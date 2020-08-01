Жизнь и судьба-3. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев

23:08 22.08.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (3)

( Из воспоминаний инакомыслящего).



"Жизнь человека полноценна лишь тогда, когда ее озаряют фундаментальные свободы" Атаназар Арифов.



Часть первая. "ЗАПРЕТНАЯ" ПЕРСОНА.

Глава 2 Карьера "политического безработного" на пути обретения статуса "запретной" персоны.

Это действо разворачивалось на моих глазах. Оно, между прочим, было представлено для меня. Могу предположить, что вопрос о том, кто и сколько человек будут принимать участие в этом "спектакле", решались чинами (начальниками) повыше присутствующих . Правда, один из них (присутствующих) играл здесь главную роль. Видимо, именно он, организовал данную, скажем так, постановку. И она получилась, . один к одному, напоминающую театральную мизансцену.

О чем это я?

Итак, если сначала. Уже более 7 месяцев нахожусь в подвешенном состоянии. Без работы. Во дворе все также дежурит машина .. В один из дней третьей декады месяца октября 1993 года, я обнаружил в двери своей квартиры записку. Содержание ее указывало, что в такой –то час дня недели я должен явиться без опоздания по адресу .... Здесь же отмечалось, что якобы состоится разговор, непосредственно касающийся разрешения ситуации, в которой я нахожусь.

Разумеется, я прибыл по указанному адресу. ( ЦУМ. Пятиэтажка Дом №.., подъезд .., квартира №..) Нажимаю на кнопку дверного звонка Мне открывают, проводят через коридор, еще одну комнату и я в зале.

Меня приветствуют сдержанно кивками незнакомые люди. Все они сидят за большим, празднично накрытым столом. Я отвечаю на их приветствие. Осматриваюсь и вижу, что за главного здесь один человек, с которым я прежде имел честь иметь разговор, точнее, отвечать на его вопросы. Это полковник СНБ Бахадыр Ирисов, который сам, ранее, представлялся, не скрывая, что он занимается (курьирует) диссидентов, оппозиционеров , ..У него открытое лицо, на котором всегда улыбка. Не знаю, искренняя она или нет, но он умеет располагать к себе, вовремя может пошутить, говорить на отвлеченные темы, не связанные будто ни коим образом, с тем, с какой целью и зачем он с вами встретился. Оглядываясь назад, вспоминая его, нахожу, нет, укрепляюсь в своих симпатиях к этому человеку, несмотря на то, что он из далеко не располагающего к себе ведомства. Если говорить о нем, полковнике Бахадыре Ирисове, то и сейчас я вижу его как живого, как натурально живого, у которого в отличии от многих , запоминающееся лицо, запоминающееся потому, что оно, это не стертое лицо, как у многих лиц чиновников – начальников, так похожих и не различимых друг на друга людей с лицами - масками

В первую же встречу, он удивил меня, что начал рассказывать про дзюдо, о впечатлении которое на него произвел японский фильм Акиры Куросавы "Гений дзюдо". Объяснимо было его настоящее откровение тем, что он мастер спорта по дзюдо.

Дальше – больше. Как то он даже ошеломил меня, сказал: Да, Бахадыр Фахридинович, мы с вами земляки. Я знаю про вас, что вы увлекаетесь каратэ и прошли дважды аттестацию на Всесоюзных семинарах тренеров по каратэ в Москве (сентябрь 1980) и Чирчике (сентябрь 1981) Вы же были единственным аттестованным тренером в Ферганской долине, получившим официальное разрешение .., а ваша команда "Мехнат".. Хотите, я назову ваш номер удостоверения тренера – преподавателя по каратэ, выданного в свое время Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Ведь, кстати, вы его обязаны были вернуть (не вернули) в органы милиции по месту жительства в г Фергане, когда в 1982 году закрыли в Союзе этот вид спорта ,. А вы же к тому, работая в должности доцента кафедры марксистко - ленинской философии Ферганского политехнического института, продолжали подпольно вести свои группы по каратэ Ну, эти проступки ваши не особенно волнуют нас. Мне импонирует вы, Бахадыр Фахридинович, что являетесь любителем и поклонником восточных единоборств . Впервые я прослышал про вас, прочитав вашу же статью "Парни в кимоно" , опубликованную в областной газете "Ферганская правда"

Так чисто по - человечески мы сломали стену недоверия друг к другу, . стену, с одной стороны которого я, отнюдь не ординарный интеллигент, а "бунтарь", "возмутитель спокойствия", с другой – высокопоставленный работник СНБ, полковник Благо, было заметно, не топорно работал Бахадыр Ирисов, не зря был мастером дзюдо. Потому не скажу, что он был ловцом человеческих душ, а просто, на мой взгляд, являлся профессионалом, умным и порядочным человеком. И там, где можно было, он не рубил с плеча, борясь с мнимыми врагами народа, выступающими де против государства.

Видимо, это обстоятельство, могу предположить, что т.н. куратор оппозиции, играющий немалую роль в принятии решений по санкциям и арестам конкретных лиц, находящихся в той или степени близости, контактов с бирликовцами и эрковцами представил своему ведомству и "наверх" в аппарат в таком виде мое досье, которое, в известной мере, спасло меня от более жестких мер со стороны власти.

Между тем, к концу 80-х, и особенно, начало 90-х, первые два года объявления независимости, обнажили, мягко будет сказано, еще больше их никчемность и несостоятельность как управленцев, не способных и нежелающих решать накопившихся ряд социальных проблем странового уровня Об этом и писал я открыто в целом ряде статей именно в названный период времени

Вот в самый раз вернуться к вышеупомянутому действу, разворачивающемуся на моих глазах и с моим участием в квартире .... дома №, стоящего недалеко от ЦУМА

"Ваше счастье, что пишете только на русском языке и не знают вас в народе, какие вопросы поднимаете там в трудах своих, а то давно исчезли бы у нас вы , как пыль на ветру. Но, Бахадыр Фахридинович, не по этой причине встречаем вас в таком формате. Сегодняшняя встреча отличается от прежних встреч. Вы догадываетесь, о чем я говорю. Ведь до сих пор, все эти месяцы, да, вы и сами заметили, что за вами присматривали наши люди. Другие, между тем собирали и собрали на вас всевозможную информацию. Мы тщательно их изучили и пришли к выводу, что нет за вами, вашей биографией ничего такого В общем поняли: вы чистый и можете принести пользу республике. Давайте посидим вместе и поговорим о том , для чего мы собственно и собрались"

- Да уж...ничего себе хорошенькое начало, и главное, как складно говорит, к чему бы все это представление – подумал я про себя, оглядывая представительную команду людей в штатском, сидевших вокруг большого, не хило накрытого стола..

Все они, молча и, казалось, оценивающе смотрели на меня . Говорил же, вернее, уже закончивший свою речь , и привставший со своего стула (их глава), улыбчивый полковник СНБ Бахадыр Ирисов.

Информация к сведению читателя. Происходило это в один из последних дней месяца октября 1993. В здании многоквартирного дома рядом с Цумом (и Театром Навои )

Далее случилось то, чего не ожидал никто, включая меня самого..

Будто с цепи я сорвался. В то мгновение, точно, крышу мне снесло. Я не владел собой, не контролировал свои чувства и мысли, ибо все пережитое за эти бесконечно долгие, длящиеся бесконечно по дурному месяцы, вырвалось из меня Как будто со стороны я услышал свой громкий и гневный голос Он, голос мой срывался на крик.: Кто вы такие, чтобы распоряжаться мной, чтобы такое творить с человеком... Верните мне работу ...

Дальше только помню, что я вдруг остановился, замолчал, сел на стул и стал приходить в себя, осознавая, что так нельзя себя вести В конце – концов, я даже не знаю, чего от меня хотят эти исполнители чьей то воли. ..

Разрядил обстановку Бахадыр Ирисов, о чем то и к месту пошутив, он подошел ко мне близко лицом к лицу , сделал паузу и неожиданно выдал негромко, обращаясь ко мне, но подняв глаза вверх:

наш "папа" предлагает вам работать с ним



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 21 (22). 08.2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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