1517 гг. – в составе государства мамлюков (тюркская династия Бахри (1250–1390) и черкесская династия Бурджи (1382–1517). В 1473–1474 гг. в Каире происходил мятеж мамлюков. В 1261–1517 гг. – резиденция халифов из династии Аббасидов, наделенных только духовной властью (перенесена из Багдада). В 1406 г. в Каире скончался выдающийся арабский историк Ибн Хальдун (род. в 1332 г. в Тунисе). 31 января 1517 г. после 2-месячной осады был взят турками-османами и вошел в состав Османской империи (тюркская династия Османлы (1281–1924), став резиденцией наместников султана. В 1767 г. взят мамлюкским беем Али аль-Кабиром ("Большим"; 1767–1773), положившим начало новому правлению мамлюков (до 1804 г.). С конца XVIII в. – промышленный центр. В 1795 и 1804–1805 гг. в городе происходили восстания против турок и мамлюков. В ходе Египетской экспедиции (1798–1801) Н.Бонапарта (император в 1804–1815 гг.) оккупирован французскими войсками (захвачен 24 июля 1798 г.). Население города, которое в то время составляли ок. 250 тыс. чел., неоднократно поднималось на борьбу с французскими оккупантами (восстания 1798, 1800 и 1801 гг.). 20 марта 1800 г. под Каиром состоялось сражение между французским экспедиционным корпусом и турецким войском, закончившееся поражением последнего. В 1805–1953 гг. – столица династии паши Мухаммеда Али (1805–1849; с 1867 г. – хедивы, с 1914 г. – султаны, с 1922 г. – короли). В XIX в. (главным образом, в 1-й половине) в Каире были построены новые районы, промышленные предприятия, основаны учебные заведения, первая египетская типография и др., в городе стали селиться европейцы. В 1856 г. первая в Африке железная дорога связала Каир и Александрию. С 1875 г. в Каире издается газета "аль-Ахрам" ("Пирамиды"), с 1880 г. – "Egyptian Gazette" (субботнее издание которой, "Egyptian Mail", было основано в 1910 г.). В ходе Британско-египетской войны 14 сентября 1882 г. оккупирован британскими войсками. С 1895 г. в Каире издается газета "аль-Хиляль" ("Полумесяц"). В 1914–1922 гг. – столица Султаната Египет (под британским протекторатом). До 1917 г. в Каире функционировала представительство Российской империи. Один из центров национально-освободительных восстаний (1919, 1921) против британских колонизаторов. В 1922–1952 гг. – столица независимого Королевства Египет. С 1924 г. в Каире издается журнал "аль-Мусаввар" ("Иллюстрированный"), с 1928 г. – "Магаллят аль-Азхар" ("Журнал "аль-Азхара""), в 1929 г. – журнал "Images". В 1932 г. население Каира – 1064 тыс. чел. Во время Второй мировой войны (1939–1945) – местопребывание штаб-квартиры союзников по антигитлеровской коалиции на Ближнем Востоке. В ноябре – декабре 1943 г. в Каире состоялись две американо-британские конференции на высшем уровне. 22 марта 1945 г. в Каире на основании Пакта Арабской лиги, предложенного Александрийским протоколом 1944 года, была образована ЛАГ (Устав ЛАГ подписан 19 марта). В январе 1947 г. в Каире был образован Фронт защиты Северной Африки. 23 июля 1952 г. в Каире организацией "Свободные офицеры" был совершен государственный переворот, положивший начало Национально-освободительной революции в Египте. С 1952 г. в Каире издается крупнейшая египетская газета "аль-Ахбар" ("Новости"). В 1953–1958 гг. – столица Египетской Республики. В 1953 г. в Каире были основаны газета "аль-Гумхурийа" ("Республика") и журнал "аль-Изаа ва ат-тилифизийун" ("Радио и телевидение"), в 1954 г. – газеты "аль-Кувват аль-мусалляха" ("Вооруженные силы") и "Middle East Observer", в 1955 г. – крупнейшее на Ближнем Востоке информационная газета "Middle East News Agency", в 1956 г. – журнал "Сабах аль-хейр" ("Доброе утро"). В ходе Тройственной агрессии (1956–1957) 31 октября – 5 ноября 1956 г. подвергся ударам британской авиации. В 1958–1971 гг. – столица Объединенной Арабской Республики. 26 декабря 1957 г. – 1 января 1958 г. в Каире состоялась 1-я конференция солидарности народов Азии и Африки, 25–30 марта 1961 г. – 3-я конференция народов Африки. В 1961 г. был принят "Закон о развитии аль-Азхара". 17 апреля 1963 г. в Каире состоялось подписание совместной декларации о тройственном федеративном союзе (Ирак, Египет, Сирия). 13–17 января 1964 г. в Каире состоялся 1-й саммит арабских государств, 5–10 октября 1964 г. – Конференция неприсоединившихся стран. В ходе Шестидневной войны 5 июня 1967 г. подвергся удару израильской авиации. 21–27 сентября 1970 г. в Каире состоялся 1-й чрезвычайный саммит арабских государств. С 1971 г. – столица Арабской Республики Египет. В январе 1972 г. в Каире состоялась 5-я конференция солидарности народов Азии и Африки. В ходе Войны Судного дня 14 октября 1973 г. над Каиром произошел бой объединенной группировки арабской авиации с израильским авиаотрядом (т.н. "бой над пирамидами"). В 1975 г. в Каире была основана газета "ас-Сийасий" ("Политик"), в 1975 г. – газета "аш-Шааб" ("Народ"). 25–26 октября 1976 г. в Каире состоялся 8-й саммит арабских государств. 6 октября 1981 г. в Каире во время военного парада был убит президент АРЕ Анвар Садат (1970–1981). В 1987 г. в Каире была введена в эксплуатацию 1-я линия метрополитена. 9–10 августа 1990 г. в Каире состоялся 8-й чрезвычайный саммит арабских государств, 15 августа 1991 г. – 9-й чрезвычайный саммит арабских государств, 22–23 июня 1996 г. – 10-й чрезвычайный саммит арабских государств, 21–22 октября 2000 г. – 11-й чрезвычайный саммит арабских государств. На протяжении всего XX в. население города стремительно увеличивалось: в 1907 г. – 678 тыс. чел., в 1927 г. – ок. 1,1 млн чел., в 1947 г. – ок. 2,1 млн чел., в 1960 г. – 3346 тыс. чел., в 1969 г. с пригородами – 4225,7 тыс. чел., в 1970 г. – 4961 тыс. чел., в 1978 г. – ок. 6,1 млн чел., в 1991 г. – ок. 6,7 млн чел., в 1998 г. – 7109 тыс. чел.



Среди сооружений римской эпохи (конец I в. до н.э. – конец IV в. н.э.) – башня в крепости Вавилон (архитектор Аполлодор), византийской (конец IV в. – 1-я половина VII в.) – коптские церкви Свв. Сергия и Вакха, Богородицы (Св. Девы), Св. Варвары, аль-Муаллака (в той же крепости). Раннеарабские памятники: мечети Амра бен аль-Аса (VII в., перестроена в IX в.), Ибн Тулуна (IX в.); ниломер (VIII в.) на острове Рода. От эпохи Фатимидов сохранились: руины каменных городских стен с воротами (XI в.); мечети: аль-Азхар (IX в., неоднократно перестраивалась), аль-Хакима (X в.), аль-Джуюши (XI в.), аль-Акмар (XII в.), ас-Салих-Талаи (XII в.); мавзолеи: Сабъа-Банат (XI в.), Умм-Кульсум (XII в.); жилые дома X–XI вв. Крупнейшие постройки, дошедшие от эпохи Айюбидов и мамлюков: цитадель Салах-ад-дина и руины городских стен (XII в.); архитектурные комплексы: мавзолей, мечеть и госпиталь султана Калауна (XIII в.), мечеть-медресе султана Хасана (XIV в.), мечеть-медресе султана Баркука (XIV в.), мавзолей и мечеть султана Каит-бея (XV в.); мавзолеи: имама аш-Шафии (XIII в.), Санджара аль-Гавли (XIV в.), мамлюков (XV – нач. XVI вв.); мечеть аль-Муаяда (XV в.). От османского периода сохранились мечеть Синан-паши (XVI в.), дома XVI–XVIII в., мечеть Мухаммеда Али (XIX в.; архитектор – Ю.Бохна), мечеть Хусейна (XIX в.), дворец Абдин (XIX в.; музей), дворец Эль-Мания (музей), мечеть Рифаи (XX в.; место захоронения последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (1941–1979; ум. в 1980 г.). Из построек новейшего времени интерес вызывает Каирская башня (1961). Мечети Каира в 1979 г. включены ЮНЕСКО в Список памятников культурного и природного достояния человечества.



Новый город занимает западный и северо-западный районы, а также включает расположенный на северо-востоке Гелиополь (по-арабски – Айн-Шамс; кварталы начала XX в. на местоположении древнегреческого города). Центральная площадь – ат-Тахрир, на которой находятся здания штаб-квартиры ЛАГ, Египетского музея и Американского университета. Конный памятник Ибрагиму-паше.



Панорама "Война октября 1973 года", Египетский музей, Военный музей, Музей аль-Махка, Коптский музей, Музей исламского искусства, Музей современного искусства, Геологический музей, Музей земледелия, Музей Махмуда Мухтара, Музей дворца "Абдин", Музей Махмуда Халиля, Музей Саада Заглюля, Музей Александрийской патриархии (на территории монастыря Св. Георгия), Музей Гайер-Андерсона, Этнографический музей, Национальный музей египетской цивилизации. Источник - ЦентрАзия

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