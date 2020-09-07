МЕДИНА (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин

21:07 07.09.2020

Густерин П.В.



МЕДИНА



(статья из энциклопедического справочника

"Города Арабского Востока")



МЕДИНА (Medina) - город на западе Саудовской Аравии, административный центр округа Медина, в исторической области Хиджаз.



Население - ок. 950 тыс. чел. (2005).



Расположена в оазисе, к северо-востоку от горы Варджан (2389 м).



Климат тропический. Средняя температура января - +17°С, июля - +33°С. Среднегодовое количество осадков - ок. 100 мм.



Международный аэропорт; узел автомагистралей, в том числе автострада на Джидду и Мекку.



Пищевая промышленность. Изготовление предметов религиозного культа. Торговый центр оазиса.



Обслуживание паломников.



Исламский университет.



Гробница пророка Мухаммада в Медине - второе после Каабы в Мекке место паломничества мусульман. По-арабски называется Эль-Мадина-эль-Мунаввара ("Просветленный Город"), Мадинат-эн-Наби ("Город Пророка") или Мадинат-Расуль-Алла ("Город Посланника Аллаха"). Один из эпитетов - Эт-Таййиба ("Милая").



Выросла на местоположении еврейского поселения, возникшего в 135 г. н.э. В древности была известна под названием Ясриб, или Ятриб. Со дня переселения пророка Мухаммада (ок. 570–632) из Мекки в Ясриб 16 июля 622 г. (хиджра) ведется мусульманское летоисчисление. В 622–632 гг. - резиденция основателя ислама. В 629 г. пророк Мухаммад совершил из Медины в Мекку малое паломничество (умра). В 631 г. в Медине пророк Мухаммад организовал первое паломничество мусульман в Мекку (хаджж), которое поручил возглавить будущему 1-му праведному халифу Абу-Бакру (632–634). В 632 г. пророк Мухаммад совершил из Медины в Мекку "великое паломничество" (аль-хаджж аль-акбар), ставшее "прощальным". В 632 г. в Медине умер пророк Мухаммад. В 632–656 гг. - столица Арабского халифата. Отсюда 4-й праведный халиф суннитов и 1-й имам шиитов Али-бен-Абу-Талиб (656–661) перенес столицу в Эль-Куфу (Ирак). В 656 г. в ходе восстания в Медине был убит 3-й праведный халиф Усман-бен-Аффан (644–656). В 656–980 гг. - резиденция наместников халифа (в 661–750 гг. - в составе Дамасского халифата (династия Омейядов), в 762–980 гг. - Багдадского халифата (династия Аббасидов (750–1258). В 680 г. в Медине против режима Омейядов произошло восстание, окончательно подавленное в 692 г. и приведшее к разорению города. В 980–1171 гг. - резиденция наместников Каирского халифата (династия Фатимидов (909–1171; в Египте с 969 г.), в 1171–1269 гг. - эмиров династии Хусейнидов (в зависимости от курдской династии Айюбидов (1171–1250). В 1269–1517 гг. - в зависимости от государства египетских мамлюков (тюркская династия Бахри (1250–1390) и черкесская династия Бурджи (1382–1517). С 1517 г. - в составе Османской империи (тюркская династия Османлы (1281–1924) (в 1805–1812 гг. - под контролем ваххабитов Неджда (династия Саудидов (с 1719 г. по настоящее время), в 1812 г. взята Тусуном, сыном египетского паши Мухаммада Али (1805–1849), и до 1840 г. оставалась под властью последнего). В 1908 г. было завершено строительство Хиджазской железной дороги (Медина-Дамаск). В 1916 г. в ходе восстания арабов под предводительством шерифа Мекки Хусейна II бен Али аль-Хашими (1908–1924; в 1916–1924 гг. - король Хиджаза) под Мединой произошло сражение с турецкимим войсками. Турецкий гарнизон Медины сдался в ноябре 1918 г. В 1916–1925 гг. - в составе Королевства Хиджаз. 6 декабря 1925 г. после 10-месячной осады взята и присоединена эмиром (будущим королем Саудовской Аравии) Ибн Саудом Абд-аль-Азизом II (1902–1953) к Неджду. С 1927 г. - в составе Королевства Хиджаз, Неджд и присоединенные области (с 1932 г. - Королевство Саудовская Аравия). В 1937 г. в Джидде была основана газета "Эль-Мадина-эль-Мунаввара". В 1938 г. население Медины - ок. 40 тыс. чел., в 1979 г. - 198 тыс. чел., в 1985 г. - ок. 350 тыс. чел., в 1992 г. - 608 тыс. чел., в 2004 г. - 919 тыс. чел.



В центре Медины расположена Большая мечеть (Мечеть Пророка; VII в.), сооруженная на местоположении дома пророка Мухаммада. В 1256 и 1481 гг. пострадала от пожара, многократно перестраивалась, в современном виде относится к 1853–1854 гг.