МЕККА (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин

21:11 31.08.2020

Густерин П.В.



МЕККА



(статья из энциклопедического справочника

"Города Арабского Востока")



МЕККА (Mecca) - город на западе Саудовской Аравии, административный центр округа Мекка, в исторической области Хиджаз. Священная столица Королевства Саудовская Аравия.



Население - ок. 1,4 млн чел. (2005).



Расположена в пустынной местности.



Климат тропический. Средняя температура января - +20°С, июля - +35°С. Среднегодовое количество осадков - ок. 100 мм.



Узел автомагистралей, в том числе автострады Мекка-Джидда и Мекка-Медина.



Пищевая промышленность. Изготовление предметов религиозного культа, в том числе аль-Махмаля - ежегодно сменяемого на Каабе покрывала.



Обслуживание паломников (ежегодно ок. 2,5 млн чел.).



Исламский университет "Умм-эль-Кура".



Главный духовный центр ислама, священный город мусульман, место рождения пророка Мухаммада (ок. 570–632). Согласно основам ислама ("столпам веры"), каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество (хаджж) в Мекку.



Штаб-кватира Лиги исламского мира.



Эпитеты: Умм-эль-Кура ("Мать поселений"), Эль-Мукаррама ("Досточтимая"), Эль-Фадыля ("Превосходная").



Впервые упоминается древнегреческим географом Клавдием Птолемеем (ок. 90 – ок. 160) под названием Макораба. В 570 г. в Мекке родился основатель ислама пророк Мухаммад. Со дня его переселения из Мекки в Ясриб (Медину) 16 июля 622 г. (хиджра) ведется мусульманское летосчисление. Город остался главным духовным центром мусульман, в направлении которого должны исполняться все молитвы (до 623 г. - в направлении Иерусалима). В 629 г. пророк Мухаммад совершил из Медины в Мекку малое паломничество (умра). До 630 г. - также религиозный центр языческих племен Аравийского полуострова. В 630 г. в Мекку как победитель вошел пророк Мухаммад со своими последователями. В 632 г. пророк Мухаммад совершил из Медины в Мекку "великое паломничество" (аль-хаджж аль-акбар), ставшее "прощальным". С 632 г. - в составе Арабского халифата, в 661–965 гг. - резиденция наместников халифа (в 661–750 гг. - в составе Дамасского халифата (династия Омейядов), в 762–965 гг. - Багдадского халифата (династия Аббасидов (750–1258). В 930 г. пострадала во время нападения карматов. В 965–1916 гг. - под властью шерифов: династия Мусавидов (965–1069), династия Хашимитов (1069–1201), династия Катададов (1201–1916; в 1630–1916 гг. - вассалы Османской империи (тюркская династия Османлы (1281–1924). С распадом в X в. Аббасидского халифата находилась в зависимости от Каирского халифата (династия Фатимидов (909–1171; в Египте с 969 г.), курдская династия Айюбидов (1171–1250; в 1221–1237 гг. оккупирована египтянами), в 1269–1517 гг. - государства египетских мамлюков (тюркская династия Бахри (1250–1390) и черкесская династия Бурджи (1382–1517). После завоевания в 1517 г. Египта турками-османами шерифы Мекки признали суверенитет турецких султанов, но сохранили относительную самостоятельность. В 1770 г. подчинилась египетскому войску мамлюкского бея Али аль-Кабира (Большого; 1767–1773). В 1803 г. захватывалась ваххабитами Неджда под предводительством эмира Сауда II бен Абд-аль-Азиза (1803–1814) из династии Саудидов (с 1719 г. по настоящее время), в 1806–1813 гг. находилась под контролем ваххабитов. В 1813 г. занята Тусуном, сыном египетского паши Мухаммада Али (1805–1849), и до 1840 г. оставалась под властью последнего. В 1837 г. в Мекке был основан орден Сенусийя (сенуситов), духовный центр которого с 1843 г. стала Эль-Байда (Ливия). В 1916 г. в ходе восстания арабов под предводительством шерифа Мекки Хусейна II бен Али аль-Хашими (1908–1924; в 1916–1924 гг. - король Хиджаза) освобождена от турецкого господства. В 1916–1924 гг. - столица Королевства Хиджаз. В октябре 1924 г. присоединена эмиром (будущим королем Саудовской Аравии) Ибн Саудом Абд-аль-Азизом II (1902–1953) к Неджду. В 1924 г. в Мекке была основана газета "Умм-эль-Кура". С 1927 г. - в составе Королевства Хиджаз, Неджд и присоединенные области (с 1932 - Королевство Саудовская Аравия). В 1938 г. население Мекки - ок. 80 тыс. чел. В 1947 г. в Мекке был основан журнал "аль-Хаджж" ("Паломничество"). В 1962 г. в Мекке была основана Лига исламского мира. В 1963 г. население Мекки - 159 тыс. чел., в 1965 г. - 185 тыс. чел., в 1979 г. - 367 тыс. чел., в 1986 г. - 618 тыс. чел. В июле 1987 г. в результате беспорядков, вспыхнувших во время хаджжа, погибло более 400 чел. В 1992 г. население Мекки - 966 тыс. чел., в 2004 г. - 1294 тыс. чел. В декабре 2005 г. в Мекке состоялся внеочередной саммит стран–членов ОИК, на котором впервые присутствовала российская делегация.



Мечеть Мекки Масджид аль-Харам ("Заповедная мечеть"), или Бейт Аллах ("Дом Аллаха") - самая большая в мире. В современном виде относится главным образом к XVI в. В числе ее строителей - турецкие архитекторы Синаи и Махмед-ага. Внутренний двор мечети, окруженный галереями с 3–4 рядами колонн, многочисленными воротами и семью минаретами, сложился вокруг древнего святилища Кааба (возведено ок. 605 г., в 1684 г. отстроено заново из камня в виде куба).