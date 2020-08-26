|Экономика хануриков. Агентство по инвестициям Киргизии возглавил очередной киндер-сюрприз - 30-летний Нурик Баясов
22:47 26.08.2020
БАЯСОВ Нурадил Мирбекович
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[18.09.1989 - ..]
Род. в г. Талас. Кыргыз
с января 2017 - зав. отделом продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению и защите инвестиций.
с 6 марта 2019 - зав. сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства
заведующий сектором инвестиций и государственно-частного партнерства отдела экономики и инвестиций Аппарата правительства Кыргызской Республики;
заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР,
врио директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР