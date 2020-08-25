Александрия (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин

21:07 25.08.2020

Густерин П.В.



АЛЕКСАНДРИЯ



(статья из энциклопедического справочника

"Города Арабского Востока")



АЛЕКСАНДРИЯ (Alexandria) – город на севере Египта, административный центр мухафазы Александрия.



Население – ок. 3,9 млн чел. (2005), с пригородами – ок. 4,5 млн чел. Второй город в стране по численности жителей.



Расположена на берегу Средиземного моря, в дельте р. Нил, к западу от рукава Рашид, вблизи озера Марьют.



Климат субтропический. Средняя температура января – +14°С, июля – +26°С. Среднегодовое количество осадков – 194 мм.



Международный аэропорт "Эн-Нуза"; порт (связан судоходным каналом Эль-Махмудия с р. Нил); железнодорожный узел; узел автодорог, в т.ч. автомагистраль Александрия–Каир. Вблизи Александрии – автомагистраль Каир–Триполи (Ливия).



Кожевенно-обувная, машиностроительная, металлообрабатывающая, нефтеперерабатывающая, пищевая, радиотехническая, табачная, текстильная, химическая, цементная промышленность. Судостроение, судоремонт. В районе Александрии – добыча природного газа, поваренной соли.



Курорт. Туризм.



Университет, Арабская академия морского транспорта.



Летняя резиденция Президента Египта.



Одна из резиденций Папы и Патриарха Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки (глава Александрийской Православной Церкви; патриарший храм – собор Благовещения Пресвятой Богородицы). Резиденция Патриарха Коптской Католической Церкви (александрийского обряда).



Штаб-квартира Федерации арабских морских портов.



Генеральное консульство РФ. Российский центр науки и культуры (Росзарубежцентр). Подворье Русской Православной Церкви (Александро-Невский храм).



Основана Александром Македонским (336–323 до н.э.) в 332 г. до н.э. на местоположении поселения Ракотис. Позже назывался также Александрия-Магна (Великая Александрия) в отличие от города Александрия-Минор (Малая Александрия), позже известная под названием Александретта (в настоящее время – Искендерун (Турция). Быстро развивалась благодаря торговле. При эллинистической династии Птолемеев (Лагидов; 305–330 до н.э.) – столица Египта и центр эллинистической культуры с населением до 350 тыс. чел. Здесь находилась крупнейшая в свое время Александрийская библиотека и один из главных центров науки и культуры древности Александрийский мусейон. В 280 г. до н.э. на острове Фарос был построен знаменитый Фаросский, или Александрийский маяк, одно из "Семи чудес света" (рухнул в 1326 г. в результате землетрясения). В 48 г. до н.э. оккупирована римским войском под командованием Гая Юлия Цезаря, вызвавшим восстание жителей города (т.н. "Александрийская война"), в 30 г. до н.э. – Гая Октавия, будущего римского императора Октавиана Августа (27 до н.э. – 14 н.э.). С 30 г. до н.э. – в составе Римской республики (с 27 г. до н.э. – империи; административный центр провинции Египет). Один из главных духовных центров раннего христианства, позже – христианского богословия. Во времена гонений на христиан, император Диоклециан (284–305) в 295 г. повелел разрушить город. Упадок Александрии усугубился возвышением Константинополя в IV в. В 395–642 гг. – в составе Византийской империи. В 642 г. была занята арабами на основании договора с коптами и вошла в состав Арабского халифата. В 645 г. взята византийцами, возвращена арабами в 646 г. В 661–750 гг. – в составе Дамасского халифата (династия Омейядов), в 762–868 гг. – Багдадского халифата (династия Аббасидов (750–1258), в 868–905 гг. – государства тюркской династии Тулунидов. В 905–935 гг. – вновь под властью Аббасидов. В 935–969 гг. – под властью тюркской династии Ихшидидов (наместники багдадского халифа). В 969–1171 гг. – в составе Каирского халифата (династия Фатимидов (909–1171; в Египте с 969 г.), в 1171–1250 гг.– государства курдской династии Айюбидов. В 1174 г. флот Королевства Обеих Сицилий (династия Готвилей (1091–1195) предпринял осаду города, но был разбит правителем Египта Салах-ад-Дином Юсуфом бен Айюбом (основатель династии Айюбидов; султан в 1175–1193 гг.). В 1250–1517 гг. – в составе государства мамлюков (тюркская династия Бахри (1250–1390) и черкесской династии Бурджи (1382–1517). В 1326 г. пострадала от землетрясения. В ХIV в. прекратил существование канал, соединяющий порт Александрии с Нилом. Ок. 1480 г. была укреплена крепостью Кайт-Бей для защиты от турок-османов. После открытия Васко да Гамой (1469–1524) пути в Индию вокруг Африки (1497–1499) Александрия потеряла значение центра транзитной торговли с Индией. С 1517 г. – в составе Османской империи (тюркская династия Османлы (1281–1924) (пострадала в ходе турецкого завоевания Египта). В 1767–1804 гг. – под властью мамлюкских беев. В 1798 г. население Александрии – ок. 5 тыс. чел. В ходе Египетской экспедиции (1798–1801) Н.Бонапарта (император в 1804–1815 гг.) оккупирована французскими войсками (место высадки французского экспедиционного корпуса 1 июля 1798 г.). 25 июля 1799 г. под Александрией произошло сражение между французскими войсками и турецко-британским десантом, завершившееся разгромом последнего. 20–21 марта 1801 г. под Александрией между французскими и британскими войсками произошло сражение, в результате которого французский экспедиционный корпус был разбит. В 1805–1953 гг. – под властью династии паши Мухаммеда Али (1805–1849; с 1867 г. – хедивы, с 1914 г. – султаны, с 1922 г. – короли). Возрождение Александрии относится к 1-й половине XIX в.: при паше Мухаммеда Али в Александрии были сооружены верфь и канал Эль-Махмудия (1820). В 1856 г. первая в Африке железная дорога связала Александрию и Каир. В ходе Британско-египетской войны 15 июля 1882 г. после длительного обстрела Александрии с кораблей британский десант овладел городом для установления колониальной власти над Египтом. В 1901 г. в Александрии был основан журнал "L’Economiste Egyptien". К 1907 г. ок. ¼ населения Александрии составляли иностранцы, главным образом, британцы. В 1914–1922 гг. – в составе Султаната Египет (под британским протекторатом). Один из центров восстаний 1919 и 1921 гг. против британских колонизаторов. В 1920 г. приняла ок. 4 тыс. беженцев из России. В 1922–1952 гг. – в составе независимого Королевства Египет в качестве летней резиденции короля. В 1924 г. в Александрии была основана газета "ас-Сафир" ("Посол"). В 1932 г. население Александрии – 573 тыс. чел. В 1938 г. в Александрии был открыт филиал Каирского университета, на базе которого в 1942 г. был образован Александрийский университет. В годы Второй мировой войны (1939–1945) – главная база сил антигитлеровской коалиции на Средиземном море, подвергалась ударам со стороны Германии. В октябре 1944 г. в Александрии состоялась конференция семи арабских государств, по завершении работы которой был подписан Александрийский протокол, предложивший Пакт Арабской лиги, который лег в основу образованной в 1945 г. в Каире Лиги Арабских государств. В 1952 г. население Александрии – ок. 1,1 млн чел. В 1953–1958 гг. – в составе Египетской Республики. В ходе Тройственной агрессии (1956–1957) 31 октября 1956 г. подверглась удару британской авиации. В 1958–1971 гг. – в составе Объединенной Арабской Республики. В 1960 г. население Александрии – ок. 1,4 млн чел. 5–11 сентября 1964 г. в Александрии состоялся 2-й саммит арабских государств, утвердивший решения о создании Организации Освобождения Палестины. В 1966 г. население Александрии – ок. 1804 тыс. чел., в 1970 г. – 2032 тыс. чел., в 1976 г. – ок. 2,3 млн чел. С 1971 г. – в составе Арабской Республики Египет. В 1977 г. население Александрии – ок. 2,4 млн чел., в 1990 г. – ок. 3,2 млн чел., в 1996 г. – 3339 тыс. чел. (с пригородами – ок. 3,7 млн чел.). В 2002 г. состоялось открытие возрожденной Александрийской библиотеки.



Римский амфитеатр (II в.), колонна Помпея (III в.), катакомбы Ком-аш-Шавкафа (IV в.), церковь Св. Саввы (VI в.). На руинах Фаросского маяка в XV в. была возведена крепость Кайт-Бей, сохранившаяся до наших дней. Мечеть Абу-ль-Аббаса (XVIII в.).



Состоит из Старой части и Новой части, растянувшихся вдоль берега моря.

Шесть музеев, в т.ч. Военный, Греко-римских древностей, Изящных искусств, Королевских драгоценностей, Национальный, Морской биологии.

Дворцы: Рас-эт-Тин (XIX в.), Мухаммеда Али (XIX в.), аль-Мунтаза (XX в.; бывшая летняя резиденция королевской семьи, в настоящее время – Республиканский дворец, предназначенный для приема глав иностранных государств).



Памятники Александру Великому, Мухаммеду Али, Сааду Заглюлю и др.

Вблизи Александрии, в местечке Абу-Мена, находится могила св. Мины (ум. в 296 г.) и сооружения византийской эпохи, включенные в 2001 г. ЮНЕСКО в Список культурного и природного достояния человечества.