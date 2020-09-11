Фекальные берега. Экологическая катастрофа в крымской Алуште

20:39 12.09.2020

На фото: ремонтный корабль-"говновоз" и водолазный плотик, а также головы беспечных отдыхающих



Третий день в известном крымском курортном городе Алушта (районный центр) не могут справиться с серьезной коммунальной аварией, существенно влияющей на экологию побережья от горы Аю-Даг (Медведь) до горы Кастель. Это территория двух бухт - Партенитской и Кучук-Ламбадской, на территории которых находятся - пригородные алуштинские поселки - Партенит и Кучук-Ламбад, а также санатории - "Крым", "Имени Айвазовского", "Европа", "Аю-Даг", "Карасан" и "Утес".



11 сентября 2020 года, при попытке ремонта проржавевшей трубы, через которую, по старинке, проходит сброс фекалий поселка Партенит в море (труба проложена прямо под пирсом городского пляжа), горе-ремонтники окончательно сломали ветхую конструкцию и канализационный сток пошел непосредственно в прибрежные воды городского пляжа и ближайших санаториев.



Начальник военного санатория "Крым" В.Б.Клемешев достаточно оперативно издал приказ о закрытии санаторских пляжей с оповещением отдыхающих, что в море купаться категорически запрещено ввиду повышенного содержания кишечной палочки". 12.09.2020 санаторий вообще закрыли на вход посторонним, объявив "санитарный день".



Аналогично, 11.09.2020 поступило руководство санатория "Имени Айвазовского" (Управления делами Президента РФ). Однако, городские власти Алушты, видимо желая не допустить паники среди отдыхающих, совершенно не оповестили об аварии местных жителей и многочисленных "дикарей", отдыхающих в поселке и приезжающих на отдых в выходные из других местностей Крыма. Люди купались в фекалиях на городском пляже.



Ситуация продолжает ухудшаться - работающий у берега корабль (см. фото) с командой водолазов - никак не могут устранить аварию - вытащить проржавевшую трубу из-под городского пирса. Проложена она была еще при СССР.



В поселке и без того весь август свирепствуют различные инфекции (труба подтекала не первый год), но такого массового заражения как в последние дни - не было давно.



Городские Алуштинские власти (в лице главы администрации Огневой Г.И.) хранят гробовое молчание. Совершенно "не замечают" проблемы местные крымские СМИ.



Хотя скандал обещает быть нешуточным - в зоне поражения фекальным сливом оказалась госдача Министра обороны РФ С.К.Шойгу. Самого министра в Крыму сейчас нет, но его близкие и домочадцы изрядно перепачкались 11/09. Еще больше пострадали VIP-отдыхающие 5-звездочного отеля "Аю-Даг", который спешно достраивает бизнесмен А.С.Малахов (экс-глава "Укргазпрома", а ныне хозяин строительной компании "Соло"). Их тоже, чтобы не спугнуть с места отдыха, "забыли" предупредить об аварии и 12.09 пляж отеля был полон.



Трогательная забота о людях и их здоровье уже не первый год отличает г-жу Огневу и ее вероятных покровителей в высоких крымских кабинетах. Фактически, в Алушту, тихой сапой, вернулись старые украинские порядки - тотальная безответственность, наплевательское отношение к людям. О чем говорить, если санатории "Крым" и "Утес", с подачи их прямых руководителей, вновь обмотали свои заборы колючей проволокой, замотаны колючкой с саморезами историческая "тропа Раевского" на Аю-Даг через санаторий "Крым", проход на мыс Плака (санаторий "Утес"), "приватизированы" и стали "малаховскими" - два пляжа напротив отеля "Аю-Даг". Такого произвола и безобразия не было даже при Украине.



Фекальный фейерверк в Алуште все-таки должен хоть как-то встряхнуть Крымскую власть. В принципе, и Москве бы не грех разобраться с финансовыми потоками на ремонт Алуштинского ЖКХ, а то еще пару лет Огневского руководства городом и нашего министра обороны будет уже никак и ничем не отмыть...



Игорь Носырев