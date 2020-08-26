Экономика хануриков. Агентство по инвестициям Киргизии возглавил очередной киндер-сюрприз - 30-летний Нурик Баясов

22:47 26.08.2020

БАЯСОВ Нурадил Мирбекович

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[18.09.1989 - ..]

Род. в г. Талас. Кыргыз



с января 2017 - зав. отделом продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению и защите инвестиций.



с 6 марта 2019 - зав. сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства



заведующий сектором инвестиций и государственно-частного партнерства отдела экономики и инвестиций Аппарата правительства Кыргызской Республики;



заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР,

врио директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР