 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Командующим Силами особого назначения Службы Госохраны Казахстана стал особо верный Елбасы нукер из племени дулат - Ардак Ашимбекулы
09:17 28.08.2020

Генерал-майор Ардак Ашимбекулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны - командующим силами особого назначения.

Родился Ашимбекулы в Джамбульской (Жамбылской) области. Казах племени дулатСтаршего жуза (орды).

В 1999 году закончил Военный институт Пограничных войск Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический университет.

С 3 мая 2013 - апр. 2014 - первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник Службы безопасности Президента

С 21 апр. 2014 - 14 нояб. 2018 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальник службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

С 14 нояб. 2018 - 13 июня 2019 - начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан

с 13 июня 2019 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальник службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

c 28 авг. 2020 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующий Силами особого назначения

генерал-майор Службы Государственной охраны (5.05.2016)

награды:
орден "Айбын" ІІ степени;
8 медалей, ·
Специальный юбилейный знак "75 лет Военному институту КНБ РК";
Благодарности от имени Президента РК и Руководства Службы;
Почетная грамота Службы охраны Президента Республики Казахстан

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598595420
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