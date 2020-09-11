Ташкент никогда не станет Нью-Йорком, - Сара Каримова

17:11 11.09.2020

Сара Каримова "Ташкент никогда не станет Нью-Йорком"



Почти каждый день мы узнаем информацию о том, что где-то вырубили деревья, а недавно придумали новый способ пересадка деревьев .



Еще вчера наш город был зеленым оазисом , а уже сегодня редеют зеленые насаждения, оставшиеся стоят как памятники жестокому обращению , а завтра превратиться в пустыню с цементными небоскребами, о которых в захлеб рассказывают интернет- СМИ.



Соотечественники! Застройщики и власти не хотят слушать вас, они не идут на диалог в нашем понимании этого слова. Они создают видимость диалога! Экология и окружающая среда важна для нормальной жизнедеятельности людей, ее нельзя обменять на "улучшенные условия" или деньги. Без воздуха и света нет жизни! Деревья нельзя уничтожать по прихоти власть имущих и все тут!



Где большие (не скверики-дорожки, а действительно большие) парки с огромными деревьями, а не низкими кустарниками, без качелей-каруселей, просто лесопарки со скамейками, чтобы в них не слышать городского шума, чтобы спрятаться от солнца, где? Где нормальные спортивные площадки, бассейны? Где? Только в обещаниях правительства. А после открытия очередного парка все пространство заполоняется торговцами и аттракционами - банкоматами, от которых и так спасенья в городе нет.



В ночь с 14 на 15 февраля была уничтожена многолетняя роща из ценных пород деревьев вдоль трассы по улице Нукус ( махаля "Салар"). Деревья выкапывались экскаватором и вывозились на грузовых машинах, в отсутствии специалистов и инспекторов службы экологии и охраны окружающей среды. Такая "пересадки" деревьев, часть из которых пересажена не законно, часть пропала, а все что пересажены обречены на вероятную погибель в следствии вандального способа иx выкапывания, можно назвать уничтожением. В нашем случае роща мешала застройщику NRG ООО ( учрежденное Murad Buildings -Мурад Назаров и BI Group Айдын Рахимбаев - Казахстан), запомните имена тех кому мешают городские леса Ташкента !



С этими событиями связано и Д.Артыкходжаев имя которого , стало синонимом безобразия и беззакония которые происходят в столице- вырубке деревьев, точечной застройке, незаконному сносу жилых домов, памятных зданий , памятников архитектуры, строительству различных сити с ущербной архитектурой и парков с пластмассовой травой .



Ранее, жители махали "Салар" обратились в Сенат с просьбой остановить уничтожение зеленой зоны и отдать этот земельный участок под создание парка, который был обещан Ш.Мирзиеевым ( в то время премьер -министр) , еще в 2016 году. Но в Сената не нашлось патриотов которые встали на защиту среды обитания народа , они обратились к хокимияту города оказать содействие жителям, то есть к тому кто сломал мечту жителей о парке и собственноручно подписал решение о выделе земли под строительство жилого комплекса . Естественно, никаких действий со стороны городского хокимията не последовало. Непонятно каким образом земельный участок включенный в Адресную программу под парк был преобразован под строительство. Видимо в правительстве работают лица гражданством других стран, которые в нужный для них момент исчезнут с земли Узбекистана , отбудут в земли с благоприятной экологией, им все равно, чем будем дышать мы, наши дети, внуки и еще не рожденное поколение!



Государство создано для защиты народа и принадлежит ему, ничего другого не имеет смысла, без народа нет государства! Где деньги от сбора налогов и штрафов, которые собираются с народа, где обязательная доля каждого в национальных богатств страны? Куда уходят народные деньги, почему не на улучшение качества жизни народа ? Государство должно заботиться о здоровье граждан! Город и зеленые насаждения существуют для своих горожан и для их удобства, а не для пополнения кошельков иностранных инвесторов и оффшорных акул.



1 марта NRG ООО застройщик спорного земельного участка (учрежденное Murad Buildings и BI Group - Казахстан) провело презентацию проекта "Oybek". Об этой презентации и об этом проекте появились статьи однобокие и с односторонним освещение темы в MyDay, Uzreport.news в частности обвинявших жителей махали, в том, что они обижают застройщиков и мешают инвесторам. Нет оснований полагать, что NRG будет экономить на PR - компании , когда оба его учредителя имеют многолетний девелоперский опыт - с поставленной стратегией продаж "под котлаван". Но в статьях не было упоминаний о том, какой ценой - для жителей Мирабадского района - NRG готов строить этот проект.



Во время презентации было озвучено, что с 2 марта уже начинается продажа квартир проекта, при отсутствии котлована под проект. Это значит NRG не является инвестором, он строит дома за счет покупателей, и ни какой пользы от NRG для государства, а тем более для народа нет.



С экранов телевизоров и со страниц СМИ постоянно как заклинание звучат слова об инвестициях, даже создано министерство инвестиций. Но, инвестиции это не только в строительство домов за счет уничтожения деревьев, окружающей среды, это вклад в производство, в науку, в разработку новых технологий. Но нам предлагают сити и сити с удобными парковками. Не верьте! Их "современный" город - это переполненный автомобилями мегаполис, задыхающийся в смоге. Небоскребы, спроектированные так, чтобы получить максимальную прибыль, с минимальными удобствами. Этот ужас готовят для нас! Никакого планирования, никакого понимания того, как город будет развиваться в ближайшие время , нет. Ташкент ввергают в пучину непродуманных градостроительных решений, из которых выход будут искать наши дети. А дети капиталистов уже учатся и останутся жить в Европе, России и США.



Ташкент никогда не станет Нью-Йорком, и это не нужно. Любимый нами Ташкент сам по себе очень красивый город. Несмотря на многочисленные раны, которые ему наносили в последнее время (ликвидация сквера, парков, снос ряда памятных зданий и возведение уродливо-помпезных), он остается очень комфортным. Народ не против строительства и благоустройства, но к городу и его жителям надо относиться бережнее, не вызывая социальной напряженности . Нельзя допустить торжества безнравственных толстосумов - это чревато последствиями.



Соотечественники остановим уничтожение городских парков и хаотичное строительство в угоду пришлым "инвесторам" с иностранным гражданством Бельгии - Фаттах Шодиев, это его якобы инвестиции пошли на строительство проекта "Ойбек" и других стран, которые получат прибыль и покинут наш край, оставляя за собой "выжженную" пустыню.



Скажем нет - уничтожению зеленой зоны Ташкенте, хватит непродуманному точечному строительству за счет уплотнения существующих микрорайонов! Да паркам и зеленым зонам, бассейнам, спортивным и детским площадкам!