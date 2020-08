Выгнан на пенсию влиятельный "южанин" вице-спикер Сената Казахстана Бекназаров

09:28 28.08.2020

Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.



Ранее он был депутатом Мажилиса Парламента.



Также сообщается, что указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Бектаса Бекназарова. Он работал в должности заместителя председателя Сената.



АБДИРОВ Нурлан Мажитович

[12.01.1961 - ..]

Род. в селе Аксу-Аюлы, Шетский район, Карагандинская область, Казахская ССР). Казах.



В 1982 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР.



В 1982-1984 годах - преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР.



В 1984-1988 годах - адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР.



В 1987-1997 годах - преподаватель, старший преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан.



C июля 1997 по май 2000 года - секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.



C мая 2000 по декабрь 2000 года - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.



C января 2001 по сентябрь 2002 года - заместитель Председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.



C сентября 2002 по сентябрь 2004 года - государственный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан.



C сентября 2004 года - заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан.



C апреля по июнь 2005 года - заместитель заведующего Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан.



C июня по 8 сентября 2009 года - заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан - заведующий Секретариатом.



С 8 сентября 2009 года по 16 ноября 2011 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.



С 18 января 2012 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва



С 03.2016 - 28.08.2020 - депутат Мажилиса Парламента РК 6-го созыва, С 25.03.2016 - пред. Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.



с 28.08.2020 - депутат Сената Парламента РК /назначен указом Президента РК/



полковник



БЕКНАЗАРОВ Бектас Абдыханович

[12.09.1956 - ..]

Род. в с. Тесиктас Джувалинского р-на Джамбулской обл. Казах.



Окончил юрфак КазГУ (1983).



кандидат юридических наук Российской Федерации, тема диссертации: "Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации" (2005). Владеет английским языком.



В 2001 году председательствовал на процессе в Верховном суде над Акежаном Кажегельдиным. За неоднократное получение взяток в крупном размере путем вымогательства и злоупотребление должностными полномочиями суд приговорил бывшего премьер-министра Казахстана к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Судебный исполнитель Центрального райсуда гор. Джамбула; консультант, старший консультант отдела юстиции Джамбулского облисполкома (1978, 1981-1983);

Народный судья Джувалинского райсуда (1984-1990);

Судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (1990-1996);

Председатель Жезказганского областного суда (1997);

Председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда (07.1997-12.1999);

Директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2000-06.2000);

Судья Верховного Суда Республики Казахстан (2000-2002);

Председатель Атырауского областного суда (02.2002-11.2006);

председатель специализированного финансового суда Алматы (2006-2009)

председатель Актюбинского областного суда (04.2009-04.2011);

В 15 апр. 2011 - 16 окт. 2013 - пред. Верховного суда РК.

С 16 окт. 2013 - 11 авг. 2014 - пред. Высшего судебного совета при Президенте РК.



С 08.2014 (переназначен указом 14.09.2017) - 28 авг. 2020 - депутат Сената Парламента РК (назначен указом президента). Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 04.09.2014), переизбран (с 17.10.2014), Член Комиссии по регламенту и депутатской этике (с 23.10.2014),



зам. пред. Сената Парламента РК с (с 16.09.2016-28.08.2020)



Заместитель председателя Координационного совета Международного союза юристов (с 03.2012);



Член Координационного совета Международного союза юристов



Награжден орденами "Парасат" (12.2011), "Барыс" ІІІ степени (12.2016);2 медалями.



Женат. Трое детей