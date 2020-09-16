В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)

13:32 24.09.2020

В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая



25 сентября 2020 г. состоится Международная видеоконференция "Жизненный путь и творчество Абая", посвященная 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева (1845-1904). Юбилейное мероприятие свяжет в онлайн-формате почитателей гения и творчества великого казахского поэта и мыслителя из 8 городов 4 стран мира: Оренбурга, Москвы (Россия), Актобе, Алматы, Нур-Султана, Уральска (Казахстан), Оша (Кыргызстан) и Баку (Азербайджан). Для проведения представительной международной площадки объединили свои усилия в качестве организаторов АНО "Содружество народов Евразии", казахстанский Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и Ассоциация казахов Оренбуржья.



В работе конференции примут участие литературоведы, филологи, историки, архивисты, общественные деятели: директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия), председатель Ассоциации казахов Оренбуржья Базаргалей Ермеков (г. Оренбург, Россия); руководители трех Русских центров - Казахского национального университета Жанна Уматова (г. Алматы, Казахстан), Ошского филиала Российского государственного социального университета Занфира Мискичекова (г. Ош, Кыргызстан) и Бакинского государственного университета Арзу Мамедова (г. Баку, Азербайджан); директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев (г. Нур-Султан, Казахстан), директор Института "Рухани жанғыру" ("Духовной модернизации") Западно-Казахстанского государственного университета Абат Кдиршаев (г. Уральск, Казахстан), специалист по теории и практике перевода Абая на русский язык Гульжан Болатова (г. Алматы, Казахстан), писатель, стихотворец и переводчик казахских народных поэтов Кайрат Жанабаев (г. Алматы, Казахстан) и др.



Духовное наследие Абая Кунанбаева имеет особое значение для казахско-российского культурного взаимодействия. Оставаясь ярким выразителем национальных чувств и самосознания, он в то же время выступал за широкий диалог народов, соединяющий лучшие достижения Востока и Запада, подчеркивал важность для своих земляков русского языка, образования, науки и культуры. Благодаря его творческим переводам и переосмыслениям казахский народ впервые познакомился на родном языке с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова. С другой стороны, многочисленные переводы произведений самого Абая открыли русскому читателю богатство, поэтическую образность и философскую глубину казахской культуры на высочайших художественных примерах.



старший научный сотрудник

НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,

кандидат исторических наук

Денисов Д. Н.