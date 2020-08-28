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Полковник Бакыт Матмусаев вновь возглавил Антинаркотическую службу МВД Киргизии
12:59 29.08.2020

Полковник Бакыт Матмусаев вновь назначен начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии. Он уже занимал этот пост в 2016-19 гг. Затем в 2019-2020 - возглавлял Управление ВД на транспорте МВД КР.

До июня 2020 года главой СБНОН МВД являлся подполковник Олег Запольский, скоропостижно скончавшийся от КОВИ.

Полковник Матмусаев - опытный опер и авторитетный руководитель с хорошей, что редкость в МВД КР, репутацией.

В УВД на транспорте пришел шефом полковник Кылыч Жолдошев. Экс-глава ГУВД Оша и УВД Жалал-Аьадской области. Вот это классический "ошмякский" кыргызо-начальник - высокомерный бастык, трайбалист, карьерист и махинатор с длинным шлейфом самых различных "подвигов" на предыдущих местах "службы".

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Источник - ЦентрАзия
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