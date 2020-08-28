КазДелегация в Киеве договорилась открыть "международный центр Саакашвили в одном из казахских университетов"

00:02 29.08.2020

Хлыст нужен Украине для ускорения реформ"- Саакашвили оценил подарок казахстанцев



Саакашвили и казахстанская делегация договорились о сотрудничестве Нацсовета реформ двух стран



НУР-СУЛТАН, 28 авг - Sputnik. Делегацию из Казахстана принял в Киеве председатель исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



В свою резиденцию он пригласил бизнесменов, журналистов и политических активистов из Казахстана.

"Мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" – написал Саакашвили в своем аккаунте на Facebook.

Была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Экс-президент сообщил, что активно включился и в грузинскую избирательную кампанию.

"Потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы", - пояснил экс-президент Грузии.

Одновременно Михаил Саакашвили продолжает выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ.

"Как раз в рамках деятельности Нацрады я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию. Мы договорились о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане", - рассказал он.

Саакашвили сообщил, что поделился планами работы, в также своим опытом реформ в Грузии и Украине.

Поездку организовал бизнесмен и общественный деятель Маргулан Сейсембаев.

В гостях у Саакашвили побывали: депутат мажилиса парламента Нуржан Альтаев, экономист, бывший внештатный советник президента Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов, члены союза промышленников и предпринимателей Ел Тірегі, в том числе экс-депутат Бахыт Сыздыкова, член партии "HAQ" Токжан Кожалиева, президент Almaty Management University и член Нацсовета общественного доверия при президенте Казахстана Асылбек Кожахметов, общественный деятель Арман Шураев.

Журналисты: Вадим Борейко, Карлыгаш Еженова и Бахытжан Бухарбай.



Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/politics/20200828/14818162/khlyst-ukraina-saakashvii-podarok-kazakhstan.html



Политический мошенник Саакашвили все еще ищет себе пристанище – у него появились интересы в Казахстане

28/08/2020 13:58



Одиозный грузинский политик, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прибившийся к полыхающей гражданскими конфликтами Украине, сообщил в своем Facebook-аккаунте о визите на его домашнюю территорию казахстанской делегации, в состав которой вошли бизнесмены, журналисты и политактивисты.

"Мы договорились о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане, была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине", – написал Михаил Саакашвили.

Университетом, где некие силы планируют создать центр Саакашвили, может стать Менеджмент Университет AlmaU. А о печальных реформах Саакашвили могли бы много рассказать как в Грузии, где была спровоцирована война 2008 года, так и на Украине и в Молдове, где тот много наследил.

Вменяемая часть гражданского общества Казахстана в недоумении – кому понадобился мошенник от политики, отъявленный русофоб, оставляющий после себя следы горячих конфликтов, на территории Казахстана. И чему он здесь может научить.

https://ehonews.kz/politicheskij-moshennik-saakashvili-vse-eshhe-ishhet-sebe-pristanishhe-u-nego-poyavilis-interesy-v-kazahstane/



BASTY KATYRMA, [27.08.20 22:11]

Чапан для грузинского коррупционера

Международный центр Саакашвили может появиться в одном из казахских университетов. Об этом написал экс-президент Грузии на своей странице в Facebook. Поводом для такого заявления стала встреча с делегацией из Казахстана.

Делегация, к слову, оказалась весьма впечатляющей – на поклон к Михо в Киев прибыли порядка 20 наших соотечественников. Состав был пестрый. Поручкаться с Саакашвили прилетели журналист ГиперБорейко, бизнесмены Арман Шураев и Маргулан Сейсембай, кулинар с анекдотичным прошлым Бахыт Сыздыкова, активистка HAQ Тогжан Кожалиева. Но помимо этих эпатажных персон в делегации неожиданно обнаружились бывший вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, экономист Олжас Худайбергенов, в июле разжалованный из внештатных советников президента, экс-НСОДовец Бахытжан Бухарбай и вполне себе действующий мажилисмен-нуротановец Нуржан Альтаев.

Последний, впрочем, нуротановец лишь по пратбилету. Он скорее близок к атамекеновской верхушке, как и некоторые другие гости Михо.

Нет сомнений – вся эта когорта, несмотря на пандемию, отправилась в Киев не ради лекции Саакашвили о том, какой он великолепный, и не для того, чтобы подарить чапан в знак высокого уважения. Истинных причин никто не называет. Одна лишь Тогжан Кожалиева, то ли в шутку, то ли всерьез, заявила: "Создаем салафитскую партию".

Тем не менее, присутствие бывших чиновников и депутатов означает одно: в Казахстане накануне парламентских выборов началась большая игра. А такие вещи без одобрямса у нас не происходят.



Единственное, что напрягает – это сам Саакашвили. Грузинский гражданин, как он себя называет, не даром поменял паспорт на украинский. На родине его заочно осудили за убийства, коррупцию и превышение полномочий. С другой стороны, нам коррупция не страшна. Мы с ней давно успешно боремся. Еще один центр погоды не сделает.



@basty_katyrma