Жизнь и судьба-2. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев

23:51 20.08.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (2)

( Из воспоминаний инакомыслящего)



"Жизнь человека полноценна лишь тогда, когда ее озаряют фундаментальные свободы" Атаназар Арифов.



Часть первая. "ЗАПРЕТНАЯ" ПЕРСОНА.



Глава первая.



- Мы вызвали вас сюда по вопросу, связанному с расследованием деятельности лиц, выступающих против государства.

Такими словами встретил меня в здании МВД, которое и сегодня находится рядом со станцией "Космонавтов" Ташкентского метрополитена, человек в синем мундире полковника и со зверски серьезным выражением лица.

Это было, помнится, в первых числах апреля 1993 г. За длинным столом большого кабинета сидел, если не ошибаюсь, начальник следственной группы Генеральной прокуратуры республики по фамилии Эргаш Джураев, которого вскоре назначат прокурором г. Ташкента

Из вышеприведенных его слов и интонации голоса, с которым они были произнесены, стало понятно, что ничего доброго мне все это не сулит.

Действительно, вскоре произошли всякие события, которые напрямую коснулись меня, изменили решительно мою жизнь. А случилось со мной нечто, которое не приснится и в самом дурном сне, сопоставимом разве что с театром абсурда, читай, и Кафка может здесь отдыхать Невольно в голову идут слова из одной пьесы Эжена Ионеску "Что такое наше существование и как возможно зло или, вернее, почему зло вмешивается в чудо существования?"

Впрочем, начну сначала, т.е. воспроизведу по памяти примерный ход, состоявшегося "диалога" между вышеназванным работником Генеральной прокуратуры (Э.Д.) и мной (Б.М.).

Загодя, пользуясь моментом и к месту, без ложной скромности скажу за себя и о себе следующее:

Не считаю себя ни героем, ни подвижником и ни оппозиционером, а являюсь просто нормальным средним человеком, правда, имеющего за душой убеждения, остро развитое чувство справедливости, профессиональную склонность к размышлениям, способность рубить правду матку прямо в глаз, соответственно неприятие лжи , презрение намешанное на отвращении к носителям лицемерия и т.д. и т.п. вещам, которые, по обыкновению, у нас, как и в любые прежние подлые времена, относят к факультету ненужных вещей .

Но вернемся к тому заявлению полковника относительно врагов государства .

Она вызвала мою первую защитную реакцию и последующие его слова, по сути, судя по его, будто случайным вопросам и замечаниям, показывали: он прощупывает меня.

( Б.М) – Я не знаю таких людей, которые выступают против государства. Если имеете в виду КПСС, то как законопослушный гражданин давно вышел из ее рядов . Сами знаете, что отмена 6 –й статьи Конституции СССР в 1989 г . и последующие за ней .....Не говорить же мне и тем более вам, что наша Конституция , принятая в декабре прошлого 1992 года ...

(Э.Д). – Не валяйте дурака. Я совсем о другом. Ведь давно находитесь в общении с бирликовцами. Замечено, что с 1990 г. вы неоднократно бывали в штабе "Бирлика" на ул. Пишпекской. В начале января этого же года взяли интервью у Председателя партии "Эрк", партии, которая в оппозиции против нашего государства. Вот передо мной лежит, изданная на узбекском языке за пределами Узбекистана книга "Путь к Свободе" В ней есть страницы, где воспроизводится и текст интервью, которое вы взяли у Салиха

Конечно, знаю, что ответите: В Основном Законе Республики Узбекистан прописана статья о многопартийности и якобы ничего противозаконного нет в том, что существует "Эрк".

(Б.М.) - Извините, но прерву вас. Скажите прямо, на каком основании, за какие такие противозаконные поступки или публичные выступления в СМИ, направленные якобы против нашего правительства, я вызван сюда? Да, кстати, не отрицаю, что бывал и бываю в штабе "Бирлика" Но это объяснимо, хотя бы, потому, что я социолог и, думаю, по роду профессии, научных интересов просто обязан изучать все то, что происходит в обществе и с обществом. Например, два года назад в ж "Звезда Востока" (№2 1991) опубликована моя статья "Я никому не хочу зла ... только справедливости прошу" . Заметки социолога ", где и пишу об актуальных вопросах, занимающих общественность. Что же касается об издании названной вами книги, то впервые это слышу. А интервью, взятое мной у М. Салиха 5 января 1993 г., опубликовано 12 января этого же года в московском издании "Ежедневная гласность" Приложение "ЕГ"

После некоторой паузы полковник поднялся из за стола, видимо, показывая, что разговор окончен. Тем не менее, напоследок (Э.Д.) произнес в приподнятом тоне.

– Я поставил вас в известность, за что и зачем мы вызвали сюда. Готовьтесь не к научной дискуссии. Здесь с вами будут работать следователи. Вам предстоит отвыкнуть задавать вопросы, а только отвечать на вопросы, которые они вам зададут.

Затем, почему – то понизив голос, добавил:

Сегодня попрощаюсь с вами и перед уходом хочу спросить вас не в порядке протокола

Я обратил внимание в тексте интервью на ваши строки в тексте интервью " Дело не в том, что Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, а Ислам - с Мухаммадом"

Это кого вы имеете в виду? Его самого?!

(Б.М). - Так читайте сами далее по тексту. Это что же, по вашему мнению, криминал? Неужели за такие слова надо привлекать ...

Я не успел закончить, как он жестом попросил замолчать. В кабинет вошел сотрудник и вывел меня. Начинался, вышеупомянутый мной театр абсурда.

Итак, "процесс пошел". Он длился более недели. Благо не посадили в подвальную камеру МВД. Я приходил рано утром еще до открытия бюро пропусков, занимал очередь и, получив пропуск, поднимался в назначенный мне кабинет. В течении дня я перемещался из одного кабинета в другой, где сидел в ожидании очередного следователя. Не знаю, как это называлось, но мурыжили меня с утра до темноты. Устроили очную ставку с М Салихом, сидевшего как раз в эти самые первые дни апреля 1993 г в камере МВД Ничего от меня, не добившись, следователи написали какой --- то документ. Прежде чем подписать эту бумагу, я настоял на присутствии М. Салиха. Моя просьба была выполнена. Председатель "Эрка" внимательно прочитал документ и заверил меня, что ничто мне не угрожает, должно мне ее подписать. Что и было сделано.

Меня отпустили на все четыре стороны в буквальном смысле этого слова, ибо придя на свое место работы в Республиканский социологический Центр при Министерстве труда, где являлся заместителем директора по науке, я обнаружил, что дверь моего кабинета опечатана , а на доске объявлений приказ о моем увольнении по собственному желанию, хотя такового заявления я не писал.

Дальше – больше. Меня нигде не принимали на работу

В стране, где была всего лишь два года назад была провозглашена независимость и, за полгода до описываемого моего привода в МВД, принят Основной Закон (8 декабря 1992 , появились первые безработные, в отношении которых, помнится, родился термин "политические безработные"

Во дворе напротив девятиэтажного дома, где живу, день =- деньской (от середины апреля 1993 до октября того же года дежурят в легковушке люди в штатском. Ну, те, которых русский писатель Салтыков Щедрин называл "людьми в гороховом пальто" Естественно, состав дозора меняется время от времени. Замечаю приметы времени. Со мной перестают общаться публично мои коллеги – обществоведы. Не отвечают они на мои телефонные звонки. Словом, дистанцируются, так сказать, на всякий случай. Да уж..., благоразумная интеллигенция.

Я общаюсь в тот период с отдельными правозащитниками и представителями( пока не разогнанной) светской оппозиции в лице математика, доцента Шухрата Исматуллаева (бирликовца), кинодраматурга и режиссера Абдулазиза Махмудова ( бирликовца), профессора, д-ра физико- математических наук , Генерального секретаря партии "Эрк" Атаназара Арифова ( вышедшего из заключения в конце 1992 г) , Толиба Якубова ( бирликовца и руководителя одной из республиканской правозащитной организации), Михаила Дмитриевича Ардзинова (организатора и руководителя одной из первых правозащитных организаций. Все названные люди жили в различных районах Ташкента (Вузгородок, ул Шелковичная, Чиланзар, Юнусабад, Рисовая, Куйлюк) , Куда бы я ни поехал ( в названных направлениях) видел и чувствовал, что за мной всюду следуют и следят ...

А самое интересное и захватывающее впереди. На этом моменте и прервусь на сегодня. Однако, чем перейти к следующим страницам из воспоминаний, хочу отметить, что буду возвращаться к ним отнюдь не во временной, а логической последовательности событий, т.е. их смысловом значении

Поэтому нашел нужным начать первую главу воспоминаний, взяв в качестве исходной ее точки момент из жизни, когда и где, собственно, идет речь, скажем так, о произошедшем скачке (революции) в сознании прежнего советского человека, упредившем, в лучшем случае, формирование и закрепление во мне типичных черт конформиста, в худшем – холуя и холуйства

. Оглядываясь сегодня назад, ясно вижу , что именно с того момента, произошедшего со мной в тот памятно- тревожный 1993 г, пришло понимание того лучшего и прекрасного, что встретил в конкретных людях – соотечественниках , что случилось со мной в прошлом, чем я жил, пережил, какие помыслы двигали мной, к чему шел, какой есть я теперь, начинающий (продолжающий) свою жизнь однозначно как человек инакомыслящий. В самом деле, дорога моей жизни в качестве такового типа человека, на мой взгляд, вела с того тревожного 1993 г , где я, очутившись на обочине социальной жизни, шел дорогой предопределенной для бывшего "политически безработного" . Она, моя жизнь и судьба, как человека инакомыслящего, привела меня к тому, что я встал на ноги как "запретная" персона. Предтечей тому моя биография. Именно, в этих избранных страницах воспоминаний я сделаю попытку написать автонекролог

И еще. Вместо P.S. к главе первой. Информация для сведения читателям..

Термин "запретная" персона ввел впервые в оборот ташкентский журналист, поэт и публицист Карим Бахриев

В его книге "Слово о Свободе Слова", отпечатанной по заказу узбекистанского отделения Института Открытое Общества в Москве (2002 г) встречается утверждение, что в Республике Узбекистан есть определенные "запретные" персоны.

О чем речь? Что за такие персоны?

Этому посвящены, в частности , следующие строки

"... вот уже много лет по телевидению страны не звучат песни народного ..артиста Шерали Джураева, прекрасного народного певца Дадахана Хасанова, , в СМИ не печатаются стихи народного поэта Узбекистана Рауфа Парфи, поэта Юсуфа Джумаева, поэтессы Гульчехры Нуруллаевой , не печатаются статьи таких ученых и социологов , как Файзулла Исхаков, Бахадыр Мусаев..недостаточно свободы в стране.." (см указ соч. стр. 202)

Вот она, названная работа журналиста, лежит на моем рабочем столе, из которой и приведена цитата Между прочим, эту книгу получил я от самого автора с дарственной надписью

"Бахадыр ака!

За хорошие дни, за надежду, с уважением вашей смелости и высокого ума"

Привожу настоящие слова не ради хвалы и славы , а в качестве затравки для возвращения назад в прошлое, к тем страницам из моих воспоминаний, где предстану таким, каким был в прежние лета , а именно, что делал в предшествующие 1993 г , с кем довелось встречаться, кого помню, храню в сердце и сохраню память о них на все оставшиеся времена, уважаю и люблю, кого не перестаю презирать , какой я есть (в собственных глазах) и остался в последующие годы вплоть до 2020 г.

В конце концов, быть может, мне удастся, благодаря воспоминаниям почувствовать во плоти свою жизнь, постичь и сложить ее в общих чертах (основных штрихах) как единое целое...



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 19- 20 .08 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597956660

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