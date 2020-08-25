Жизнь и судьба-4.5. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев

16:00 25.08.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (4-5 ).

( Из воспоминаний инакомыслящего)



"Жизнь человека полноценна лишь тогда, когда ее озаряют фундаментальные свободы" Атаназар Арифов.



Часть первая . "ЗАПРЕТНАЯ" ПЕРСОНА.

Гл.4. Вступление в должность аналитика президентского института ( ноябрь 1993г. .).



После слов "наш папа...", произнесенных полковником, еще не полностью осознав их смысл, обращаю внимание, что все люди, сидящие за столом, как будто сговорившись (или, словно по команде), медленно поднимаются со своих мест и покидают зал.



Я остаюсь один на один с Бахадыром Ирисовым, который продолжает говорить:

Бахадыр Фахридинович , вы понимаете о чем говорю, что это означает, если первое лицо государства предлагает человеку работать с ним? До вас доходит, что речь идет и об удостоенной вам чести и, главное, доверии.

Подумайте, да, очнитесь вы, наконец! К чему ваше донкихотство, кому оно нужно? С кем вы, против кого и чего собирались выступать? Разве для этого учились, защищали диссертацию, вернулись в свой академический институт, где начинали старшим лаборантом, после завершения учебы на философском факультете МГУ, публиковали научные статьи. Руководству даже известно, как вы в свое время, работая в названном институте ( философии и права АН УзССР) воевали в перестроечные годы с аксакалами науки, поднимали острые вопросы Давайте же, направим ваш пыл и знания в нужное русло, на пользу нашей стране...

Из уважения к нему, собрав остатки терпения, я был готов слушать и далее его монолог, содержание которого и направленность усилий оратора, подсказывали:

несомненно, это плод не только усилий одного полковника. Признаться, и речь произнесена без налета наигранности

Полковник остановился. По его взгляду, ясно, у него, на случай, есть в запасе другие заготовки, что ему следует сказать мне и пронять так, чтобы достичь желаемого результата, а именно, готовность мою принять предложение т.н. "папы". Но разговор наш пошел в ином направлении, когда я стал увиливать от

прямого ответа на это предложение. У меня был мотив и аргументы, почему не желаю работать с этой известной персоной власти, суть которой состояла в том, что не имею навыков работы в структурах власти, не тот характер, не умею опускать глаза перед начальством и т.п., что, известно, у ИАКа крутой

нрав...Словом, стал настаивать на том, чтобы мне вернули туда, откуда и взяли в начале апреля (1993) на допросы в МВД-

- Нет, поезд уехал. Ваше место уже занимает другой человек. Это не подлежит обсуждению – жестко ответил мне Бахадыр Ирисов.

Вы будете работать в структуре президента, рядом с ним. В крайнем случае, есть вариант и об этом мы подумали. Это статус аналитика в Институте мировых проблем при президенте Узбекистана.



К удивлению полковника, в тот момент, услышав про существование такого института, я не стесняясь, буквально стал ржать. И закончив смеяться, объяснился

- Нет, надо же такое учудить., какой идиот присоветовал? Создать институт мировых проблем. Это что же получается, СССР была мировой

державой, но никому в голову из Генсеков КПСС, ни последнему президенту СССР не приходила в голову таковая идея. Помнится, функционировали в

Москве институты США и Канады, Азии и Африки, но на мировые проблемы, извините, не хватало ни мощи в плане экономическом, военном, ни тем более,

специалистов .

Видимо, амбиции и возможности решать мировые проблемы имеются лишь у Узбекистана .

И не дожидаясь отповеди полковника, я отвлек его и отвлек так, что настала очередь смеяться и ему.

Смеялся он открыто, не боясь того, что и на него могут донести за не надлежащее поведение, в смысле того, что он допустил сближение дистанции (отбросил формальность, официоз в отношении с "политическим безработным") Ведь

никого уже не было в этой явочной квартире СНБ, его подчиненные ушли на улицу, устроив перекур, а может, так должно быть по задумке организатора сего

спектакля

Смеялся же он, Б.Ирисов оттого что я загодя сам развеселился от отчаяния, осознания в каком положении я оказался, памятуя каких крутых нравов президент ИАК. Например, совсем недавно, как я прослышал по новостям телефонным разговоров, читай, слухам намешанных, быть может, на домыслах, сплетнях, что якобы И Каримов распустил руки и ноги на известного в то время экономиста, научного работника по фамилии Узбеков. Последний, не то чтобы не оправдал ожиданий президента как экономист, а попросту будто не спорил, соглашался во всем с президентом И в итоге ... Я вдруг подумал об этом. Ведь как, никак я не трус, подобно персонажу известного фильма (Гайдая), но все же боюсь и боюсь иного исхода, если вдруг в роли писарчука или того же приближенного к телу верховного, не окажу (не проявлю) должного пиетета.... случись он разъярится на меня.

Разумеется, не стал говорить о своих сомнениях и тревогах, не выразил открыто и с вызовом свой отказ. Вместо этого рассказал полковнику один из серии анекдотов по –зверски, предварительно заметив следующее

- Боюсь, говоря об оказанном мне доверии президента и чести удостоиться его внимания, вы забываете о моей натуре. Не буду вдаваться в пространные рассуждения о том, кто я и какой бываю сам вспыльчивый..., но вот, размышляя о президенте и перспективе работы с ним, отношении его ко мне, расскажу вам пару анекдотов по- зверски А выводы делайте сами.

"Медведь сел на ежа и сказал: За что я любил покойного, так это за смелую критику снизу."

И еще.

"Медведь спрашивает волка:

-А ты , серый, мог бы относиться к зайцу по-человечески?

--Нет, я люблю его по-зверски!"

Пока он смеялся, я успел вставить примечание:

И скажите после всего этого, товарищ полковник, кто у нас выступит, и будет выступать в роли медведя и серого волка, а кто - ежа и зайца с другой.

И выводы были таковы, что остановились на варианте, согласно которому я даю согласие на готовность работать в вышеназванном президентском институте, но с условием, что, если дадут мне командировку в Алматы, где, по моим сведениям

там действует уже несколько лет при президенте Н. Назарбаеве институт , именуемый как Институт Стратегических исследованиями или вроде того.

- А для чего это вам?

- Изучу опыт работы, ознакомлюсь с документами, с направлениями исследований названного института..Думаю, мне удастся там собрать информацию при поддержке моих знакомых коллег по науке, которые занимают

не последнее место в Информационном управлении президента Казахстана ) После возвращения напишу на имя президента Узбекистана докладную записку с предложениями.

На этом и сошлись (пришли к соглашению) на встрече.

Это была одна из последних, нет, последняя беседа с полковником СНБ

Бахадыром Ирисовым. Больше мы с ним не виделись. Несколько месяцев назад (2020) один мой знакомый при разговоре о былом, возьми да и скажи: я сталкивался тоже с бывшим работником СНБ. Кстати, Ирисова назначали

замхокимом Наманганской области

На вопрос, а где он сейчас, я получил ответ.

- Он уже умер. Хороший был человек

Мысленно согласился с данным откликом о человеке. Во всяком случае, он не сделал мне ничего плохого, если не сказать, что помог мне не исчезнуть как пыль на ветру. Пусть покоится с миром его прах.

Но вернемся к делам земным Спустя неделю или менее того ( начало ноября 1993) , мне позвонили и попросили, чтобы прибыл с документами по адресу Проспект им Дружбы народов ( Проспект им. Ш Рашидова) ..к зданию,

находящемуся ...

Меня встретил, временно исполняющий функции директора института Вячеслав Голышев . На тот момент, будущий госсоветник президента И. Каримова, являлся работником секретариата президента.

- Ба, Бахадыр, сколько лет, сколько зим А кажется, только вчера было, когда мы с вами, чуть не каждое утро сталкивались у лифта в одном здании Академгородка,

где ...Ведь наш институт экономики находился этажом выше вашего института философии и права

После этого краткого вступления, дежурных фраз типа того, что как время быстро бежит , мы приступили к разговору, касающемуся

- Бахадыр, не стану расспрашивать относительно ваших одиссей. Видите, к нашей встрече я подготовился, собрал ряд ваших работ последних лет, опубликованных в журналах "Народ и Демократия", "Человек и Политика",

"Звезда Востока".

Вот читал сейчас до вашего прихода. Судя, по одним только заглавиям "Думать о Будущем", " О стереотипах политического мышления", "Паритет или Приоритет? Размышления о Правах нации и правах человека",

"Узбекистан на пороге XXI века", вы наш человек. Будем работать ...



8 ноября (08.11 ) 1993 г. на вкладыше моей трудовой книжки появилась надпись о принятии меня на должность старшего научного сотрудника

Помнится, это были дни, когда проходила подготовка визита президента И.Каримова в Великобританию, я собрался и полетел в Алматы. Завершив свои дела в столице Казахстана, я побывал и в Бишкеке, где тоже

По прибытию в Ташкент, на основе собранной информации, к концу ноября 1993 г. я написал докладную записку с соответствующими предложениями, которые

были приняты руководством института и переданы в аппарат президента. ....И спустя несколько месяцев... ...

Информация к сведению. В начале 1994 г указом президента И. Каримова Институт Мировых проблем перепрофилирован в Институт Стратегических и

Межрегиональных Исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) . Между тем данный факт на нынешний день искажен в информационной

хронике. Сегодня официально признается и указывается, что ИСМИ создан указом президента в 1992 г.

Так я приступил к своим обязанностям аналитика. То, о чем я размышлял, какого рода аналитические обзоры писал о реальном положении страны, точнее, социальных реалиях Узбекистана в течении 5 лет и 4 месяцах (с ноября 1993

вплоть до 16 февраля 1999 г.) были никому не нужны. В действительности, слова словами, а дела фактические власти, то, что я видел там, откуда многое видно, постепенно укрепили мою убежденность в том, что все и вся здесь опрокинуто

вверх ногами, что безнадега рождена властью, которая есть зло, читай, беда народа.



Гл.5. "НАШ ЧЕЛОВЕК" В ИСМИ. ПРЕБЫВАНИЕ В ИНСТИТУТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1993-1999 гг.)

Здесь на этом место здания Института, где теперь я начинал работать, помнится, были улицы старого города. Странно, точнее, по странному, символически звучащему названию, одна из этих улиц, на месте которого и выстроено настоящее здание президентского института именовалась "Розовый тупик". Об этом невольно подумалось и пришло на память, когда в первый же день, сидя в своем рабочем кабинете, окна которого как раз и выходили в сторону вышеупомянутой части старого города, вернее, давно уже не существующей улицы

Прошел первый рабочий день, второй, месяцы, а меня не покидало ощущение, что попал я в самое что ни на есть место, которое есть тупик И вскоре, это ощущение усилилось, потому что .... Почему? Вот об этом и хочу, как могу, рассказать в настоящем разделе. Впрочем, ничего нового об этом периоде моей "отсидки" в ИСМИ (1993-1999гг.) добавить не могу, как я уже писал прежде в заметке "Конституция Республики Узбекистан: Правда и Ложь" (www. centrasia.ru 04.12.2016). К месту привести следующий фрагмент названной заметки

"...не питая никаких иллюзий относительно власти, я отсиживался в названном институте. Правда, нет, нет, согласно планам работы, бывал в различных регионах республики, писал, без оглядки и страха аналитические записки. Разумеется, формально не существовало правила подчиняться приказу равносильному праву, хотя …. И я, забываясь, писал, что думал, то есть, старался быть честным и осмысливать социальную реальность, какой она передо мной являлась натурально.



Не забываются эти годы (ноябрь 1993- февраль 1999г.)… Вспомнишь один случай, другой …И смех и грех. Я вызван в Совет Безопасности. Как догадываюсь, будут вести со мной профилактическую работу. Передо мной сидит, судя по глазам, умный чиновник .



Он начинает с того, что де его попросил поговорить со мной руководитель Совета, куратор института профессор М. Рахманкулов. Далее он напоминает, что мне доверяют и поэтому последовательно повышают в должности.



- Бахадыр Фахридинович, в вашем институте, где коллектив состоит почти из полтораста человек, Вы являетесь одним из двух главных специалистов, а позволяете себе такое писать…, где ваша ответственность, от нее. Вас никто не освобождал..



- О чем Вы?



- Ведь, говорят, неглупый вы человек. А пишете в последней записке, которую нам передали из института, черт знает что …В обобщающих выводах того, что вы написали, есть такие слова, что будто, если не будут проводиться фактические реформы и т.д. и т.п., то, неминуемы социальные землетрясения и катаклизмы.



О чем Вы Говорите? Какие такие катаклизмы? Почему вы все драматизируете, почему надо думать о худшем?



Не таких записок ждет президент. Если не дай Бог, такая записка попадет ему на стол, то уверяю Вас, за эти ваши" катаклизмы", нам с вами и, в первую очередь, мне вставят катта клизма (большую клизму). Благодарите судьбу, что живете в такие времена, когда вам не угрожают оргвыводы с соответствующими последствиями. Впредь будьте благоразумны.



Так я жил и писал в течение всех лет пребывания в стенах названного солидного учреждения. Да, я числился главным специалистом, но случись, дирекция института организует "круглый стол" с привлечением экспертов из международных организаций, сотрудников посольств различных государств, мне позволяли присутствовать, но...не выступать, попросту не видели в упор, моей поднятой рук, упреждая мои попытки сказать свое слово Говорили мне в лицо: у вас, безусловно, Бахадыр- ака, есть интересные мысли, но их требуется нам причесывать в другую сторону..



Я был там, откуда как ниоткуда видно, что кругом все безнадежно. Прошел год, другой.. Долгих по бесконечному дурных 5 лет. И 16 февраля 1999 г. после известных событий в Ташкенте, я понял, что должно кончать с этой призрачной жизнью и подал заявление об уходе с работы..

Р. Ш. Сайфулин, замдиректор института, переведенный в эти же дни на должность директора, пришел в замешательство и просил повременить меня с принятием окончательного решения, что может, одумаюсь. …Тем не менее, через неделю я вновь повторил попытку.



Я наконец решился, сделал свободный выбор и ...ушел отнюдь не в никуда, а на улицу, прислушавшись к своему внутреннему голос, который не переставал все эти годы повторять хрестоматийную истину, что повторял как подсказывал философ – классик: идите на улицу, где чтобы говорить и писать, что думаю об этой стране, о наступивших смутных временах, и природе власти. Уже через несколько месяцев того же 1999 г. получил приглашение Центра Исследований Проблем Мира и Развития "Форум" (Москва) принять участие на конференцию "Центральная Азия –Кавказ: формирование политической системы, демократия и национальная безопасность". Названная конференция (26-29 мая, 1999 г. Москва ) собрала представителей ведущих научных -исследовательских центров и университетов из России, Украины, Молдавии, Армении , Германии, Швеции и США.. За Центральную Азию, так получилось, с докладами выступали бывший министр иностранных дел Туркмении Авды Кулиев, бывший работник Института Стратегических и Межрегиональных Исследований при президенте Узбекистана Бахадыр Мусаев и директор Казахстансокого института стратегических исследований при президенте Казахстана Ермухамет Ертысбаев. В названной последовательности их доклады .

Кстати, должно к сведению заметить, что доклады вышеупомянутых участников в названной последовательности (и опубликованных в книге "РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ" М.1999 с 3-298) носили следующие оглавления.

"Диктаторство угрожает национальной безопасности центральноазиатских народов", "Общая оценка современной современной социальной и социально-политической обстановки в республике Узбекистан" , "Казахстан после президентских и накануне парламентских выборов 1999 года (анализ расстановки основных политических сил в республике)".

Я задышал полной грудью, словом, "распустился" и дал себе волю Спустя год, в международном общественно-политическом журнале "Центральная Азия и Кавказ", выходящем в Швеции на русском и английском языках опубликована моя статья "Узбекистан: Региональная Безопасность и Социально Опасные Тенденции Развития Общества" (см одноименный журнал №3(9) 2000, с 107-114) И пошло- поехало.

Но видимо, не был я оставлен без присмотра, так как вскоре мне было предложено место главного специалиста по методике и методологии социологических исследований НПО "Ижтимой Фикр" (Общественное мнение). Хватило меня, вернее будет сказать, терпели меня не долго. В середине апреля 2001 г, после возвращения в Ташкент из Бишкека, где выступал на конференции с докладом "Информационная безопасность Узбекистана"... как …едва я вошел в свою квартиру, так раздался телефонный звонок. На телефоне "висел" первый заместитель директора Центра "Общественное мнение", профессор О. Б. Ота-Мирзаев.



- Бахадыр, ставлю тебя в известность: руководство "Ижтимой Фикр" прервала с тобой трудовой договор. Пожалуйста, забери свою трудовую книжку.

И еще просьба личная, постарайся не встретить в коридоре Рано Ахатовну (Р. А. Убайдуллаева, директор НПО "Общественное мнение", академик АН Республики Узбекистана – прим Б.М.) Боюсь, если столкнешься с ней в коридоре, ее может хватить инфаркт. Пока ты был в Бишкеке, ее уже вызывали на ковер в аппарат президента из – за тебя. На ней лица нет..



- Хорошо я так и сделаю. Но что ты- то переживаешь? Да, что с ней могут сделать?! Ведь она подруга Татьяны Акбаровны Каримовой . еще со времен совместной их работы в Институте экономики в 80-е гг., когда ее супруг был первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии, ... .



- Да, замолчи ты, Бахадыр. Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Ты не представляешь, насколько все это серьезно.. Ты, там, на конференции, видимо, такое наговорил…



И вот я снова свободный безработный, как в прошлом я снова "политический безработный", читай, человек с волчьим билетом, которого никуда не берут. Все возвращается на круги своя.

Но мир не без добрых людей..

Вплоть до 2004 г., пока не достиг пенсионного возраста, выживал во многом, благодаря тому, что зарабатывал себе на жизнь в качестве интервьюера в исследовательской группе "Азия – Эксперт", руководимой социологом А. Ильхамовым.. Перепадало и от радиостанции "Озодлик" (узб служба Радио Свобода", BBC, ...



Чего в жизни не бывает! Выкидывает же коленца эта жизнь, когда не ждешь… Так, будто именно после того, как меня клеймили, навешивали ярлыки, типа, "враг нации", "маэстро черных дел", "интеллектуальный провокатор" и т.п., а газета "Правда Востока" удостоила меня своим вниманием, опубликовав на своей странице статью "Пишущий в угоду посторонним

Однако теперь я поистине свободен и могу следовать принципу



"Не надо слушать ни друзей, ни врагов, когда совесть говорит: Поступи так"



(Серж Московичи. Машина, творящая богов)

Но за все надо платить. Я говорю равно о цене не свободы и свободы, зная и утверждая, что не свобода – не жизнь, во всяком случае, для подобных мне людей.



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 23-25 08 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598360400

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