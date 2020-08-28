Командующим Силами особого назначения Службы Госохраны Казахстана стал особо верный Елбасы нукер из племени дулат - Ардак Ашимбекулы

09:17 28.08.2020

Генерал-майор Ардак Ашимбекулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны - командующим силами особого назначения.



Родился Ашимбекулы в Джамбульской (Жамбылской) области. Казах племени дулатСтаршего жуза (орды).



В 1999 году закончил Военный институт Пограничных войск Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический университет.



С 3 мая 2013 - апр. 2014 - первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник Службы безопасности Президента



С 21 апр. 2014 - 14 нояб. 2018 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальник службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.



С 14 нояб. 2018 - 13 июня 2019 - начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан



с 13 июня 2019 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальник службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.



c 28 авг. 2020 - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующий Силами особого назначения



генерал-майор Службы Государственной охраны (5.05.2016)



награды:

орден "Айбын" ІІ степени;

8 медалей, ·

Специальный юбилейный знак "75 лет Военному институту КНБ РК";

Благодарности от имени Президента РК и Руководства Службы;

Почетная грамота Службы охраны Президента Республики Казахстан