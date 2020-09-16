 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.09.2020
13:52  Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"
13:50  "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов
13:46  Быть ли узбекскому жестовому языку?
13:43  Похоронить нельзя достроить. Судьба "Северного потока-2" решится 25 сентября
13:40  Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства
13:35  Маша Наумова - мечта джигита. Красавица задорно исполнила на комузе (видео)
13:32  В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)

09:20  В Казахстане отменили смертную казнь. Низкопоклонство перед Западом
09:14  Говорить с детьми о сексе готовы только 13% кыргыз-родителей. Может лучше сразу показывать? - 24.kg
09:13  КырДурьВыборы. Полмиллиарда сомов на агитацию. На эти деньги можно было построить семь школ
08:59  Трамп опоздал: "Пакт Путина-Си Цзиньпина" заключен!
08:52  ТаджВыборы-2020: Власти обещают предотвратить вспышку эпидемии в день голосования
08:49  Жители многоводного таджикского Муминабада жалуются на нехватку питьевой воды, - "РО"
08:47  Поле столкновений: Казахстан в китайско-американской борьбе, - Д.Борисов
08:28  Американский протест - 2020. BLM-Революция. - В.Овчинский
08:27  Российские элиты – от самоубийства к поиску спасения, - М.Иванов
08:13  Беженцев делят на всех. Еврокомиссия представила новую миграционную стратегию ЕС, - "Къ"
08:06  Вместо баб - семирукие, блин, шестиножки... "Картина мира после пандемии будет совершенно другой" - Ш.Мирзиеев
08:02  В АмерСенате выложили 87 страниц разоблачений афер Байдена-младшего (Burisma) на Украине
07:50  Засудили! Победу в America"s Got Talent отдали негру-оратору. Юную казахстанку Данэлию Тулешову прокатили
07:46  Казахстанский нокаутер Кожамбердиев удосрочил узбека Раджабова и взял пояса WBC и WBA
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)
13:32 24.09.2020

В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая

25 сентября 2020 г. состоится Международная видеоконференция "Жизненный путь и творчество Абая", посвященная 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева (1845-1904). Юбилейное мероприятие свяжет в онлайн-формате почитателей гения и творчества великого казахского поэта и мыслителя из 8 городов 4 стран мира: Оренбурга, Москвы (Россия), Актобе, Алматы, Нур-Султана, Уральска (Казахстан), Оша (Кыргызстан) и Баку (Азербайджан). Для проведения представительной международной площадки объединили свои усилия в качестве организаторов АНО "Содружество народов Евразии", казахстанский Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и Ассоциация казахов Оренбуржья.

В работе конференции примут участие литературоведы, филологи, историки, архивисты, общественные деятели: директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия), председатель Ассоциации казахов Оренбуржья Базаргалей Ермеков (г. Оренбург, Россия); руководители трех Русских центров - Казахского национального университета Жанна Уматова (г. Алматы, Казахстан), Ошского филиала Российского государственного социального университета Занфира Мискичекова (г. Ош, Кыргызстан) и Бакинского государственного университета Арзу Мамедова (г. Баку, Азербайджан); директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев (г. Нур-Султан, Казахстан), директор Института "Рухани жанғыру" ("Духовной модернизации") Западно-Казахстанского государственного университета Абат Кдиршаев (г. Уральск, Казахстан), специалист по теории и практике перевода Абая на русский язык Гульжан Болатова (г. Алматы, Казахстан), писатель, стихотворец и переводчик казахских народных поэтов Кайрат Жанабаев (г. Алматы, Казахстан) и др.

Духовное наследие Абая Кунанбаева имеет особое значение для казахско-российского культурного взаимодействия. Оставаясь ярким выразителем национальных чувств и самосознания, он в то же время выступал за широкий диалог народов, соединяющий лучшие достижения Востока и Запада, подчеркивал важность для своих земляков русского языка, образования, науки и культуры. Благодаря его творческим переводам и переосмыслениям казахский народ впервые познакомился на родном языке с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова. С другой стороны, многочисленные переводы произведений самого Абая открыли русскому читателю богатство, поэтическую образность и философскую глубину казахской культуры на высочайших художественных примерах.

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600943520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419
- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию
- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%
- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации
- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль
- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Небольшая общественная нагрузка"
- В Казахстане создан Фонд развития промышленности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  