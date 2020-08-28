Жизнь и судьба-6.7. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев

00:01 29.08.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (6-7)

(Из воспоминаний инакомыслящего).



"Жизнь человека полноценна лишь тогда, когда ее озаряют фундаментальные свободы" Атаназар Арифов.



Часть вторая. ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК.

Вводное слово

Прежде чем продолжать, точнее, начать разговор над второй частью воспоминаний, которая затрагивает период моей жизни с 2000 по 2020 гг , я бы хотел сказать следующее.

Необычно начался сегодня ( 27.08 2020) день, потому необычный, что с утра зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос человека (Х), с которым не общался полтора – два десятка лет.

(Х)-- Бахадыр, привет. Прочитал днями твои заметки в интернете. Хотя и ранее, не пропускал, но вот эти, они особенные. Вот и не удержался, решил позвонить тебе, перекинуться парой слов насчет жанра выступления и того, о чем ты уже успел в них сказать. Меня впечатляет, как ты продолжительное время не перестаешь писать на запретные темы, поднимаешь серьезные вопросы и притом, что отошел от языка академичности ...

(Б.М.)-Ну, ты погоди. Во – первых, здравствуй! Я удивлен и рад тому, что объявился, звонишь мне Теперь можешь продолжить. Конечно, жду аплодисментов. Если же серьезно, давай замечания по моим избранным страницам "Жизнь и Судьба"

(Х) - Да, ничего дельного пока не могу предложить в смысле критического, того, что ты взял бы на вооружение . Но хорошо и то, что ты отвлекся от всего, что происходит сегодня. Ведь преходящи многие вещи, на что ты, между прочим, столько лет тратишь время, силы. Разумеется, есть вещи у тебя и серьезные. Не говоря о целой серии статей, очерков, написанных в различных жанрах, первую же очередь, считаю, заслуживают внимания, опубликованные в свое время на сайтах электронные версии твоих книг "Узбекистан независимый: Реформы или Бунты?"(2003), "Андижанский Веер –Машина для Убийства"(2007), "Фитрат – Наше Национальное Духовное Богатство"(2017).

Жаль, что заметки о джадидах, хорошо заявленная своим началом, несколько лет назад книга "Бухара как она есть времен династии мангытов, не нашли продолжения

Тем не менее, молодца, что сейчас избрал себе дело заняться воспоминаниями. Надеюсь, что придет твое время еще при жизни

(Б.М.)- Да уж...Поражен твоей осведомленностью .., что следишь, чем я занимался....Еще раз спасибо за пожелания и признание. Это такой будто пустячок, когда тебя хвалят, а приятно. Все мы человеки с присущими нам слабостями. Ну, да ладно все обо мне и обо мне. Я тоже тебя не забывал. Как был у тебя на квартире, помню твою завидную большую библиотеку и рыжеватого очень не маленького пса с поражающим не только своим видом, а и именем "Сэр". Ты, кажется, на мое недоумение, как я рассматривал его лик "боксера" при удлиненной морде как у немецкой овчарки, уши "лабрадора", сказал со смехом, что метис он, но "Сэр" настоящий.

(Х)- Память у тебя хорошая. С того времени прошло 20 лет. "Сэра" я давно похоронил. Ведь виделись мы тогда, в конце 90-х или самом начале 2000 г.. Ты уже не работал, бедствовал. Помнишь, я свел тебя с одним японцем и ты прочитал ему в частном порядке лекцию (не за голое спасибо ) об Узбекистане

Перевожу грустную тему на разговор о сегодняшнем житие, связанном ..

(Б.М.)-Знаешь, у меня тоже собака, восточноевропейская овчарка.- подарок дочери . Она меня поздравила десять лет назад ( где – то в конце декабря 2010) с наступающим новым 2011, прислав мне двухмесячного щенка. вышеназванной породы. Я было хотел назвать его "Юлдашем" (т.е. "Другом") или смеха ради "Шариком", а подумав, дал имя "Барон", памятуя, что у дочери рос щенок ( лабрадор) Его звали "Принц".

С того самого предновогоднего дня 30 декабря 2010, , когда один из моих внуков (старший сын дочери) принес маленького щенка, я узБек превратился в слугу своего "Барона". В конце этого 2020 г. ему исполнится 10 лет. Учитывая, что 1 год собачьей жизни приравнивается к 7 человеческим летам, то моему псу 70. Вместе с ним стареем, правда, не собираемся стать стариками

(Х) - Бахадыр, это замечательно, что рядом с тобой .., что не один ты. Это поистине подарок судьбы, что вы нашли друг друга. Помнишь, пронзительные строки Конрада Лоренца из его работы "Человек находит друга", посвященные дружбе человека и собаки - спутника жизни человека. Впрочем, что это такое бесполезно объяснять тому, кто не любит собак, не растил их и не имеет опыта общения ....

(Б.М) – К месту вставил ты книгу лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца, не подозреваешь, что дал мне импульс для дополнительного сюжета, в т.ч. и композиции при работе над воспоминаниями. Ведь, между прочим, по случаю издания на русском языке (в 1982 г) названной книги, написанной и изданной в Лондоне на английском языке ( 1969) К. Лоренц во вводном слове, читай, От автора отмечал:

"Обе мои книги – и "Кольцо царя Соломона", и "Человек находит друга" - можно рассматривать как небольшие и весьма скромные введения в этологию" А ведем то мы с тобой, по сути, разговор, касающийся в некотором смысле об этой самой этологии или греческом слове "этос", известно, подразумевающем нравы, привычки, обычаи. Я же и буду отчасти в дальнейшем, воспроизводить свои избранные, самые яркие страницы, где, на мой взгляд, и найдут отражение нравы общества, как ведут себя люди в определенных обстоятельствах

(Х) – Рад, что чем-то помог тебе, дал импульс. А вообще на прощание, брат, скажу следующее.

Желаю, более всего тебе не стать стариком и, главное, пиши, пиши. Думаю, я понял твою затею воссоздать памятные страницы своей жизни. Эта книга нужна, чтобы выплеснуть от души и для души свои добрые чувства, скинуть прочь и жабу из груди. Она, книга воспоминаний, прежде всего, преследует цель оставить о себе память своим детям, внукам, какой ты был на самом деле, несмотря на все наветы, клевету, ...

(Б.М.)---Спасибо! Верно, в точку попал, в том числе, когда сказал и про жабу и, когда пожелал мне писать. И как же иначе, страна должна знать не только своих героев, а и антигероев ( конечно, являющимися таковыми в моем представлении и восприятии различных людей, с которыми встречался ) А я человек Живой. Ты понимаешь о чем я говорю По этому поводу, к месту напомнить крылатую фразу Ж.Ж. Руссо " Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней"

Знаешь, ушел я из тех стен института и начал снова чувствовать жизнь А все живое не терпит ложь, несвободу. Каким же надо быть слепым и глухим, оторванным от жизни общества, т.е. полным идиотом или бездушным, чтобы не видеть и не слышать, как выросло число очень богатых людей, особенно во власти, или приближенных к ним по линии родства и т.п. на фоне ...Разве не очевидна обнаженность социальных реалий, где картины явлений: с одной стороны, в разы выросшего воровства, кумовства, коррупции; с другой - бедности множества, умножения числа безработных. Беда и в том, что при всем при этом, как "наверху" и "внизу" стали доминировать холуи, а среди умственно обслуживающих власть - "люди в ошейниках" (С. Мадалиев) ...Что же остается человеку вслед за тем, что он видит, слышит кругом, рефлексирует, анализирует? Выбор только один для всякого честного, пишущего человека и он связан с необходимостью писать и писать. Так что замечу и я напоследок. Еще раз спасибо, я благодарен тебе за внимание, что позвонил мне. Своевременен твой звонок и слова пожелания Да, и куда мне деться, так я устроен, что будучи непоседой с детства, с возрастом превратился в возмутителя спокойствия Точно, не про меня писаны строки А. Галича.

" А молчальники - все вышли в начальники.

Промолчи – попадешь в богачи

Промолчи – попадешь в первачи

Промолчи – попадешь в палачи"



Глава первая. Пытаюсь жить как все, жизнью, которой не должны жить все (2000 -2004 гг.).

Зря, что ли у меня будто хорошая библиотека,. Здесь, помимо избранных сочинений известных классиков художественной и философской литературы , собраны различного рода книг на социально- политическую проблематику

- К лешему эту политику - сказал я себе как то в один из дней начала, казалось бы, новой, беззаботной жизни безработного. И решив повеселиться, взял с полки Хармса. Сижу себе в кресле и листаю страницу за страницу, читаю. . Вот, например, оказывается.

"Ходасевич однажды одолжил у Городецкого сто рублей, от Гумилева ушла жена. Блок подрался с Нарбутом..., а Мариенгоф, моясь в ванне, больно ударился головой, ----много интересного можно рассказать о русской литературе начала ХХ века".

Но вспомнил, что во дворе ныне начало XXI столетия и чай живу не в серебряном веке какой –то --имперской России, а в родной стороне, именуемой суверенной демократической республикой Узбекистан. Так записано в статье 1 нашего Основного Закона. Вспомнил и перестал смеяться, хотя надо сказать много интересного и в нашей жизни. Об этом, собственно, сказ мой, согласно озаглавленному, то есть о том, как было собрался жить как все, а как случилось и, по обыкновению, случается со мной по жизни, ибо по определению не может быть по другому у инакомыслящего.

Итак, начало первой моей пятилетки, наступившего столетия. За спиной остался один из периодов моей жизни, когда я не прогнулся, не сломался, не влился в ряды людей со "стадным единомыслием" (В. Ахунов). Правда, сознаюсь, отсиживаясь в ИСМИ, не пытался понапрасну переходить черту, даже более того, без малейшей толики критики существующей власти , пытался для себя работать продуктивно, опубликовал ряд своих теоретических разработок, например, о ценностных аспектах реформирования общества в контексте интеграции (1996), пути создания в Узбекистане новой модели СМИ (1997), о проблемах перехода от полиэтнической культуры к гражданской нации(2000), о критериях адекватности в оценке социальных процессов в Узбекистане (1998), актуальности идей Ал –Матуриди в XXI веке(2000)

Нет, это было отнюдь не проявлением инстинкта самосохранения, я писал без оглядки, просто не гнал волну в себе, а читал, наблюдал за банальным нашим злом, находясь в самом центре его территории, размышлял, словом, изучал А когда грянул гром 19 февраля 1999 г, не откладывая долго ящик, как я уже писал выше в предыдущем разделе первой части воспоминаний, уволился из ИСМИ

И вскоре я уже "наследил" и притом "наследил" так по полной, что нельзя было и помыслить, что меня возьмут на работу по профессии после увольнения с НПО "Общественное мнение" из- за моего (упомянутого выше) выступления на международной конференции в Бишкеке. Запамятовал, какая эта была конференция (название, тематика), но не забыл, что я выступал после Олега Панфилова, директора центра экстремальной журналистики (Москва). У нас с ним совпала тематика. Олег Валентинович говорил о состоянии обеспечения информационной безопасности в России, я – в Узбекистане. Обратил внимание, что нас обоих внимательно слушал и задавал вопросы, присутствующий здесь же молодой пресс-секретарь президента Акаева. Тогда еще подумал: сегодня уже будет известно в аппарате президента Каримова, о чем я говорил, кого и за что критиковал в этом вопросе. Как пить дать, что забракуют меня снова и снова как социолога, философа ...От судьбы таковой, видимо, мне не убежать Не помню, кто сказал, но похоже и про меня будто " Быть забракованным в во всех профессиях – такова была моя судьба"

На самом деле, не долго я ждал, как вот тогда и накатила новая волна... Мало того, что от меня теперь дистанцируются, многие знакомые, связанные со мной по роду научной деятельности, а элементарно (попросту) шарахаются. И в это самое время, как сейчас помню, был в трансе, я не знал, что же делать, как и на что жить, выживать. Как – то на исходе 2001 г, случайно на улице Ташкента столкнулся с Вольфгангом Шрайбером, руководителем центральноазиатского представительства фонда имени Конрада Аденауэра. ( В. Шрайбер уйдет в отставку летом 2002 г, покинув пост из – за пенсионного возраста – прим Б.М.). Он знает, где я работаю, вернее, полагает, что там же в ИСМИ, где мы неоднократно встречались на "круглых столах. Перекидываемся словами и г-н Шрайбер, добрая душа, проявляет искреннее сочувствие к моему положению и готовность помочь мне устроиться на работу. Слушаю, как горячо и убедительно Шрайбер говорит, что он в очень хороших отношениях с некоторыми персонами из высшего эшелона власти, например, с председателем Центрально Банка республики Файзуллой Муллажановым. И действительно, через несколько дней мне звонят и очень вежливо просят зайти по вопросу трудоустройства в банк, находящийся недалеко от центра города между парком Победы и началом Софийского проспекта. В разговоре с одним из сотрудников названного банка, становится ясно, что они намереваются создать социологическую группу, и как раз заняты поисками подходящей кандидатуры для ее руководителя. Мне было сказано, что меня рекомендовали авторитетные люди и меня возьмут в таковом качестве И если я согласен, то они позвонят, когда мне придти к ним в отдел кадров с документами и далее, приступив к работе, начать собирать самому команду Но прошел день, второй, неделя и никто не позвонил. Все же и то хорошо, что на моем пути жизни встречались живые люди

Итак, начало 2000 х гг. Позади остались .... наступили времена, когда президент И. Каримов вслед за выдвинутой им ранее идеи –фикс об Узбекистане как государстве с великим будущим, дальше прОславился , приписываемыми ему мудрыми высказываниями типа:

"Не построив новый дом - не разрушай старого" , "Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей" И это цитируется в различных изданиях Узбекистана. А он (И. Каримов) повторяет их снова и снова из года в год. Между тем, как первое изречение принадлежит Жан –Жаку Руссо (1712 – 1778), второе из инаугурационной речи Дж. Ф. Кеннеди, 35-го президента США ( 1961-1963)

И это президент страны, история древнего народа и его духовного наследия которого исчисляется многими и многими сотнями лет.

Он утверждает "мы строим новую жизнь", что республика идет по пути углубления и расширения реформ во всех сферах жизни , громогласно заявляет : "Двадцать первый век – Век Узбекистана!" Мне же в голову идет одна из историй, не отраженная ни в одной официальной хронике событий, между тем и она, на мой взгляд, ярко свидетельствовала о том, с чем и, кем руководимые, вступили мы в новое столетие.

В конце 1999 года или в 2000 г. ,после окончания реконструкции здания бывшего музея имени Ленина (Ташкент Проспект Рашидова) сюда были перенесены все экспозиции государственного музея истории Узбекистана (бывшего музея Туркестана 1876г), перед открытием государственного музея истории Узбекистана, располагающегося теперь в здании музея Ленина (закрытого в 1991), его принимала государственная комиссия во главе с президентом И. Каримовым . Последний якобы ( как указывает утечка информации из круга персон власти, входивших в число членов комиссии - прим Б.М.) , осматривая экспонаты, артефакты музея, выразил недовольство периодом истории, отражающим этап 19-20 веков Оно (недовольство президента ) проявилось, что увидев стенды, посвященные джадидам, выдающимся борцам национально- освободительного движения, И. Каримов сорвался криком: убрать этих жопашников –гомосексуалистов ( екатийлар бу хезалак – кетларни) Безусловно, эти слова ныне утратили нецензурный бранный колорит, но у узбеков и на языке узбеков , они имеют крайне оскорбительный характер. Право, чем не выходка, напоминающая поведение вульгарного пахана, в лучшем случае, зарвавшегося уличного хулигана Но только это не речь гоударственного мужа. Его выходка отнюдь не сравнима с тем, похожим чем то чисто внешне, которую свершил Никита Хрущев 21 января 1962 г на Манеже при осмотре выставки художников – авангардистов. Там была подстава Хрущева, не разбирающегося в современном искусстве (он извинился позже за свою непониманание А здесь ...

Самый главный борец за Независимость, Главный Архитектор всего и вся, Главный Мелиоратор и Строитель, Философ и Мыслитель и, разумеется, Главный Менеджер Страны Каримов (ГМСК), крайне непристойно отзывается о джадидах как де Гомосеках? Что это, как не элементарное невежество и ...посягательство на самое святое, что было и есть у всех Туркестанцев, тюрков, нашу гордость

Однако кто они, видимо, в глазах самого ГМСК Ведь он создал будто нечто невиданное доселе в истории гуманитарной мысли, а именно, узбекскую модель развития экономики

Государственные СМИ Узбекистана не переставали поднимать до небес шум относительно пресловутой модели развития экономики Я же относился к той категории простодушных узбекистанцев, осмелившихся открыто выражать сомнение в обоснованности таковых вещей, выступать против ..., ибо реалии жизни , скажем так, показывали: с одной стороны, глупость, фарс политическое мракобесие,; с другой – драму, трагедию, связанную с погружением жизни множества в трясину бедности, морально- духовной деградации.



(см об этом, в частности, Бахадыр Мусаев Узбекская модель развития, или ускорение в никуда. 07.04 2003 г centrasia.ru )



Страна ускорилась, между прочим, в своем движении к Андижану 2005, благодаря никчемности слов и дел власть имущих, а реформы, т.н. "государства – реформатора" с его движущей (ведущей) силой в лице известной персоны власти один к одному напоминали ситуацию, в которой оказалась в свое время страна советов. Я перечитывал уже раз к тому времени строки , с которыми был согласен, опуская их смысл на местный узбекистанский материально – духовный субстрат



"происходящие в стране перемены - большой блеф, предпринятый для того, чтобы обмануть Запад, а заодно и легковерных соотечественников. Принимать реформы всерьез – непростительная наивность, граничащая с преступлением, она способствует обману; одобрение же реформы и стремление поддержать теперешний курс - сродни коллаборационизму"



Л. Богораз, В. Голицын, С. Ковалев Политическая борьба или защита прав? // ПОГРУЖЕНИЕ В ТРЯСИНУ М 1991, с 542.



Меня стали считать и называть сумасшедшим ...



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 27 (28) . 08.2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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